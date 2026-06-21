Coordenador do Palmeiras explica processo de recuperação para Piquerez disputar a Copa Lateral-esquerdo se recuperou de cirurgia e foi convocado pela Seleção Uruguaia para disputar a Copa do Mundo

O Uruguai vai entrar em campo logo mais, às 19h (de Brasília), para enfrentar Cabo Verde, em Miami, pela segunda rodada da fase de grupos da Copa do Mundo. O Palmeiras tem dois jogadores convocados pela equipe sul-americana: Piquerez e Emiliano Martínez, mas o lateral-esquerdo passou por um susto que quase o deixou de fora do Mundial.

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Piquerez sofreu uma lesão ligamentar no tornozelo direito durante a última Data Fifa antes da convocação para a Copa do Mundo. O uruguaio se lesionou durante amistoso de seu país contra a Inglaterra, no final de março, e passou por cirurgia.

Os passos da recuperação incluíram repouso e, posteriormente, fisioterapia. O jogador ficou sob cuidados intensivos do Núcleo de Saúde e Performance do Palmeiras até ficar à disposição para viajar para seu país natal, no fim de maio, para finalizar a recuperação com a Seleção Uruguaia e aguardar pela convocação para a Copa.

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— O tempo ficou curto desde a lesão sofrida na Seleção do Uruguai atá a Copa do Mundo, então houve uma força tarefa e muito empenho do jogador para que ele se reabilitasse de forma com que ele conseguisse se reapresentar na seleção em condições, capaz de mostrar que estaria apto a jogar o Mundial — explicou Daniel Gonçalves, coordenador do Núcleo de Saúde e Performance do Palmeiras.

— Os médicos, fisioterapia, biomecânica, preparação física também dando suporte para que ele conseguisse se reestabelecer prontamente — completou.

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O Uruguai não conseguiu sair do empate na estreia da competição, contra a Arábia Saudita. Os sul-americanos começaram perdendo, mas Bielsa conseguiu melhorar a equipe uruguaia, que voltou ao segundo tempo com uma pressão muito maior. Após insistir, a Celeste empatou e incendiou o jogo, mas não saiu do empate. Portanto, busca sua primeira vitória nesta rodada.