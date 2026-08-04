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Decisão de Cuca sobre Neymar em Remo x Santos viraliza: 'Parabéns'

Duelo desta terça-feira (4) é válido pela Copa do Brasil

PorBernardo PinhoRio de Janeiro (RJ)
04/08/2026 21:08
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Neymar é dúvida para o duelo de volta da Copa do Brasil entre o Remo e o Santos. (Foto: Fotoarena/Folhapress)
Neymar é banco no duelo de volta da Copa do Brasil entre o Remo e o Santos. (Foto: Fotoarena/Folhapress)

Remo e Santos vão se enfrentar, na noite desta terça-feira (4), em jogo válido pelas oitavas de final da Copa do Brasil. Antes da bola rolar, uma decisão de Cuca sobre Neymar chamou atenção de torcedores nas redes sociais.

Depois de se juntar à delegação do Santos para enfrentar o Remo após leilão, Neymar foi colocado no banco pelo treinador. O ataque do Peixe será formado por Barreal, Caballero e Gabriel Barbosa. No meio, a linha será composta por João Schmidt, Oliva e Bontempo.

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Nas redes sociais, muitos torcedores do Peixe ficaram impressionados com a decisão de Cuca sobre o camisa 10. Veja os comentários abaixo:

Neymar vai marcar presença no duelo entre o Remo e o Santos, no Mangueirão. (Foto: Raul Baretta/ Santos FC)
Neymar vai marcar presença no duelo entre o Remo e o Santos, no Mangueirão, mas começa no banco. (Foto: Raul Baretta/ Santos FC)

Veja comentários sobre a decisão

Escalação do Santos para enfrentar o Remo

Santos entra em campo na noite desta terça-feira (4) diante do Remo em busca da classificação para as quartas de final da Copa do Brasil. O Peixe tenta voltar a figurar entre os oito melhores da competição após cinco anos.

A partida será disputada às 21h30 (de Brasília), no Mangueirão, em Belém, pelo jogo de volta das oitavas de final. Após o empate sem gols no confronto de ida, na Vila Belmiro, quem vencer garante a vaga. Em caso de nova igualdade, a decisão será nos pênaltis.

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Neymar começará a partida entre Remo e Santos no banco de reservas. O camisa 10 era dúvida por causa das condições físicas e da participação no leilão beneficente do Instituto Neymar Jr., realizado na noite de segunda-feira (3), em São Paulo. O atacante se apresentou à concentração santista na hora do almoço desta terça-feira (4) e será opção para o técnico Cuca durante o confronto. O ataque será formado por Caballero, Barreal e Gabigol. O Menino da Vila busca marcar o gol de número 100 no elenco profissional. Até aqui, balnçou as redes 99 vezes.

Por outro lado, Cuca terá um desfalque importante no sistema defensivo para Remo x Santos. Lucas Veríssimo, que deixou a partida de ida com dores na panturrilha, foi vetado pelo departamento médico e não viajou para Belém. Além do zagueiro, o Santos também não poderá contar com o lateral-direito Igor Vinícius, que ficou fora da partida por causa de uma lombalgia. Adonis Frías e Gabriel Menino serão os substitutos.

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