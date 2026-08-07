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Luis Roberto volta às transmissões em Cruzeiro x Flamengo na Libertadores

Narrador ficou afastado por problemas de saúde

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
07/08/2026 20:29
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Luis Roberto narrou Brasil x Japão pela Globo (Foto: Reprodução)
Luis Roberto voltará às transmissões da Globo (Foto: Reprodução)

Uma das vozes mais marcantes do esporte brasileiro está de volta às transmissões. Depois de um período afastado das jornadas esportivas para tratar da saúde, a próxima quarta-feira, dia 12, marca o retorno de Luis Roberto às narrações na TV Globo, no duelo entre Flamengo e Cruzeiro.

Uma noite que já seria especial por esse reencontro ganha ainda mais significado pelo cenário escolhido para a volta: direto do Mineirão, em Belo Horizonte, ele contará, ao lado dos comentaristas Caio Ribeiro e Ana Thaís Matos, a história dos primeiros 90 minutos do duelo entre Cruzeiro e Flamengo, único clássico 100% nacional pelas oitavas de final da Copa Libertadores.

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- Momento de celebrar a vida, a chance de recomeçar! É uma imensa emoção estar de volta! Minha gratidão a tanta gente querida que esteve na torcida para que tudo desse certo, e a Globo pelo apoio incondicional. Depois de um período de luta e superação, voltar a fazer o que amo, reencontrar colegas queridos, entrar novamente em um estádio, ligar o microfone, viver aquela energia única, é sentir a vida pulsando com toda a intensidade que ela merece! Viva a Vida! - disse Luis Roberto.

A transmissão do jogo entre Cruzeiro e Flamengo, nesta quarta-feira, na TV Globo, começa logo depois de 'Quem Ama Cuida'.

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Flamengo x Cruzeiro, pela oitavas de final da Copa Libertadores 2018, no Maracanã (Foto: Bruno Haddad/Cruzeiro)
Flamengo x Cruzeiro, pela oitavas de final da Copa Libertadores 2018, no Maracanã (Foto: Bruno Haddad/Cruzeiro)

O que é neoplasia, doença que tirou Luis Roberto da Copa do Mundo?

Definida conceitualmente como uma proliferação celular anômala, a neoplasia manifesta-se por meio de tumores benignos ou malignos, surgindo muitas vezes sem causa aparente. Confundida com câncer, a enfermidade não necessariamente leva a esse diagnóstico. No caso de Luis Roberto, a neoplasia é na cervical, localizada na região do pescoço.

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As classificadas como benignas têm um crescimento mais lento e com um claro limite de ampliação celular, enquanto as malignas se expandem rapidamente e de maneira invasiva aos tecidos do corpo do paciente. Ambas podem surgir a partir de diversos sintomas, como febre, perda de peso e fadiga intensa. Depois de vencer a doença, Luis Roberto voltará aos trabalhos em Cruzeiro x Flamengo.

Cruzeiro x Flamengo

Classificado na Copa do Brasil, o Cruzeiro enfrentará o Flamengo pelas oitavas de final da Libertadores. Na tarde desta quinta-feira (06), o clube iniciou a venda dos ingressos para o duelo de ida, que ocorrerá no Mineirão, na próxima quarta-feira (12), às 21h30 (horário de Brasília).

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Os preços dos bilhetes variam de R$ 40,00 a R$ 290,00. Os cruzeirenses que não forem sócios poderão adquirir as entradas no site ingresso.cruzeiro.com.br a partir de sexta-feira. Para eles, os valores vão de R$ 65,00 a R$ 290,00.

A comercialização dos ingressos da torcida visitante foi realizada pelo time adversário. Clique aqui para acessar! Todas as informações para a torcida visitante estão no site: GUIA DO ESTÁDIO. A entrada dos flamenguistas será pelo Portão 03 do Ginásio Mineirinho, localizado na Avenida Chafir Ferreira.

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