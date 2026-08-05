Logo do Lance! branca com exclamação amarela
BrasileirãoTabelasVídeosOnde AssistirLance! Jogos

Romário perde recurso em ação de ex-presidente da CBF; entenda

Justiça de São Paulo manteve a penhora de 30% do salário do ex-jogador

PorFábia Anselmo PessoaRio de Janeiro (RJ)
05/08/2026 10:31
Supervisionado porLeonardo Damico,
Favorite o Lance! no Google
Romário perde recurso na Justiça de São Paulo
Romário perde recurso na Justiça de São Paulo (Foto: Roque de Sá/Agência Senado)

A Justiça de São Paulo manteve a decisão que determina a penhora de 30% do salário de Romário para o pagamento de uma indenização por danos morais ao ex-presidente da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), Marco Polo Del Nero.

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

O ex-jogador, atualmente senador pelo PL do Rio de Janeiro, recorreu da decisão sob o argumento de que a retenção de parte dos vencimentos comprometeria sua subsistência. No entanto, a 4ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo (TJSP) entendeu que a medida não coloca em risco sua sobrevivência e manteve a penhora.

continua após a publicidade

A ação tem origem em declarações feitas por Romário em 2017, quando ainda exercia o mandato de deputado federal. Na ocasião, o ex-atacante afirmou que Del Nero deveria ser preso e permanecer "100 anos na cadeia", o que motivou a condenação por danos morais.

Romário tem salário penhorado
Romário tem salário penhorado (Foto: Carlos Moura/Agência Senado)

Ao analisar o recurso, o relator do caso, desembargador Vitor Frederico Kumpel, destacou que não há elementos que comprovem prejuízo à subsistência do parlamentar. A decisão também levou em consideração declarações feitas por Romário durante a Copa do Mundo, quando afirmou que abriria mão do salário de senador enquanto participasse das transmissões da CazéTV.

continua após a publicidade

➡️Justiça bloqueia pagamentos da CazéTV a Romário na Copa por dívida milionária

Romário foi um dos integrantes da CazéTV na cobertura da emissora na Copa do Mundo. O senador decidiu, no entanto, devolver parte do seu salário referente aos dias em que atuou como repórter nos Estados Unidos, um dos três países sede do Mundial e onde a Seleção Brasileira disputou todas as suas partidas.

Para o magistrado, a manifestação pública reforça que a retenção parcial dos vencimentos não compromete a manutenção financeira do ex-jogador.

continua após a publicidade

➡️ Tabela da Copa do Brasil

Romário recebe salário bruto de R$ 46.366,19 como senador. Segundo o processo, o valor atualizado da dívida é de R$ 34.474,94, quantia que será quitada por meio da penhora parcial dos subsídios parlamentares.

🤑 Aposte em gols na Copa do Brasil! Clique e saiba mais!

18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições.

Tudo sobre
Sugerida para você!
Neymar soma 5 assistências e 8 gols nesta temporada pelo Santos (Foto: Nai Chagas/Ag. F8/Folhapress)

Fora de Campo

Dublador revela fala de Neymar a torcedor do Remo: 'Vem aqui'

Há 48 minutos
Elenco do Santos comemora classificação na Copa do Brasil. (Foto: Agif/Folhapress)

Fora de Campo

Santos faz publicação provocativa ao Remo após classificação

Há 1 hora
Neymar soma 5 assistências e 8 gols nesta temporada pelo Santos (Foto: Raul Baretta/ Santos FC)

Fora de Campo

Discussão de Neymar contra Remo irrita torcedores: 'O que aconteceu?'

Há 1 hora
Roberto Carlos no sorteio da Copa do Mundo

Fora de Campo

Roberto Carlos se declara a rival do Palmeiras após polêmica

Há 3 horas
Copa do Brasil terá clássico como confronto decisivo (Foto: Ruano Carneiro / Carneiro Images/Fotoarena/Folhapress)

Fora de Campo

Fluminense x Vasco: vidente prevê jogo difícil no clássico carioca

Há 4 horas
Daronco e Gabigol em Remo x Santos

Fora de Campo

Ex-árbitro vê Remo prejudicado contra o Santos: 'Errou'

Há 5 horas
Mais LANCE!
Neymar em Remo x Santos

Gol perdido por Neymar em Remo x Santos viraliza: 'Meu Deus'

Gabigol antes de jogo do Santos

Lance de Gabigol em Remo x Santos chama atenção: 'Inexplicável'

Daronco apita Remo x Santos

Decisão de Daronco em Remo x Santos repercute: 'Não existe'

Remo e Santos pelas oitavas de final da Copa do Brasil

Chance perdida em Remo x Santos viraliza: 'Mal demais'

Neymar é dúvida para o duelo de volta da Copa do Brasil entre o Remo e o Santos. (Foto: Fotoarena/Folhapress)

Decisão de Cuca sobre Neymar em Remo x Santos viraliza: 'Parabéns'

Juventude e Atlético-MG se enfrentam pela Copa do Brasil

Gol perdido em Juventude x Atlético-MG causa revolta: 'Vergonha'

Jair em ação em Vasco x Fluminense

Fluminense x Vasco: IA aponta quem avança na Copa do Brasil

Palestra da Rio Innovation Week com participação de Gustavo Mota, CEO do Lance!

Palestra na Rio Innovation Week aborda desafios do esporte no mundo digital

Santos busca empate contra Chapecoense no final da segunda etapa (Foto: Reprodução Placar)

Sormani pede jogador do Palmeiras na Seleção: 'Vamos lamentar'

Diego Ribas com o microfone do Lance! falando de Thiago Almada no Flamengo

Diego avalia possível chegada de Almada ao Flamengo: 'Excelente'

Mastro Junior com a mão levantada de camisa de botão preta

Maestro Júnior critica José Boto, do Flamengo: 'Quero ver resultados'

Casamento de Gabriel Medina

Gabriel Medina anuncia perda de filho com Isabella Arantes

Ana Castela durante leilão de Neymar realizado em São Paulo

Leilão de Neymar reúne famosos em meio à polêmica no Santos