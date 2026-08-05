Logo do Lance! branca com exclamação amarela
BrasileirãoTabelasVídeosOnde AssistirLance! Jogos

Fluminense x Vasco: vidente prevê jogo difícil no clássico carioca

Vencedor do confronto decisivo estará classifiado para a próxima fase

PorGabriel de Britto SilvaSão Paulo (SP)
05/08/2026 06:00
Supervisionado porLeonardo Damico,
Favorite o Lance! no Google
Copa do Brasil terá clássico como confronto decisivo (Foto: Ruano Carneiro / Carneiro Images/Fotoarena/Folhapress)
Copa do Brasil terá clássico como confronto decisivo (Foto: Ruano Carneiro / Carneiro Images/Fotoarena/Folhapress)

Às vésperas do clássico entre Fluminense e Vasco, válido pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil, o vidente Luiz Filho, do canal Renascer das Cartas, utilizou as redes sociais para publicar uma previsão do confronto.

➡️ A 021 Táxis chegou no Rio! Sua 1ª corrida tem 10% de desconto. Baixe o APP e aproveite!

As equipes voltam a se enfrentar nesta quarta-feira (5), às 21h30 (de Brasília), no Maracanã, após empatarem por 0 a 0 na partida de ida, disputada no último sábado (1). Com a igualdade no primeiro confronto, quem vencer garante vaga nas quartas de final, enquanto um novo empate leva a decisão para os pênaltis.

continua após a publicidade
Vasco x Fluminense pelas oitavas de final da Copa do Brasil 2026
Vasco x Fluminense pelas oitavas de final da Copa do Brasil (Foto: Matheus Lima/Vasco)

Previsão para Fluminense x Vasco

Segundo a previsão, o Fluminense deverá adotar uma postura ofensiva durante a partida. A leitura aponta que a equipe terá velocidade, buscará o avanço das jogadas e tentará assumir o comando do confronto desde os primeiros minutos. Ao longo do duelo, o Tricolor terá diferentes opções para construir suas ações ofensivas, mas precisará fazer boas escolhas para evitar dúvidas e momentos de inconstância. A recomendação é de máxima atenção à estratégia durante toda a partida.

📲 Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e acompanhe o que acontece fora das quatro linhas

Para o Vasco, a previsão indica um jogo decisivo, no qual será fundamental manter o controle emocional. A leitura alerta para cuidados com possíveis expulsões e também com a arbitragem. Apesar disso, a equipe cruz-maltina deverá viver momentos positivos durante o confronto, mas precisará controlar melhor o andamento da partida para transformar esses períodos em vantagem. A tendência é de um jogo nervoso, com muitas trocas de ataques, exigindo calma para evitar erros.

continua após a publicidade

Expectativa para o jogo decisivo

Na análise geral do vidente, o clássico será bastante equilibrado e existe possibilidade de empate ao longo do tempo regulamentar. A expectativa é de uma partida intensa, com muita divisão de ataques entre as equipes e poucas oportunidades de domínio absoluto de um dos lados.

Ainda de acordo com a previsão, o fator decisivo será o controle emocional. A equipe que conseguir manter maior foco e tranquilidade deverá comandar o confronto nos momentos mais importantes. A leitura também aponta que o Fluminense tem maiores chances de apresentar estabilidade durante o jogo, enquanto o Vasco poderá oscilar mais ao longo da partida, aumentando o risco de se perder em determinados momentos do clássico.

continua após a publicidade

👥 Indique amigos e ganhe até R$30 em saldo para apostar - confira as regras
18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições.

Tudo sobre
Sugerida para você!
Daronco e Gabigol em Remo x Santos

Fora de Campo

Ex-árbitro vê Remo prejudicado contra o Santos: 'Errou'

Há 1 hora
Neymar em Remo x Santos

Fora de Campo

Gol perdido por Neymar em Remo x Santos viraliza: 'Meu Deus'

Há 6 horas
Gabigol antes de jogo do Santos

Fora de Campo

Lance de Gabigol em Remo x Santos chama atenção: 'Inexplicável'

Há 7 horas
Daronco apita Remo x Santos

Fora de Campo

Decisão de Daronco em Remo x Santos repercute: 'Não existe'

Há 7 horas
Remo e Santos pelas oitavas de final da Copa do Brasil

Fora de Campo

Chance perdida em Remo x Santos viraliza: 'Mal demais'

Há 8 horas
Neymar é dúvida para o duelo de volta da Copa do Brasil entre o Remo e o Santos. (Foto: Fotoarena/Folhapress)

Fora de Campo

Decisão de Cuca sobre Neymar em Remo x Santos viraliza: 'Parabéns'

Há 8 horas
Mais LANCE!
Juventude e Atlético-MG se enfrentam pela Copa do Brasil

Gol perdido em Juventude x Atlético-MG causa revolta: 'Vergonha'

Jair em ação em Vasco x Fluminense

Fluminense x Vasco: IA aponta quem avança na Copa do Brasil

Palestra da Rio Innovation Week com participação de Gustavo Mota, CEO do Lance!

Palestra na Rio Innovation Week aborda desafios do esporte no mundo digital

Santos busca empate contra Chapecoense no final da segunda etapa (Foto: Reprodução Placar)

Sormani pede jogador do Palmeiras na Seleção: 'Vamos lamentar'

Diego Ribas com o microfone do Lance! falando de Thiago Almada no Flamengo

Diego avalia possível chegada de Almada ao Flamengo: 'Excelente'

Mastro Junior com a mão levantada de camisa de botão preta

Maestro Júnior critica José Boto, do Flamengo: 'Quero ver resultados'

Casamento de Gabriel Medina

Gabriel Medina anuncia perda de filho com Isabella Arantes

Ana Castela durante leilão de Neymar realizado em São Paulo

Leilão de Neymar reúne famosos em meio à polêmica no Santos

Kayky Mota participou dos últimos jogos olímpicos (Foto: Divulgação/CBDA)

Incêndio destrói apartamento de Kayky Mota, nadador olímpico pelo Brasil

Cicinho analisou o duelo entre Flamengo e Palmeiras (Foto: Reprodução Band)

Cicinho debocha de suposto pedido de Memphis no Corinthians

Arrascaeta em ação durante Flamengo x Internacional

Publicação de Arrascaeta agita torcedores do Flamengo: 'Vamos'

Atitude de Zubeldía com jogadores da base é criticada por ex-jogador

Ex-Fluminense dispara sobre Zubeldía: 'Não tenho simpatia'

Especialista em futebol faz crítica a nota de clube carioca (Foto: Fillipe Alves/Ag. F8/Folhapress)

PVC detona nota do Flamengo sobre o VAR: 'Não é sobre'