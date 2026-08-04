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Lance de Gabigol em Remo x Santos chama atenção: 'Inexplicável'

Duelo desta terça-feira (4) é válido pelas oitavas da Copa do Brasil

PorBernardo PinhoRio de Janeiro (RJ)
04/08/2026 22:51
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Gabigol antes de jogo do Santos
Gabigol antes de jogo do Santos (Foto: Theo Daolio/Ekobanpress/Folhapress)

Santos e Remo estão se enfrentando, na noite desta terça-feira (4), pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil. No primeiro tempo, um lance de Gabigol chamou muita atenção de torcedores nas redes sociais.

Depois de cobrança de escanteio de Barreal, a bola foi pipocando dentro da área do Remo até chegar no camisa 9 do Santos. Gabigol esperou, ajeitou o corpo e furou a redonda. O atacante do Peixe se desequilibrou e caiu no chão.

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Nas redes sociais, o lance de Gabigol repercutiu entre os telespectadores. Veja a jogada e os comentários abaixo:

Daronco e Gabigol em Remo x Santos
Daronco e Gabigol em Remo x Santos (Foto: Filipe Bispo /Fotoarena/Folhapress)

Veja lance de Gabigol e repercussão da web

Escalação do Santos para enfrentar o Remo

Santos entra em campo na noite desta terça-feira (4) diante do Remo em busca da classificação para as quartas de final da Copa do Brasil. O Peixe tenta voltar a figurar entre os oito melhores da competição após cinco anos.

A partida será disputada às 21h30 (de Brasília), no Mangueirão, em Belém, pelo jogo de volta das oitavas de final. Após o empate sem gols no confronto de ida, na Vila Belmiro, quem vencer garante a vaga. Em caso de nova igualdade, a decisão será nos pênaltis.

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Neymar começará a partida entre Remo e Santos no banco de reservas. O camisa 10 era dúvida por causa das condições físicas e da participação no leilão beneficente do Instituto Neymar Jr., realizado na noite de segunda-feira (3), em São Paulo. O atacante se apresentou à concentração santista na hora do almoço desta terça-feira (4) e será opção para o técnico Cuca durante o confronto. O ataque será formado por Caballero, Barreal e Gabigol. O Menino da Vila busca marcar o gol de número 100 no elenco profissional. Até aqui, balnçou as redes 99 vezes.

Por outro lado, Cuca terá um desfalque importante no sistema defensivo para Remo x Santos. Lucas Veríssimo, que deixou a partida de ida com dores na panturrilha, foi vetado pelo departamento médico e não viajou para Belém. Além do zagueiro, o Santos também não poderá contar com o lateral-direito Igor Vinícius, que ficou fora da partida por causa de uma lombalgia. Adonis Frías e Gabriel Menino serão os substitutos.

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