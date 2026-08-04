Logo do Lance! branca com exclamação amarela
BrasileirãoTabelasVídeosOnde AssistirLance! Jogos

Chance perdida em Remo x Santos viraliza: 'Mal demais'

Duelo desta terça-feira (4) é válido pelas oitavas da Copa do Brasil

PorBernardo PinhoRio de Janeiro (RJ)
04/08/2026 21:52
Favorite o Lance! no Google
Remo e Santos pelas oitavas de final da Copa do Brasil
Remo e Santos pelas oitavas de final da Copa do Brasil (Foto: Nai Chagas/Ag. F8/Folhapress)

Remo e Santos estão se enfrentando, na noite desta terça-feira (4), em jogo válido pelas oitavas de final da Copa do Brasil. Até aqui, o duelo segue empatado por 0 a 0, e uma chance perdida viralizou nas redes sociais.

Nos primeiros minutos de Remo x Santos, Alef Manga recebeu um passe açucarado e saiu cara a cara com Gabriel Brazão. O camisa 11 teve tempo para pensar e escolher onde ia bater, mas chutou em cima do goleiro. No rebote, Jaja chutou para fora.

continua após a publicidade

➡️Decisão de Cuca sobre Neymar em Remo x Santos viraliza: 'Parabéns'

Nas redes sociais, o gol perdido no Mangueirão viralizou e irritou torcedores do Remo. Veja o lance e os comentários abaixo:

Neymar no aquecimento para Remo x Santos
Neymar no aquecimento para Remo x Santos (Foto: Fernando Torres/AGIF/Folhapress)

Veja comentários sobre o lance

Escalação do Santos para enfrentar o Remo

Santos entra em campo na noite desta terça-feira (4) diante do Remo em busca da classificação para as quartas de final da Copa do Brasil. O Peixe tenta voltar a figurar entre os oito melhores da competição após cinco anos.

A partida será disputada às 21h30 (de Brasília), no Mangueirão, em Belém, pelo jogo de volta das oitavas de final. Após o empate sem gols no confronto de ida, na Vila Belmiro, quem vencer garante a vaga. Em caso de nova igualdade, a decisão será nos pênaltis.

continua após a publicidade

Neymar começará a partida entre Remo e Santos no banco de reservas. O camisa 10 era dúvida por causa das condições físicas e da participação no leilão beneficente do Instituto Neymar Jr., realizado na noite de segunda-feira (3), em São Paulo. O atacante se apresentou à concentração santista na hora do almoço desta terça-feira (4) e será opção para o técnico Cuca durante o confronto. O ataque será formado por Caballero, Barreal e Gabigol. O Menino da Vila busca marcar o gol de número 100 no elenco profissional. Até aqui, balnçou as redes 99 vezes.

Por outro lado, Cuca terá um desfalque importante no sistema defensivo para Remo x Santos. Lucas Veríssimo, que deixou a partida de ida com dores na panturrilha, foi vetado pelo departamento médico e não viajou para Belém. Além do zagueiro, o Santos também não poderá contar com o lateral-direito Igor Vinícius, que ficou fora da partida por causa de uma lombalgia. Adonis Frías e Gabriel Menino serão os substitutos.

continua após a publicidade

🔥 Aposte em gols de Remo e Santos e todos os jogos da Copa do Brasil
18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições.

Tudo sobre
Sugerida para você!
Gabigol antes de jogo do Santos

Fora de Campo

Lance de Gabigol em Remo x Santos chama atenção: 'Inexplicável'

Há 3 minutos
Daronco apita Remo x Santos

Fora de Campo

Decisão de Daronco em Remo x Santos repercute: 'Não existe'

Há 40 minutos
Neymar é dúvida para o duelo de volta da Copa do Brasil entre o Remo e o Santos. (Foto: Fotoarena/Folhapress)

Fora de Campo

Decisão de Cuca sobre Neymar em Remo x Santos viraliza: 'Parabéns'

Há 1 hora
Juventude e Atlético-MG se enfrentam pela Copa do Brasil

Fora de Campo

Gol perdido em Juventude x Atlético-MG causa revolta: 'Vergonha'

Há 2 horas
Jair em ação em Vasco x Fluminense

Fora de Campo

Fluminense x Vasco: IA aponta quem avança na Copa do Brasil

Há 2 horas
Palestra da Rio Innovation Week com participação de Gustavo Mota, CEO do Lance!

Fora de Campo

Palestra na Rio Innovation Week aborda desafios do esporte no mundo digital

Há 2 horas
Mais LANCE!
Santos busca empate contra Chapecoense no final da segunda etapa (Foto: Reprodução Placar)

Sormani pede jogador do Palmeiras na Seleção: 'Vamos lamentar'

Diego Ribas com o microfone do Lance! falando de Thiago Almada no Flamengo

Diego avalia possível chegada de Almada ao Flamengo: 'Excelente'

Mastro Junior com a mão levantada de camisa de botão preta

Maestro Júnior critica José Boto, do Flamengo: 'Quero ver resultados'

Casamento de Gabriel Medina

Gabriel Medina anuncia perda de filho com Isabella Arantes

Ana Castela durante leilão de Neymar realizado em São Paulo

Leilão de Neymar reúne famosos em meio à polêmica no Santos

Kayky Mota participou dos últimos jogos olímpicos (Foto: Divulgação/CBDA)

Incêndio destrói apartamento de Kayky Mota, nadador olímpico pelo Brasil

Cicinho analisou o duelo entre Flamengo e Palmeiras (Foto: Reprodução Band)

Cicinho debocha de suposto pedido de Memphis no Corinthians

Arrascaeta em ação durante Flamengo x Internacional

Publicação de Arrascaeta agita torcedores do Flamengo: 'Vamos'

Atitude de Zubeldía com jogadores da base é criticada por ex-jogador

Ex-Fluminense dispara sobre Zubeldía: 'Não tenho simpatia'

Especialista em futebol faz crítica a nota de clube carioca (Foto: Fillipe Alves/Ag. F8/Folhapress)

PVC detona nota do Flamengo sobre o VAR: 'Não é sobre'

Neymar Pai

Neymar critica parte da imprensa: 'Vai adoecer os jogadores'

Neymar Pai

Pai de Neymar analisa fala de Cuca: 'Talvez tenha sido infeliz'

Romário disparou sobre pênalti perdido por Bruno Guimarães

Romário tenta reverter penhora de valores a receber da CazéTV