Discussão de Neymar contra Remo irrita torcedores: 'O que aconteceu?'
Peixe está classificado para as quartas de final da Copa do Brasil
A rivalidade entre Neymar e Remo se consolida mais forte a cada encontro, e desta vez não foi diferente. Durante o confronto com o Santos pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil, a torcida do Remo não deixou de pegar no pé do camisa 10. Alvo de provocações, o atacante respondeu antes e depois do confronto, no entanto, a confusão durante a zona mista chamou a atenção de alguns torcedores nas redes sociais.
A torcida do Remo não deixou de parabenizar o time pelo desempenho no confronto, mesmo com a eliminação para o clube paulista.
📲 Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e acompanhe o que acontece fora das quatro linhas
Reação de torcedores com briga de Neymar em Santos x Remo
Todo jogo com Neymar vai ser isso agora?— Dav rants (@dav_rants) August 5, 2026
Como foi o duelo decisivo pela Copa do Brasil
➡️ A 021 Táxis chegou no Rio! Sua 1ª corrida tem 10% de desconto. Baixe o APP e aproveite!
O confronto entre Santos e Remo começou movimentado em Belém. Gabriel Menino assustou o mandante nos primeiros minutos, mas os donos da casa responderam imediatamente com duas chances claríssimas no mesmo lance, desperdiçadas por Alef Manga e Jajá. Mesmo longe de casa, o Santos encontrou espaços e levou perigo com Caballero. Aos 27 minutos, a partida mudou de cenário: Anderson Daronco foi chamado pelo VAR, revisou o cartão amarelo de Marllon e expulsou o zagueiro. Com um jogador a mais, o Peixe assumiu o controle da partida, pressionou o adversário e criou oportunidades, mas foi para o intervalo sem balançar as redes.
Na volta do intervalo, Neymar entrou na vaga de Gabriel Bontempo e teve participação decisiva na classificação santista. Rollheiser quase abriu o placar aos 16 minutos, enquanto o Remo respondeu com Marcelinho e Zé Welison, que parou em Gabriel Brazão e ainda acertou a trave. Pouco depois, o camisa 10 do Santos caiu no gramado com dores no tórax, recebeu atendimento e seguiu em campo. O gol da vitória saiu dos pés de Rony, que utilizou "R. Rústico" na camisa, apelido criado durante sua passagem pelo Remo. Após vencer a disputa com Zé Welison pela esquerda, Neymar cruzou rasteiro para o atacante finalizar de primeira e garantir a vaga do Santos na próxima fase da Copa do Brasil.
👥 Indique amigos e ganhe até R$30 em saldo para apostar - confira as regras
18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições.
Fora de Campo
Roberto Carlos se declara a rival do Palmeiras após polêmicaHá 1 hora
Fora de Campo
Fluminense x Vasco: vidente prevê jogo difícil no clássico cariocaHá 2 horas
Fora de Campo
Ex-árbitro vê Remo prejudicado contra o Santos: 'Errou'Há 3 horas
Fora de Campo
Gol perdido por Neymar em Remo x Santos viraliza: 'Meu Deus'Há 8 horas
Fora de Campo
Lance de Gabigol em Remo x Santos chama atenção: 'Inexplicável'Há 9 horas
Fora de Campo
Decisão de Daronco em Remo x Santos repercute: 'Não existe'Há 10 horas
Mais LANCE!