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Desimpedidos contrata ex-jogadores Egídio e Madson

Dupla se junta a Chico Pedrotti e Bolívia Zica

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
07/08/2026 17:42
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Madson e Egídio reforçam o Desimpedidos
Madson e Egídio reforçam o Desimpedidos (Foto: Divulgação)

O Desimpedidos Esporte Clube acertou a contratação de Madson e Egídio para compor o canal no Youtube. O xodó da torcida do Santos e o ex-lateral de Palmeiras, Cruzeiro e Fluminense se juntarão à dupla Chico Pedrotti e Bolívia Zica.

Na segunda-feira (10), às 18h30, ao vivo no YouTube do Desimpedidos, a dupla de
apresentadores do "Fala Que Eu Discuto" terá a companhia dos dois ex-atletas. Focado no
debate de reivindicações e assuntos quentes das redes sociais, o programa também estreia
novo cenário para receber os dois novos integrantes que vão aumentar a dose de humor na
resenha para os mais de 10 milhões de inscritos no canal.

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O ex-lateral que fez história no futebol brasileiro, conhecido pelo bom humor e carisma, celebrou a nova parceria com o Desimpedidos.

- Quando recebi o convite, a primeira coisa que veio foi o entusiasmo. 'Canal do Desimpedidos? Legal, hein! Combina com o Gidão, me identifico com o canal que tem conteúdo e também tem descontração', falei comigo mesmo. Aquilo me gerou uma energia boa para aceitar o convite. Já acompanhava na época em que jogava no Cruzeiro, já sorri muito vendo o Desimpedidos. Hoje, fazendo parte da equipe, tenho
muito para agregar — declarou Egídio.

Maurício Terra, diretor de conteúdo do Desimpedidos, explicou a ideia de levar a dupla para o canal do Youtube.

- Além de terem marcado época dentro de campo pelos clubes em que passaram, os dois
sempre tiveram personalidade de sobra. Hoje, como ex-jogadores, eles se destacam pela
forma descontraída de contar histórias. São aqueles caras que sabem contar uma história boa.
A missão deles é comentar tudo o que rolou de melhor e, principalmente, de pior na rodada do
futebol nacional e internacional. A ideia é juntar experiência, opinião e papo solto - explicou Maurício.

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- A ideia é futuramente aproveitar a dupla de ex-atletas em outros quadros do canal, como
desafios, conteúdos especiais e vlogs em grandes jogos. A chegada deles reforça ainda mais a
nossa missão de trazer o Desimpedidos de volta para o lugar que sempre foi dele: a casa do
futebol na internet. Onde a informação vem junto com a resenha, a zoeira e aquela conversa de
boleiro que parece estar rolando entre amigos - completou o diretor.

Egídio, novo reforço do Desimpedidos, em ação pelo Palmeiras
Egídio, novo reforço do Desimpedidos, em ação pelo Palmeiras (Foto: Cesar Greco/Palmeiras)

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