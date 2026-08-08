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Gol perdido em Grêmio x São Paulo choca torcedores: 'Impossível'

Duelo deste sábado (8) foi válido pelo Campeonato Brasileiro

PorBernardo PinhoRio de Janeiro (RJ)
08/08/2026 17:10
Atualizado há 1 hora
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Grêmio e São Paulo pelo Campeonato Brasileiro
Grêmio e São Paulo pelo Campeonato Brasileiro (Foto: Edu Andrade/Fatopress/Folhapress)

Grêmio e São Paulo entraram em campo, na tarde deste sábado (8), em jogo válido pela 22° rodada do Campeonato Brasileiro. Em Porto Alegre, o Tricolor Gaúcho venceu por 2 a 1, e um gol perdido chocou torcedores nas redes sociais.

Depois de lambança de Arboleda, Rafael foi obrigado a fazer grande defesa, mas a bola sobrou para Carlos Vinicius. O centroavante teve tudo para abrir o placar em Grêmio x São Paulo, mas parou no goleiro do Tricolor Paulista.

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Nas redes sociais, torcedores do Grêmio ficaram na bronca com o gol perdido pelo camisa 95. Veja o lance e os comentários abaixo:

Carlos Vinicius em Grêmio x São Paulo
Carlos Vinicius em Grêmio x São Paulo (Foto: Edu Andrade/Fatopress/Folhapress)

Veja o lance e os comentários

Como foi o jogo entre Grêmio e São Paulo

O primeiro tempo começou com o Grêmio melhor em campo, pressionando principalmente na saída de bola do São Paulo, na qual Dorival Júnior apostou em um sistema com dois zagueiros. Na primeira etapa, foi a chance mais perigosa. Mesmo assim, a arbitragem foi assunto, em um jogo marcado por muitas faltas. Aos 37 minutos, Rafael salvou o São Paulo novamente. Villasanti ganhou de Osório dentro da área e finalizou rasteiro, obrigando o goleiro a fazer a defesa. No rebote, Carlos Vinícius apareceu livre para completar, mas parou em outra grande defesa de Rafael.

Aos 46 minutos, o São Paulo abriu o placar para cima do Grêmio. Luciano chegou à linha de fundo e cruzou rasteiro para Marcos Antônio, que desviou e obrigou Weverton a defender. No rebote, Calleri apareceu com Marcos Antonio para completar. A bola entrou, mas depois de uma análise maior, foi constatado que, na verdade, se tratou de um gol-contra de Gustavo Martins.

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A felicidade do torcedor são-paulino não durou muito. Logo na volta do intervalo, em uma cobrança de escanteio, Carlos Vinícius ajeitou de cabeça da segunda trave para o meio da área. Wallace apareceu na frente de Arboleda e cabeceou para o fundo da rede, deixando tudo igual na partida entre Grêmio e São Paulo. Em desvantagem, o Tricolor criou sua primeira oportunidade aos 14 minutos, com Calleri. Aos 25 minutos, Dorival Júnior mexeu duas vezes, com Bobadilla no lugar de Danielzinho e Cauly entrando na vaga de Ferreira, tentando adiantar Calleri e Luciano como uma dupla de ataque, na intenção de trazer Cauly mais por dentro.

Aos 40 minutos, o Grêmio conseguiu virar para cima do São Paulo. Pavón bateu rasteiro, por baixo da barreira, e surpreendeu a defesa do São Paulo. A bola passou pelo meio dos jogadores e Rafael não conseguiu chegar a tempo. Nos minutos finais, o Tricolor de Dorival Júnior chegou a pressionar, mas Weverton salvou.

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