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Veja gol em Chelsea x Juventus: Edon Zhegrova decide amistoso

Blues sofrem a segunda derrota consecutiva

PorFábia Anselmo PessoaRio de Janeiro (RJ)
05/08/2026 10:46
Supervisionado porLeonardo Damico,
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Jogadores do Chelsea e Juventus disputando bola em amistoso de pré-temporada
Jogadores do Chelsea e Juventus disputando bola em amistoso de pré-temporada (Foto: May JAMES / AFP)

A Juventus venceu o Chelsea por 1 a 0 nesta quarta-feira (5), em amistoso de pré-temporada disputado no Kai Tak Sports Park, em Hong Kong. O único gol da partida foi marcado pelo atacante kosovar Edon Zhegrova, que saiu do banco de reservas para decidir o confronto no segundo tempo.

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O primeiro tempo teve poucas chances claras e foi marcado pelo equilíbrio entre as equipes. As melhores oportunidades surgiram em jogadas isoladas, mas tanto Chelsea quanto Juventus encontraram dificuldades para criar espaços e finalizar com perigo.

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Na etapa final, Zhegrova entrou em campo e precisou de pouco tempo para definir o placar. Aos 68 minutos, o atacante acertou uma bela finalização para vencer o goleiro adversário e garantir a vitória da equipe italiana.

Veja o gol:

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Pelo lado do Chelsea, Geovany Quenda começou entre os titulares e Dário Essugo entrou durante a partida. Já Pedro Neto permaneceu no banco de reservas e não foi utilizado.

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A Juventus também preservou alguns jogadores. O português Francisco Conceição ficou fora da relação para o amistoso enquanto recupera o ritmo de jogo após retornar mais tarde da pausa por conta da participação na Copa do Mundo de 2026.

João Pedro e Zeki Celik disputando bola em amistoso de pré-temporada entre Chelsea e Juventus
João Pedro e Zeki Celik disputando bola em amistoso de pré-temporada entre Chelsea e Juventus. (Foto: May JAMES / AFP)

O amistoso também foi marcado pela ampla utilização do elenco. O técnico do Chelsea promoveu diversas alterações ao longo da partida, praticamente escalando duas equipes diferentes para dar minutos aos jogadores durante a preparação para a temporada. A Juventus seguiu estratégia semelhante e também rodou grande parte do grupo.

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Com o resultado, o Chelsea acumula a segunda derrota consecutiva na pré-temporada, após perder para o Tottenham no último fim de semana. Os Blues ainda terão amistosos contra Milan, Johor FC e Real Sociedad antes da estreia oficial na temporada.

Já a Juventus conquistou sua terceira vitória em quatro jogos preparatórios e segue a sequência de amistosos com confrontos diante de Inter de Milão e Palermo.

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