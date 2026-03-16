Redação do Lance! projeta convocação da Seleção Brasileira

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A Seleção Brasileira de Futebol será convocada nesta segunda-feira (16) pelo técnico Carlo Ancelotti para os últimos amistosos antes da Copa do Mundo. A equipe enfrentará a França, em Boston, no dia 26, e a Croácia, em Orlando, no dia 31, nos Estados Unidos.

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À espera da lista oficial, a redação do Lance! realizou uma série de votações internas para tentar projetar alguns dos principais nomes que podem aparecer na convocação de Ancelotti. O objetivo foi "resolver" debates que rondam a Seleção neste momento, principalmente em posições abertas e entre jogadores que pedem oportunidade.

Jornalistas do Lance! acreditam que Rayan merece convocação (Foto: Rhianna Chadwick/AFP)

Entre os atletas que ainda não tiveram chance com o treinador, os jovens Rayan e Endrick foram os mais votados na categoria "jogadores que merecem ser convocados por Ancelotti pela primeira vez". A dupla surge como forte candidata a ganhar espaço neste último período de testes antes do Mundial.

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➡️ Convocação da Seleção Brasileira: quem sai na frente na disputa pelo ataque?

Nas laterais, setor que ainda está com as vagas em aberto, dois nomes se destacaram entre os votados. Pelo lado esquerdo, Alex Sandro, do Flamengo, e Douglas Santos, do Zenit, receberam mais votos e aparecem como opções fortes para a posição.

Já na lateral direita, os escolhidos pela redação foram Wesley, da Roma, e Danilo, também do Flamengo.

➡️ Convocação da Seleção Brasileira: quem sai na frente na disputa pelas laterais?

Convocação da Seleção Brasileira

Carlo Ancelotti realizará sua penúltima convocação da Seleção Brasileira antes de oficializar a lista de atletas chamados para disputar a Copa do Mundo nesta segunda-feira (16). Saiba mais detalhes:

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➡️ Convocação da Seleção Brasileira: quem sai na frente na disputa de goleiro?

➡️ Convocação da Seleção Brasileira: quem sai na frente na disputa da zaga?

➡️ Convocação da Seleção Brasileira: quem sai na frente na disputa pelo meio-campo?

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