Matheuzinho, do Corinthians, revela relação do elenco com Diniz Defensor estava presente em um evento na cidade de São Paulo

O lateral do Corinthians, Matheuzinho, marcou presença em um evento na cidade de São Paulo, na última semana do mês de junho. O atleta falou um pouco dos objetivos do Timão nesta temporada, mas também comentou sobre a relação do elenco corintiano com Fernando Diniz, treinador que chegou para assumir a vaga deixada por Dorival Jr.

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Veja o que Matheuzinho disse sobre os objetivos do Corinthians na temporada:

- Neste ano, nós vemos a Libertadores como o principal foco. A gente sabe que o clube conquistou apenas uma vez, então, como o professor fala, a gente tem que ser extraordinário no que está buscando. Sabemos que é muito difícil, que a concorrência é muito grande, mas sabemos que temos capacidade. Esse é o nosso maior foco neste ano. Nós sabemos onde podemos chegar. Tenho certeza de que esse troféu vai ser muito importante para nós e para a torcida, porque faz muito tempo que o clube não consegue ganhar. Imagina para nós, até falando por mim, que cheguei em 2024 e consegui três títulos - afirmou.

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- Poder conquistar uma Libertadores, que o clube só tem uma, vai ser muito importante para mim e para os outros jogadores, porque a gente vai ficar marcado na história. A gente fala muito sobre construir legado, e acho que a Libertadores é o foco para que a gente possa deixar esse legado na história do clube - continuou.

Matheuzinho comemora gol do Corinthians contra o São Paulo no Brasileirão. 9Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians)

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Momentos depois, o defensor também falou da relação do elenco corintiano com Fernando Diniz:

- Por incrível que pareça, ele é outra pessoa fora de campo. O Diniz é um amor de pessoa, um pai para todo mundo. Pode ser o mais velho ou o mais novo do time, ele trata todo mundo da mesma forma. Ele é um educador. O nosso elenco conseguiu evoluir muito justamente por isso. Ele vê o lado humano dos jogadores e procura tirar o melhor de cada um. Ele sabe que tem jogadores que acabam não jogando muito, então conversa bastante para auxiliar no dia a dia. Faz 100% de diferença, porque, fora das quatro linhas, nós somos humanos como todo mundo, então a gente sente muito isso também - explicou Matheuzinho.

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- Ele é uma pessoa que preza muito por esse lado. Uma palavra que ele fala bastante para a gente, e que nos faz querer fazer a diferença todos os dias, é 'ser extraordinário'. Para valer a pena, tem que ser extraordinário. O nível de concentração, o nível de treino e o nível de jogo aumentaram muito depois que ele chegou. Ele está fazendo o nosso time crescer cada vez mais, e espero que nos ajude a conquistar alguns títulos neste ano - finalizou.