Ex-árbitro vê Remo prejudicado contra o Santos: 'Errou' Daronco expulsou jogador da equipe paraense após análise no VAR

A classificação do Santos contra o Remo, na Copa do Brasil, contou uma polêmica de arbitragem na última terça (4). Em campo, Anderson Daronco deu um cartão amarelo para o zagueiro Marllon, do clube paraense. No entanto, o árbitro foi chamado ao VAR, mudou a cor do cartão e expulsou o jogador. Para Carlos Eugênio Simon, analista de arbitragem da ESPN, a arbitragem errou.

- Remo prejudicado contra o Santos. O árbitro no campo de jogo apresentou corretamente o cartão amarelo para o zagueiro Marllon. Porém, o VAR interveio equivocadamente, não é lance para o VAR se meter. O jogador do Santos não tinha o domínio total da bola. Por isso, cartão amarelo estava de bom tamanho. Errou o árbitro ao apresentar o vermelho - disse Simon.

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Como foi o Remo x Santos?

A partida começou movimentada em Belém com Gabriel Menino levando perigo ao Remo, que respondeu na sequência com duas chances claríssimas no mesmo lance, desperdiçadas por Alef Manga e Jajá. Mesmo atuando fora de casa, o Santos conseguiu encontrar espaços e teve Caballero bastante participativo no setor ofensivo.

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A situação ficou ainda mais favorável para o Peixe aos 27 minutos, quando Anderson Daronco foi chamado pelo VAR para revisar o cartão amarelo aplicado a Marllon e decidiu expulsar o zagueiro. Com um jogador a mais, o Santos passou a controlar as ações da partida e pressionou o adversário, mas não conseguiu transformar o domínio em gols antes do intervalo.

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Na segunda etapa, Neymar ganhou uma oportunidade no time e entrou na vaga de Gabriel Bontempo. A primeira grande chance santista no período saiu aos 16 minutos, com Rollheiser, que também havia sido acionado no intervalo, substituindo Caballero. O argentino aproveitou uma sobra dentro da área, passou pela marcação e finalizou. A bola desviou no caminho e quase enganou o goleiro Marcelo Rangel.

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O gol da classificação santista saiu dos pés de Rony, que decidiu personalizar o nome na camisa para "R. Rústico", apelido criado no início da carreira justamente durante sua passagem pelo Remo. A jogada contou com participação decisiva de Neymar, que venceu a disputa pela bola no lado esquerdo com Zé Welison e cruzou rasteiro para o atacante finalizar de primeira e garantir a vaga do Peixe na próxima fase da Copa do Brasil. O camisa 10 perdeu a chance de selar a classificação aos 45 minutos do segundo tempo ao perder um gol tocando de cobertura.

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Elenco do Santos comemora gol no Mangueirão, pela Copa do Brasil (Foto: Agif/Folhapress)

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