Fluminense x Vasco: vidente prevê jogo difícil no clássico carioca Vencedor do confronto decisivo estará classifiado para a próxima fase

Às vésperas do clássico entre Fluminense e Vasco, válido pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil, o vidente Luiz Filho, do canal Renascer das Cartas, utilizou as redes sociais para publicar uma previsão do confronto.

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As equipes voltam a se enfrentar nesta quarta-feira (5), às 21h30 (de Brasília), no Maracanã, após empatarem por 0 a 0 na partida de ida, disputada no último sábado (1). Com a igualdade no primeiro confronto, quem vencer garante vaga nas quartas de final, enquanto um novo empate leva a decisão para os pênaltis.

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Vasco x Fluminense pelas oitavas de final da Copa do Brasil (Foto: Matheus Lima/Vasco)

Previsão para Fluminense x Vasco

Segundo a previsão, o Fluminense deverá adotar uma postura ofensiva durante a partida. A leitura aponta que a equipe terá velocidade, buscará o avanço das jogadas e tentará assumir o comando do confronto desde os primeiros minutos. Ao longo do duelo, o Tricolor terá diferentes opções para construir suas ações ofensivas, mas precisará fazer boas escolhas para evitar dúvidas e momentos de inconstância. A recomendação é de máxima atenção à estratégia durante toda a partida.

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Para o Vasco, a previsão indica um jogo decisivo, no qual será fundamental manter o controle emocional. A leitura alerta para cuidados com possíveis expulsões e também com a arbitragem. Apesar disso, a equipe cruz-maltina deverá viver momentos positivos durante o confronto, mas precisará controlar melhor o andamento da partida para transformar esses períodos em vantagem. A tendência é de um jogo nervoso, com muitas trocas de ataques, exigindo calma para evitar erros.

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Expectativa para o jogo decisivo

Na análise geral do vidente, o clássico será bastante equilibrado e existe possibilidade de empate ao longo do tempo regulamentar. A expectativa é de uma partida intensa, com muita divisão de ataques entre as equipes e poucas oportunidades de domínio absoluto de um dos lados.

Ainda de acordo com a previsão, o fator decisivo será o controle emocional. A equipe que conseguir manter maior foco e tranquilidade deverá comandar o confronto nos momentos mais importantes. A leitura também aponta que o Fluminense tem maiores chances de apresentar estabilidade durante o jogo, enquanto o Vasco poderá oscilar mais ao longo da partida, aumentando o risco de se perder em determinados momentos do clássico.

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