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Sneijder é sincero sobre astro do Corinthians e revela proposta do Brasil

Astro que eliminou o Brasil na Copa de 2010 'apareceu' na ESPN

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
07/08/2026 18:03
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Sneijder falou sobre o futebol brasileiro
Sneijder na premiação do prêmio Fifa The Best, em 2023 (Foto: Franck Fife/AFP)

O ex-jogador Wesley Sneijder fez uma participação surpresa no F Show, programa vespertino da ESPN, e revelou ter recebido uma proposta de um clube brasileiro, sem revelar qual equipe. O ex-meia holandês também comentou a situação de Memphis Depay, que vive um litígio por um novo acordo com o Corinthians.

Vice-campeão do mundo em 2010, Sneijder entrou em uma chamada de vídeo pelo celular do convidado Lucas Tylty, influenciador e presidente da equipe Dibrados, da Kings League. Ao lado de Du Meneses e Rodrigo Bueno, o holandês esbanjou bom humor e falou sobre a atual seleção de seu país e Memphis, do Corinthians.

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- Qual jogador de hoje jogaria na Seleção de 2010? Memphis Depay, não. Van Dijk talvez seja o único, mas não neste momento. Memphis é um atacante muito bom, mas o problema é que sofre com muitas questões físicas e não consegue disputar uma Copa do Mundo em um nível tão alto - comentou Sneijder.

Memphis Depay, meia-atacante do Corinthians
Corinthians e Memphis Depay avançam nas tratativas pela renovação de contrato (Foto: Joisel Amaral/AGIF/Folhapress)

Sneijder também elogiou o futebol brasileiro e relembrou uma oportunidade de atuar no país, mas não revelou qual clube fez proposta.

- O futebol no Brasil está crescendo. Eu tive uma opção para jogar no Brasil e, no fim, preferi não ir. O nível do futebol brasileiro é alto, melhor do que o da Holanda. Teve um time que me ligava todos os dias para jogar aí, mas não me lembro qual era", desconversou.

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Questionado por Du Meneses se a proposta havia partido de um clube paulista, Sneijder respondeu em tom de brincadeira: "Acho que era de São Paulo. Eles se lembram".

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