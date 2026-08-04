Gol perdido em Juventude x Atlético-MG causa revolta: 'Vergonha'
Duelo desta terça-feira (4) é válido pela Copa do Brasil
Juventude e Atlético-MG estão se enfrentando, na noite desta terça-feira (4), em jogo decisivo das oitavas de final da Copa do Brasil. Até aqui, o duelo segue empatado por 0 a 0 no Alfredo Jaconi, e uma chance perdida chamou atenção nas redes sociais.
No início da segunda etapa, o lateral Natanael, do Atlético-MG, saiu em velocidade e invadiu a área do Juventude. O defensor podia tocar para Cassierra, mas preferiu bater no gol e acabou perdendo uma chance preciosa.
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Nas redes sociais, a chance perdida em Juventude x Atlético-MG irritou torcedores do Galo, que se manifestaram. Veja os comentários abaixo:
Veja comentários sobre a chance perdida
Onde assistir Juventude x Atlético-MG
Nesta terça-feira (4) o Juventude recebe o Atlético-MG às 19h30 no Estádio Alfredo Jaconi em confronto válido pela partida de volta das oitavas de final da Copa do Brasil. A partida será transmitida ao vivo pelo Prime Video (streaming). ➡️Clique para assistir no Prime Video
No confronto de ida, disputado na Arena MRV, as equipes empataram por 0 a 0. Com isso, quem vencer o duelo desta quarta-feira garante a classificação para a próxima fase da competição. Em caso de novo empate, independentemente do placar, a decisão da vaga será nas cobranças de pênaltis.
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As equipes chegam para o confronto após um duelo bastante equilibrado na partida de ida, disputada no último sábado, na Arena MRV. Atlético-MG e Juventude empataram por 0 a 0 e deixaram a disputa completamente aberta para o jogo de volta, nesta quarta-feira, no Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul.
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Quem vencer a partida garante a classificação para as quartas de final da Copa do Brasil. Em caso de novo empate, por qualquer placar, a decisão da vaga será nas cobranças de pênaltis.
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