Decisão de Daronco em Remo x Santos repercute: 'Não existe' Duelo desta terça-feira (4) vale vaga nas quartas de final

Santos e Remo estão se enfrentando, na noite desta terça-feira (4), pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil. No primeiro tempo, uma decisão de Anderson Daronco repercutiu entre torcedores nas redes sociais.

Aos 24 da primeira etapa, Caballero disputou com Marllon e saíria na cara do gol no Mangueirão, mas foi puxado pelo zagueiro remista. Daronco mostrou cartão amarelo, mas expulsou o jogador após consulta ao VAR em Remo x Santos.

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Nas redes sociais, porém, muitos torcedores reclamaram da decisão do experiente árbitro. Veja o lance e os comentários abaixo:

Remo e Santos pelas oitavas de final da Copa do Brasil (Foto: Nai Chagas/Ag. F8/Folhapress)

Veja o lance e os comentários

Escalação do Santos para enfrentar o Remo

O Santos entra em campo na noite desta terça-feira (4) diante do Remo em busca da classificação para as quartas de final da Copa do Brasil. O Peixe tenta voltar a figurar entre os oito melhores da competição após cinco anos.

A partida será disputada às 21h30 (de Brasília), no Mangueirão, em Belém, pelo jogo de volta das oitavas de final. Após o empate sem gols no confronto de ida, na Vila Belmiro, quem vencer garante a vaga. Em caso de nova igualdade, a decisão será nos pênaltis.

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Neymar começará a partida entre Remo e Santos no banco de reservas. O camisa 10 era dúvida por causa das condições físicas e da participação no leilão beneficente do Instituto Neymar Jr., realizado na noite de segunda-feira (3), em São Paulo. O atacante se apresentou à concentração santista na hora do almoço desta terça-feira (4) e será opção para o técnico Cuca durante o confronto. O ataque será formado por Caballero, Barreal e Gabigol. O Menino da Vila busca marcar o gol de número 100 no elenco profissional. Até aqui, balnçou as redes 99 vezes.

Por outro lado, Cuca terá um desfalque importante no sistema defensivo para Remo x Santos. Lucas Veríssimo, que deixou a partida de ida com dores na panturrilha, foi vetado pelo departamento médico e não viajou para Belém. Além do zagueiro, o Santos também não poderá contar com o lateral-direito Igor Vinícius, que ficou fora da partida por causa de uma lombalgia. Adonis Frías e Gabriel Menino serão os substitutos.

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