Santos faz publicação provocativa ao Remo após classificação Com a classificação, o Peixe está de volta às quartas de final da competição

Durante o confronto com o Santos pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil, a torcida do Remo não deixou de provocar o camisa 10. Alvo de provocações, o atacante respondeu antes e depois do confronto. O clube paulista saiu com a classificação para as quartas de final e, por isso, o Peixe utilizou as redes para devolver as provocações ao clube eliminado.

A torcida do Remo não deixou de parabenizar o time pelo desempenho no confronto, apesar da eliminação para o clube paulista.

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Comemoração do Santos após confronto contra o Remo

Utilizando as redes sociais, a equipe do Santos publicou uma foto no X, antigo Twitter, para comemorar a classificação contra o Remo, fora de casa, em confronto válido pela Copa do Brasil.

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Como foi o duelo decisivo pela Copa do Brasil

O confronto entre Santos e Remo começou movimentado em Belém. Gabriel Menino assustou o mandante nos primeiros minutos, mas os donos da casa responderam imediatamente com duas chances claríssimas no mesmo lance, desperdiçadas por Alef Manga e Jajá. Mesmo fora de casa, o Santos encontrou espaços e levou perigo com Caballero. Aos 27 minutos, a partida mudou de cenário: Anderson Daronco foi chamado pelo VAR, revisou o cartão amarelo de Marllon e expulsou o zagueiro. Com um jogador a mais, o Peixe assumiu o controle do jogo, pressionou o adversário e criou oportunidades, mas foi para o intervalo sem balançar as redes.

Na volta do intervalo, Neymar entrou na vaga de Gabriel Bontempo e teve participação decisiva na classificação santista. Rollheiser quase abriu o placar aos 16 minutos, enquanto o Remo respondeu com Marcelinho e Zé Welison, que parou em Gabriel Brazão e ainda acertou a trave. Pouco depois, o camisa 10 do Santos caiu no gramado com dores no tórax, recebeu atendimento e seguiu em campo. O gol da vitória saiu dos pés de Rony, que usava "R. Rústico" na camisa, apelido criado durante sua passagem pelo Remo. Após vencer a disputa com Zé Welison pela esquerda, Neymar cruzou rasteiro para o atacante finalizar de primeira e garantir a vaga do Santos na próxima fase da Copa do Brasil.

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Santos elimina Remo e está classificado para as quartas de final da Copa do Brasil (Foto: Raul Baretta/ Santos FC)

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