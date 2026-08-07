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Xsports aumenta catálogo, e diretor vê democratização no acesso ao futebol

Thiago Garcia, VP de marketing do canal, falou com o Lance!

PorLucas BoustaniRio de Janeiro (RJ)
07/08/2026 15:56
Atualizado há 10 minutos
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Thiago Garcia da X Sports
Thiago Garcia da X Sports concedeu entrevista exclusiva a Lance! (Foto: Divulgação)

A Xsports completa um ano neste mês de agosto e traz novidades para a próxima temporada do futebol internacional. A emissora recentemente adquiriu os direitos de transmissão da Saudi Pro League, liga da Arábia Saudita, e renovou com a Bundesliga. Ao Lance!, Thiago Garcia, VP de marketing e planejamento do canal, comemorou as novas conquistas da empresa.

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O canal é o único da TV aberta que irá transmitir determinados campeonatos. Diante disso, Thiago Garcia revelou que o público tem abraçado e agradecido a iniciativa da emissora em promover o acesso ao futebol internacional.

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— Recebemos mensagens emocionantes. De pessoas que nunca tiveram acesso a esse tipo de conteúdo e agora estão tendo com a Xsports. E passamos a narrativa completa para o telespectador. Não só o jogo, mas o pré, o pós e os melhores momentos depois. Além de programas de debate. Os campeonatos internacionais foram muito bons para a nossa imagem. Principalmente neste começo — disse o VP de marketing e planejamento da Xsports.

Campeonatos do futebol internacional ficaram por muito tempo limitados a canais fechados ou a plataformas de streaming. O movimento recente da Xsports no mercado quebra certa barreira e, para Thiago Garcia, promove um acesso mais democrático ao esporte.

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Proximidade com os jogadores

A migração de jogadores brasileiros para o futebol internacional é considerada um salto na carreira, e atualmente observamos atletas jovens alcançando determinado objetivo. Acontece que a mudança, às vezes, cria um distanciamento com o torcedor nacional, que perde o contato direto.

Thiago Garcia falou sobre a importância de contar a história desses jogadores presentes no exterior. Ele destacou o compromisso da Xsports em tentar diminuir a distância deles com o público.

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— É importante contarmos essas histórias. Precisamos valorizar esses jogadores para criarmos uma identificação e um vínculo dos atletas com o torcedor — afirmou.

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Catálogo Xsports

Para a temporada de 2026/27 do futebol internacional, a Xsports traz para o público as transmissões dos seguintes campeonatos: Bundesliga (Campeonato Alemão), Saudi Pro League (Liga da Arábia Saudita), Ligue 1 (Campeonato Francês) e o Campeonato da Rússia.

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