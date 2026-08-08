Torcida do São Paulo manda recado a Dorival após derrota para o Grêmio Tricolor Paulista fez 1 a 0, mas sofreu a virada no segundo tempo

O São Paulo perdeu para o Grêmio por 2 a 1, na tarde deste sábado (8), em jogo válido pela 22° rodada do Campeonato Brasileiro. Nas redes sociais, torcedores do Tricolor Paulista mandaram um recado ao técnico Dorival Júnior.

Gustavo Martins marcou um gol contra para o Tricolor, mas Wallace e Pavón garantiram a vitória dos gaúchos de virada no segundo tempo. Sem vencer na competição há oito jogos, o São Paulo está na 12ª colocação, com 26 pontos somados.

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Nas redes sociais, torcedores do São Paulo não perdoaram a derrota para o Grêmio. O técnico Dorival Júnior foi o principal alvo depois da partida. Veja os comentários abaixo:

Grêmio e São Paulo pelo Campeonato Brasileiro (Foto: Rodrigo Ziebell/Brazil Photo Press/Folhapress)

Veja os comentários sobre o treinador

Como foi o jogo entre Grêmio e São Paulo

O primeiro tempo começou com o Grêmio melhor em campo, pressionando principalmente na saída de bola do São Paulo, na qual Dorival Júnior apostou em um sistema com dois zagueiros. Na primeira etapa, foi a chance mais perigosa. Mesmo assim, a arbitragem foi assunto, em um jogo marcado por muitas faltas. Aos 37 minutos, Rafael salvou o São Paulo novamente. Villasanti ganhou de Osório dentro da área e finalizou rasteiro, obrigando o goleiro a fazer a defesa. No rebote, Carlos Vinícius apareceu livre para completar, mas parou em outra grande defesa de Rafael.

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Aos 46 minutos, o São Paulo abriu o placar para cima do Grêmio. Luciano chegou à linha de fundo e cruzou rasteiro para Marcos Antônio, que desviou e obrigou Weverton a defender. No rebote, Calleri apareceu com Marcos Antonio para completar. A bola entrou, mas depois de uma análise maior, foi constatado que, na verdade, se tratou de um gol-contra de Gustavo Martins.

A felicidade do torcedor são-paulino não durou muito. Logo na volta do intervalo, em uma cobrança de escanteio, Carlos Vinícius ajeitou de cabeça da segunda trave para o meio da área. Wallace apareceu na frente de Arboleda e cabeceou para o fundo da rede, deixando tudo igual na partida entre Grêmio e São Paulo. Em desvantagem, o Tricolor criou sua primeira oportunidade aos 14 minutos, com Calleri. Aos 25 minutos, Dorival Júnior mexeu duas vezes, com Bobadilla no lugar de Danielzinho e Cauly entrando na vaga de Ferreira, tentando adiantar Calleri e Luciano como uma dupla de ataque, na intenção de trazer Cauly mais por dentro.

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Aos 40 minutos, o Grêmio conseguiu virar para cima do São Paulo. Pavón bateu rasteiro, por baixo da barreira, e surpreendeu a defesa do São Paulo. A bola passou pelo meio dos jogadores e Rafael não conseguiu chegar a tempo. Nos minutos finais, o Tricolor de Dorival Júnior chegou a pressionar, mas Weverton salvou.

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