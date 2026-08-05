Logo do Lance! branca com exclamação amarela
BrasileirãoTabelasVídeosOnde AssistirLance! Jogos

Ex-árbitro vê Remo prejudicado contra o Santos: 'Errou'

Daronco expulsou jogador da equipe paraense após análise no VAR

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
05/08/2026 05:00
Favorite o Lance! no Google
Daronco e Gabigol em Remo x Santos
Daronco apitou o jogo entre Remo e Santos (Foto: Filipe Bispo /Fotoarena/Folhapress)

A classificação do Santos contra o Remo, na Copa do Brasil, contou uma polêmica de arbitragem na última terça (4). Em campo, Anderson Daronco deu um cartão amarelo para o zagueiro Marllon, do clube paraense. No entanto, o árbitro foi chamado ao VAR, mudou a cor do cartão e expulsou o jogador. Para Carlos Eugênio Simon, analista de arbitragem da ESPN, a arbitragem errou.

- Remo prejudicado contra o Santos. O árbitro no campo de jogo apresentou corretamente o cartão amarelo para o zagueiro Marllon. Porém, o VAR interveio equivocadamente, não é lance para o VAR se meter. O jogador do Santos não tinha o domínio total da bola. Por isso, cartão amarelo estava de bom tamanho. Errou o árbitro ao apresentar o vermelho - disse Simon.

continua após a publicidade

Como foi o Remo x Santos?

A partida começou movimentada em Belém com Gabriel Menino levando perigo ao Remo, que respondeu na sequência com duas chances claríssimas no mesmo lance, desperdiçadas por Alef Manga e Jajá. Mesmo atuando fora de casa, o Santos conseguiu encontrar espaços e teve Caballero bastante participativo no setor ofensivo.

➡️ Decisão de Daronco em Remo x Santos repercute: 'Não existe'

A situação ficou ainda mais favorável para o Peixe aos 27 minutos, quando Anderson Daronco foi chamado pelo VAR para revisar o cartão amarelo aplicado a Marllon e decidiu expulsar o zagueiro. Com um jogador a mais, o Santos passou a controlar as ações da partida e pressionou o adversário, mas não conseguiu transformar o domínio em gols antes do intervalo.

continua após a publicidade

Na segunda etapa, Neymar ganhou uma oportunidade no time e entrou na vaga de Gabriel Bontempo. A primeira grande chance santista no período saiu aos 16 minutos, com Rollheiser, que também havia sido acionado no intervalo, substituindo Caballero. O argentino aproveitou uma sobra dentro da área, passou pela marcação e finalizou. A bola desviou no caminho e quase enganou o goleiro Marcelo Rangel.

➡️ Tudo sobre o Peixe agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Santos

O gol da classificação santista saiu dos pés de Rony, que decidiu personalizar o nome na camisa para "R. Rústico", apelido criado no início da carreira justamente durante sua passagem pelo Remo. A jogada contou com participação decisiva de Neymar, que venceu a disputa pela bola no lado esquerdo com Zé Welison e cruzou rasteiro para o atacante finalizar de primeira e garantir a vaga do Peixe na próxima fase da Copa do Brasil. O camisa 10 perdeu a chance de selar a classificação aos 45 minutos do segundo tempo ao perder um gol tocando de cobertura.

continua após a publicidade
Elenco do Santos comemora gol no Mangueir)ão, pela Copa do Brasil. (Foto: Agif/Folhapress)
Elenco do Santos comemora gol no Mangueirão, pela Copa do Brasil (Foto: Agif/Folhapress)

🔥 Ganhe R$100 de volta em crédito se perder - jogue R$100 e confira as regras
18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições.

Tudo sobre
Sugerida para você!
Neymar em Remo x Santos

Fora de Campo

Gol perdido por Neymar em Remo x Santos viraliza: 'Meu Deus'

Há 5 horas
Gabigol antes de jogo do Santos

Fora de Campo

Lance de Gabigol em Remo x Santos chama atenção: 'Inexplicável'

Há 6 horas
Daronco apita Remo x Santos

Fora de Campo

Decisão de Daronco em Remo x Santos repercute: 'Não existe'

Há 6 horas
Remo e Santos pelas oitavas de final da Copa do Brasil

Fora de Campo

Chance perdida em Remo x Santos viraliza: 'Mal demais'

Há 7 horas
Neymar é dúvida para o duelo de volta da Copa do Brasil entre o Remo e o Santos. (Foto: Fotoarena/Folhapress)

Fora de Campo

Decisão de Cuca sobre Neymar em Remo x Santos viraliza: 'Parabéns'

Há 7 horas
Juventude e Atlético-MG se enfrentam pela Copa do Brasil

Fora de Campo

Gol perdido em Juventude x Atlético-MG causa revolta: 'Vergonha'

Há 8 horas
Mais LANCE!
Jair em ação em Vasco x Fluminense

Fluminense x Vasco: IA aponta quem avança na Copa do Brasil

Palestra da Rio Innovation Week com participação de Gustavo Mota, CEO do Lance!

Palestra na Rio Innovation Week aborda desafios do esporte no mundo digital

Santos busca empate contra Chapecoense no final da segunda etapa (Foto: Reprodução Placar)

Sormani pede jogador do Palmeiras na Seleção: 'Vamos lamentar'

Diego Ribas com o microfone do Lance! falando de Thiago Almada no Flamengo

Diego avalia possível chegada de Almada ao Flamengo: 'Excelente'

Mastro Junior com a mão levantada de camisa de botão preta

Maestro Júnior critica José Boto, do Flamengo: 'Quero ver resultados'

Casamento de Gabriel Medina

Gabriel Medina anuncia perda de filho com Isabella Arantes

Ana Castela durante leilão de Neymar realizado em São Paulo

Leilão de Neymar reúne famosos em meio à polêmica no Santos

Kayky Mota participou dos últimos jogos olímpicos (Foto: Divulgação/CBDA)

Incêndio destrói apartamento de Kayky Mota, nadador olímpico pelo Brasil

Cicinho analisou o duelo entre Flamengo e Palmeiras (Foto: Reprodução Band)

Cicinho debocha de suposto pedido de Memphis no Corinthians

Arrascaeta em ação durante Flamengo x Internacional

Publicação de Arrascaeta agita torcedores do Flamengo: 'Vamos'

Atitude de Zubeldía com jogadores da base é criticada por ex-jogador

Ex-Fluminense dispara sobre Zubeldía: 'Não tenho simpatia'

Especialista em futebol faz crítica a nota de clube carioca (Foto: Fillipe Alves/Ag. F8/Folhapress)

PVC detona nota do Flamengo sobre o VAR: 'Não é sobre'

Neymar Pai

Neymar critica parte da imprensa: 'Vai adoecer os jogadores'