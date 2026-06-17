Gana x Panamá: veja os melhores momentos do jogo do grupo L da Copa do Mundo Equipes se enfrentaram pela primeira rodada da fase de grupos

Gana estreou com vitória na Copa do Mundo ao derrotar o Panamá por 1 a 0 no Toronto Stadium, em uma partida equilibrada e decidida apenas nos acréscimos. O herói do confronto foi Caleb Yirenkyi, que aproveitou assistência de Brandon Thomas-Asante aos 50 minutos do segundo tempo para marcar o único gol do jogo e encerrar uma sequência de sete partidas sem triunfos da seleção africana.

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Apesar do placar apertado, o duelo teve momentos distintos. O Panamá foi superior na primeira etapa, controlando a posse de bola e criando as principais oportunidades ofensivas. Já Gana cresceu após o intervalo, passou a ocupar mais o campo de ataque e foi recompensada pela insistência nos instantes finais.

Como foi o jogo entre Gana e Panamá?

Os panamenhos começaram pressionando e quase abriram o marcador logo aos dois minutos. Cecilio Waterman recebeu cruzamento de Amir Murillo e finalizou dentro da área, obrigando Lawrence Ati Zigi a fazer boa defesa. A equipe da América Central manteve a iniciativa e voltou a assustar com César Blackman, que teve chute bloqueado pela defesa ganesa.

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Com dificuldades para construir jogadas, Gana passou boa parte do primeiro tempo recuada. Aos 16 minutos, Yirenkyi recebeu cartão amarelo ao interromper um contra-ataque de Yoel Bárcenas. O Panamá seguiu controlando as ações, mas pecou nas conclusões. A melhor chance veio aos 38 minutos, quando Jiovany Ramos finalizou por cima do travessão. O primeiro arremate dos africanos aconteceu apenas aos 45, em tentativa de Marvin Senaya que saiu sem direção. Antes do intervalo, o goleiro Zigi sentiu um problema muscular na coxa direita e precisou ser substituído.

Gana venceu o Panamá nesta quarta-feira (17), pelo grupo L da Copa do Mundo. (Foto: Cole Burston / AFP)

Na volta para o segundo tempo, Benjamin Asare assumiu a meta ganesa, enquanto a equipe africana apresentou postura mais agressiva. Aos 50 minutos, Yirenkyi apareceu na área e finalizou por cima. Pouco depois, as entradas de Brandon Thomas-Asante e Issahaku Fatawu deram mais velocidade ao setor ofensivo e mudaram o panorama da partida.

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A pressão ganesa aumentou na reta final. Aos 73 minutos, Jonas Adjetey venceu a marcação pelo alto e cabeceou muito perto da trave. O Panamá ainda teve uma oportunidade importante aos 87, quando Bárcenas recebeu livre na área, mas desperdiçou ao mandar para fora.

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Quando o empate parecia inevitável, Gana encontrou o gol da vitória. Já nos acréscimos, Thomas-Asante avançou pela esquerda, superou José Córdoba e cruzou rasteiro para a área. Após um desvio, a bola sobrou para Yirenkyi, que apareceu livre para finalizar de pé direito e garantir os três pontos para os africanos na estreia do Mundial.

Próximos jogos do Grupo L da Copa do Mundo

Inglaterra x Gana - 23 de junho, às 17h (de Brasília), em Boston

- 23 de junho, às 17h (de Brasília), em Boston Panamá x Croácia -23 de junho, às 20h (de Brasília), em Toronto

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