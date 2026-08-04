Fluminense x Vasco: IA aponta quem avança na Copa do Brasil Clássico carioca vale vaga nas quartas de final

Fluminense e Vasco vão se enfrentar, na noite desta quarta-feira (5), em jogo decisivo das oitavas de final da Copa do Brasil. Antes da bola rolar, uma inteligência artificial apontou quem vai avançar na competição nacional.

De acordo com a previsão do ChatGPT, o Fluminense vencerá o Vasco por 2 a 1, no Maracanã, e ficará com a classificação para as quartas de final. O jogo de ida, também no Estádio Mario Filho, terminou empatado por 0 a 0.

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Segundo a tecnologia, o Vasco sai na frente do Fluminense com gol de Cuiabano ainda no primeiro tempo. Na segunda etapa, porém, Luís Zubeldía vai arrumar a casa, e o Tricolor vai virar com Hulk e Cannobio.

Onde assistir Fluminense x Vasco

Fluminense e Vasco se enfrentam nesta quarta-feira (1), às 21h30 (de Brasília), no Maracanã, pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil. Na primeira partida as equipes empataram sem gols, então quem vencer avança para a próxima fase. Em caso de um novo empate, a partida será decidida nas penalidades. A partida terá transmissão da Globo, SporTV, Premiere, Amazon Prime Video e GE TV. 📺➡️ Clique para assistir no Premiere.

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O Tricolor atravessa uma sequência de cinco empates consecutivos na temporada. A última vitória em uma partida oficial aconteceu no fim de maio, quando derrotou o Deportivo La Guaira por 3 a 1, pela Libertadores. Para o clássico, o técnico argentino seguirá sem sua dupla de zaga titular, já que Thiago Silva e Freytes continuam entregues ao departamento médico. Em contrapartida, o zagueiro Jemmes deve voltar a ficar à disposição.

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Do lado cruz-maltino, apesar da baixa produção ofensiva nas últimas partidas, o técnico Pedro Emanuel vê com bons olhos a evolução da equipe, especialmente pela organização e consistência defensiva. O Vasco chega ao clássico após dois jogos sem sofrer gols. Para o confronto decisivo, o treinador ainda ganha um reforço importante: o retorno do volante Thiago Mendes, capitão e artilheiro da equipe, que cumpriu suspensão automática pela expulsão diante do Paysandu.

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