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Ida de Bruno Guimarães ao Arsenal enlouquece torcedores: 'Absurdo'

Jogador foi anunciado neste sábado (8)

PorLourenço Cavanellas RebelloRio de Janeiro (RJ)
08/08/2026 13:12
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Bruno Guimarães posa com camisa do Arsenal
Bruno Guimarães deixou o Newcastle rumo ao Arsenal (Foto: Divulgação/Arsenal)

O Arsenal anunciou Bruno Guimarães como novo jogador do clube neste sábado (8), o que agitou as redes sociais. O brasileiro deixou o Newcastle após quatro anos e será reforço dos atuais campeões da Premier League até 2030. Mikel Arteta, treinador da equipe, solicitou a contratação do camisa 39.

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Após o anúncio, torcedores comentaram o poder que o Arsenal terá, principalmente no setor de meio-campo. Além disso, mencionaram a qualidade da contratação e projetaram a parceria com Declan Rice, um dos principais jogadores do elenco londrino.

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Veja alguns comentários sobre a ida de Bruno Guimarães ao Arsenal:

Bruno Guimarães assina contrato pelo Arsenal ao lado de Arteta e Andrea Berta
Bruno Guimarães assina contrato pelo Arsenal ao lado de Arteta e Andrea Berta (Foto: Divulgação/Arsenal)

As primeiras palavras de Bruno Guimarães como jogador do Arsenal

Em suas primeiras palavras como jogador do Arsenal, Bruno Guimarães revelou a empolgação após conversas com o técnico Mikel Arteta, mas também com o diretor esportivo Andrea Berta. O atleta comentou sobre a empolgação em vestir a camisa dos Gunners.

- Eu me sinto muito bem. Sou muito grato pela oportunidade. Desde a primeira vez que conversei com Berta e Mikel, eu estava animado. Eu senti dentro de mim que precisava de uma mudança na minha vida e ser um jogador do Arsenal será um desafio extraordinário.

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No Arsenal, Bruno Guimarães reencontrará alguns brasileiros com quem atuou na Seleção, como Gabriel Magalhães, Gabriel Martinelli e Gabriel Jesus. O atleta contou detalhes das conversas com o defensor antes de acertar sua transferência e sua saída do Newcastle.

- O Big Gabi (Magalhães) estava muito empolgado. Toda hora me mandava mensagem: "Estamos esperando por você, quando você vem?". Estou feliz por me juntar a eles, mas não só aos brasileiros; temos um elenco incrível aqui. Estou animado para encontrar outros companheiros e começar a treinar. Só quero dar o meu melhor.

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Após cinco temporadas no Newcastle, Bruno Guimarães dá um salto em sua carreira para um clube que deve lhe dar mais chances de conquistar títulos mais relevantes. Nos Magpies, o atleta fez parte do elenco que venceu a Copa da Liga Inglesa e encerrou um jejum de 70 anos sem levantar um troféu.

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