Luis Roberto volta às transmissões em Cruzeiro x Flamengo na Libertadores Narrador ficou afastado por problemas de saúde

Uma das vozes mais marcantes do esporte brasileiro está de volta às transmissões. Depois de um período afastado das jornadas esportivas para tratar da saúde, a próxima quarta-feira, dia 12, marca o retorno de Luis Roberto às narrações na TV Globo, no duelo entre Flamengo e Cruzeiro.

Uma noite que já seria especial por esse reencontro ganha ainda mais significado pelo cenário escolhido para a volta: direto do Mineirão, em Belo Horizonte, ele contará, ao lado dos comentaristas Caio Ribeiro e Ana Thaís Matos, a história dos primeiros 90 minutos do duelo entre Cruzeiro e Flamengo, único clássico 100% nacional pelas oitavas de final da Copa Libertadores.

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- Momento de celebrar a vida, a chance de recomeçar! É uma imensa emoção estar de volta! Minha gratidão a tanta gente querida que esteve na torcida para que tudo desse certo, e a Globo pelo apoio incondicional. Depois de um período de luta e superação, voltar a fazer o que amo, reencontrar colegas queridos, entrar novamente em um estádio, ligar o microfone, viver aquela energia única, é sentir a vida pulsando com toda a intensidade que ela merece! Viva a Vida! - disse Luis Roberto.

A transmissão do jogo entre Cruzeiro e Flamengo, nesta quarta-feira, na TV Globo, começa logo depois de 'Quem Ama Cuida'.

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Flamengo x Cruzeiro, pela oitavas de final da Copa Libertadores 2018, no Maracanã (Foto: Bruno Haddad/Cruzeiro)

O que é neoplasia, doença que tirou Luis Roberto da Copa do Mundo?

Definida conceitualmente como uma proliferação celular anômala, a neoplasia manifesta-se por meio de tumores benignos ou malignos, surgindo muitas vezes sem causa aparente. Confundida com câncer, a enfermidade não necessariamente leva a esse diagnóstico. No caso de Luis Roberto, a neoplasia é na cervical, localizada na região do pescoço.

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As classificadas como benignas têm um crescimento mais lento e com um claro limite de ampliação celular, enquanto as malignas se expandem rapidamente e de maneira invasiva aos tecidos do corpo do paciente. Ambas podem surgir a partir de diversos sintomas, como febre, perda de peso e fadiga intensa. Depois de vencer a doença, Luis Roberto voltará aos trabalhos em Cruzeiro x Flamengo.

Cruzeiro x Flamengo

Classificado na Copa do Brasil, o Cruzeiro enfrentará o Flamengo pelas oitavas de final da Libertadores. Na tarde desta quinta-feira (06), o clube iniciou a venda dos ingressos para o duelo de ida, que ocorrerá no Mineirão, na próxima quarta-feira (12), às 21h30 (horário de Brasília).

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Os preços dos bilhetes variam de R$ 40,00 a R$ 290,00. Os cruzeirenses que não forem sócios poderão adquirir as entradas no site ingresso.cruzeiro.com.br a partir de sexta-feira. Para eles, os valores vão de R$ 65,00 a R$ 290,00.

A comercialização dos ingressos da torcida visitante foi realizada pelo time adversário. Clique aqui para acessar! Todas as informações para a torcida visitante estão no site: GUIA DO ESTÁDIO. A entrada dos flamenguistas será pelo Portão 03 do Ginásio Mineirinho, localizado na Avenida Chafir Ferreira.