Dublador revela fala de Neymar a torcedor do Remo: 'Vem aqui' Peixe está classificado para as quartas de final da Copa do Brasil

A rivalidade entre Neymar e Remo se consolida mais forte a cada encontro, e desta vez não foi diferente. Durante o confronto com o Santos pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil, a torcida do Remo não deixou de pegar no pé do camisa 10. Alvo de provocações, o atacante respondeu antes e depois do confronto. O influenciador digital Velloso realizou a leitura labial do ídolo do Peixe após a classificação santista.

A torcida do Remo não deixou de parabenizar o time pelo desempenho no confronto, mesmo com a eliminação para o clube paulista.

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Falas de Neymar provocando torcedor do Remo

Utilizando as redes sociais, Velloso, influenciador conhecido por realizar leituras labiais dos jogadores, publicou um vídeo expondo a fala de Neymar ao torcedor do Remo após classificação do Santos na Copa do Brasil.

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ℹ️Leitura labial técnica e interpretativa. Há margem de erro. Não é transcrição oficial. Trechos ilegíveis são omitidos.

Como foi o duelo decisivo pela Copa do Brasil

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O confronto entre Santos e Remo começou movimentado em Belém. Gabriel Menino assustou o mandante nos primeiros minutos, mas os donos da casa responderam imediatamente com duas chances claríssimas no mesmo lance, desperdiçadas por Alef Manga e Jajá. Mesmo longe de casa, o Santos encontrou espaços e levou perigo com Caballero. Aos 27 minutos, a partida mudou de cenário: Anderson Daronco foi chamado pelo VAR, revisou o cartão amarelo de Marllon e expulsou o zagueiro. Com um jogador a mais, o Peixe assumiu o controle da partida, pressionou o adversário e criou oportunidades, mas foi para o intervalo sem balançar as redes.

Na volta do intervalo, Neymar entrou na vaga de Gabriel Bontempo e teve participação decisiva na classificação santista. Rollheiser quase abriu o placar aos 16 minutos, enquanto o Remo respondeu com Marcelinho e Zé Welison, que parou em Gabriel Brazão e ainda acertou a trave. Pouco depois, o camisa 10 do Santos caiu no gramado com dores no tórax, recebeu atendimento e seguiu em campo. O gol da vitória saiu dos pés de Rony, que utilizou "R. Rústico" na camisa, apelido criado durante sua passagem pelo Remo. Após vencer a disputa com Zé Welison pela esquerda, Neymar cruzou rasteiro para o atacante finalizar de primeira e garantir a vaga do Santos na próxima fase da Copa do Brasil.

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