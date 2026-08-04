Chance perdida em Remo x Santos viraliza: 'Mal demais' Duelo desta terça-feira (4) é válido pelas oitavas da Copa do Brasil

Remo e Santos estão se enfrentando, na noite desta terça-feira (4), em jogo válido pelas oitavas de final da Copa do Brasil. Até aqui, o duelo segue empatado por 0 a 0, e uma chance perdida viralizou nas redes sociais.

Nos primeiros minutos de Remo x Santos, Alef Manga recebeu um passe açucarado e saiu cara a cara com Gabriel Brazão. O camisa 11 teve tempo para pensar e escolher onde ia bater, mas chutou em cima do goleiro. No rebote, Jaja chutou para fora.

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➡️Decisão de Cuca sobre Neymar em Remo x Santos viraliza: 'Parabéns'

Nas redes sociais, o gol perdido no Mangueirão viralizou e irritou torcedores do Remo. Veja o lance e os comentários abaixo:

Neymar no aquecimento para Remo x Santos (Foto: Fernando Torres/AGIF/Folhapress)

Veja comentários sobre o lance

Escalação do Santos para enfrentar o Remo

O Santos entra em campo na noite desta terça-feira (4) diante do Remo em busca da classificação para as quartas de final da Copa do Brasil. O Peixe tenta voltar a figurar entre os oito melhores da competição após cinco anos.

A partida será disputada às 21h30 (de Brasília), no Mangueirão, em Belém, pelo jogo de volta das oitavas de final. Após o empate sem gols no confronto de ida, na Vila Belmiro, quem vencer garante a vaga. Em caso de nova igualdade, a decisão será nos pênaltis.

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Neymar começará a partida entre Remo e Santos no banco de reservas. O camisa 10 era dúvida por causa das condições físicas e da participação no leilão beneficente do Instituto Neymar Jr., realizado na noite de segunda-feira (3), em São Paulo. O atacante se apresentou à concentração santista na hora do almoço desta terça-feira (4) e será opção para o técnico Cuca durante o confronto. O ataque será formado por Caballero, Barreal e Gabigol. O Menino da Vila busca marcar o gol de número 100 no elenco profissional. Até aqui, balnçou as redes 99 vezes.

Por outro lado, Cuca terá um desfalque importante no sistema defensivo para Remo x Santos. Lucas Veríssimo, que deixou a partida de ida com dores na panturrilha, foi vetado pelo departamento médico e não viajou para Belém. Além do zagueiro, o Santos também não poderá contar com o lateral-direito Igor Vinícius, que ficou fora da partida por causa de uma lombalgia. Adonis Frías e Gabriel Menino serão os substitutos.

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