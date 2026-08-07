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Torcida do Botafogo reage à renovação de Alex Telles: 'De verdade'

Identificado e capitão, o camisa 13 se torna cada vez mais ídolo do Glorioso

PorBernardo PinhoRio de Janeiro (RJ)
07/08/2026 15:11
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Comemoração de Alex Telles em gol do Botafogo (Foto: Vítor Silva/Botafogo)
Comemoração de Alex Telles em gol do Botafogo (Foto: Vítor Silva/Botafogo)

O Botafogo anunciou que Alex Telles renovou o contrato com o clube por mais dois anos nesta sexta-feira (7). Nas redes sociais, torcedores do Glorioso reagiram ao novo acordo com o lateral, que se torna cada vez mais imortal na história do clube.

Desde que chegou ao Alvinegro, no meio de 2024, o experiente defensor fez questão de se envolver não só dentro de campo, mas com toda a mística envolvendo uma das camisas mais pesadas do mundo. Vestindo a 13 de Zagallo, Telles foi campeão brasileiro e da Libertadores, marcando gol na final mais importante da história do Botafogo.

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Em meio a saídas conturbadas, causadas principalmente pelo desequilíbrio financeiro do Alvinegro, o lateral escolheu ficar e continuar escrevendo sua história no clube de General Severiano. O gesto foi reconhecido pelos torcedores nas redes sociais. Veja abaixo:

Comemoração de Alex Telles no gol do Botafogo contra o Vasco (Foto: Vítor Silva/Botafogo)
Comemoração de Alex Telles em gol do Botafogo (Foto: Vítor Silva/Botafogo)

Veja reação dos botafoguenses

Renovação de Alex Telles com o Botafogo

O Botafogo anunciou na tarde desta sexta-feira (7) a renovação contratual com o lateral-esquerdo Alex Telles. O capitão do Glorioso assinou novo vínculo com duração até o fim de 2028.

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Com foco na mística camisa 13, histórica no clube, o anúncio do Botafogo destacou a idolatria de Telles. A primeira publicação aconteceu no fim da manhã, chamando a torcida para as redes sociais no horário de 13h13 (de Brasília).

Alex Telles tinha vínculo com o Glorioso apenas até o fim de 2026 e já poderia assinar um pré-contrato com outra equipe. No entanto, mesmo com as negociações paralisadas e arrastadas por meses, o camisa 13 deixou claro sua intenção de renovar com a SAF.

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O capitão do atual elenco tinha outras sondagens, mas priorizou a assinatura. A informação havia sido antecipada pela reportagem do Lance!.

O jogador chegou ao Glorioso no segundo semestre de 2024 vindo do Al-Nassr, da Arábia Saudita. Alex Telles rapidamente caiu nas graças da torcida e foi peça-chave nos títulos do Brasileirão e da Libertadores, com gol na final continental contra o Atlético-MG.

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Com a camisa do Botafogo, Alex Telles disputou 100 partidas e marcou 13 gols. Ele virou capitão do elenco no início deste ano, após a saída de Marlon Freitas.

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