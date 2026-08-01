Palmeiras se pronuncia após denúncia contra Mauricio: 'Para que serve o árbitro?' Clube comparou a decisão com lances de jogadores do Corinthians e do Flamengo e questionou posição do STJD

O Palmeiras publicou uma nota oficial questionando a decisão do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) de denunciar o meia-atacante Mauricio por "conduta violenta" praticada contra o zagueiro Cacá, do Vitória. O alviverde se posicionou contra a ação do órgão e afirmou que recebeu a notícia com "absoluta perplexidade".

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Na nota, o Palmeiras ainda afirmou que a decisão do STJD contraria o que foi marcado em campo pelo árbitro Alex Gomes Stéfano, já que ele aplicou cartão amarelo a Mauricio pelo lance e não recebeu recomendação do VAR para checar uma possível expulsão. O Palmeiras ainda afirmou que o lance dividiu opiniões de agentes externos ao jogo, como comentaristas de arbitragem, ex-atletas e jornalistas.

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- Trata-se de uma iniciativa que afronta não só a nossa instituição, mas também a autoridade da arbitragem brasileira. O árbitro de campo e a equipe do VAR analisaram a disputa protagonizada entre o meia palmeirense e o zagueiro Cacá, do Vitória, e concluíram que a aplicação do cartão amarelo era suficiente. Se toda interpretação técnica da arbitragem for substituída, dias depois, pela convicção particular de um procurador, para que servem o árbitro de campo e o VAR? - diz a nota oficial.

O Palmeiras ainda publicou, junto à nota oficial, lances envolvendo jogadores de Corinthians e Flamengo, em que, segundo o clube, os atletas cometeram atos similares ao de Mauricio e não sofreram punição dos árbitros em campo nem do STJD após as partidas. Outro lance envolvendo um jogador do Grêmio em cima de Arias, atacante palmeirense, também foi publicado pela equipe.

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- Mais grave, porém, é a ausência de critérios demonstrada pelo Tribunal. Na mesma rodada do Campeonato Brasileiro, os atletas Pulgar e Raniele cometeram infrações similares à que ocasionou a denúncia contra o jogador do Palmeiras, como mostram os vídeos. Diferentemente do que fez com Mauricio, no entanto, o STJD respeitou as decisões da arbitragem envolvendo os jogadores de Flamengo e Corinthians. Chegamos, assim, à inevitável pergunta: por que somente Mauricio será julgado? - questiona.

No fim, o alviverde ainda afirma que essa não é a primeira vez que o clube é "obrigado a questionar o STJD", segundo o texto, por decisões tomadas pelo Tribunal. O Palmeiras cita punições aplicadas ao técnico Abel Ferreira e ao atacante Allan, afirmando que o órgão falta com "equilíbrio e isonomia" nas decisões tomadas.

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- Não é a primeira vez que nos vemos obrigados a questionar o STJD. A desproporcional punição imposta ao técnico Abel Ferreira e as recentes suspensões aplicadas aos atletas Allan e Paulinho – somadas agora à denúncia contra Mauricio – reforçam a percepção de que faltam equilíbrio e isonomia nas condutas do Tribunal envolvendo o nosso clube - completa a nota.

Veja os lances citados pelo Palmeiras na nota

Lances de Pulgar e Raniele na rodada do Brasileirão

Lance envolvendo Arias em jogo contra o Grêmio

Leia a nota oficial completa publicada pelo Palmeiras

"A Sociedade Esportiva Palmeiras recebeu com absoluta perplexidade a denúncia apresentada pela Procuradoria do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) contra o atleta Mauricio.

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Trata-se de uma iniciativa que afronta não só a nossa instituição, mas também a autoridade da arbitragem brasileira. O árbitro de campo e a equipe do VAR analisaram a disputa protagonizada entre o meia palmeirense e o zagueiro Cacá, do Vitória, e concluíram que a aplicação do cartão amarelo era suficiente.

Se toda interpretação técnica da arbitragem for substituída, dias depois, pela convicção particular de um procurador, para que servem o árbitro de campo e o VAR?

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A denúncia é incompreensível, também, porque a falta que a motivou nem mesmo gerou opiniões consensuais; pelo contrário, dividiu especialistas de arbitragem, ex-atletas e jornalistas.

Mais grave, porém, é a ausência de critérios demonstrada pelo Tribunal. Na mesma rodada do Campeonato Brasileiro, os atletas Pulgar e Raniele cometeram infrações similares à que ocasionou a denúncia contra o jogador do Palmeiras, como mostram os vídeos a seguir:

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Diferentemente do que fez com Mauricio, no entanto, o STJD respeitou as decisões da arbitragem envolvendo os jogadores de Flamengo e Corinthians. Chegamos, assim, à inevitável pergunta: por que somente Mauricio será julgado?

Não existe justiça quando infrações iguais recebem tratamentos distintos. A atuação da Procuradoria passa a impressão de que determinados episódios merecem atenção extraordinária enquanto outros podem ser ignorados.

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Se o nosso camisa 18 foi denunciado por uma falta passível de cartão amarelo, por que os lances a seguir passaram incólumes perante o órgão?

Não é a primeira vez que nos vemos obrigados a questionar o STJD. A desproporcional punição imposta ao técnico Abel Ferreira e as recentes suspensões aplicadas aos atletas Allan e Paulinho – somadas agora à denúncia contra Mauricio – reforçam a percepção de que faltam equilíbrio e isonomia nas condutas do Tribunal envolvendo o nosso clube.

O Palmeiras sempre respeitou as instituições, mas exige respeito. Não aceitaremos calados que limites institucionais sejam extrapolados e que medidas descabidas prejudiquem o trabalho de excelência desenvolvido por nossos profissionais."

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Mauricio foi punido após cotovelada no zagueiro Cacá, do Vitória. (Foto: Vitor Ferreira/EC Vitória)

Entenda denúncia contra Mauricio

A denúncia contra Mauricio foi feita neste sábado (1) e o STJD se baseou no artigo 254 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD), que cita a prática de "agressão física durante a partida, prova ou equivalente", que tem punição de uma a seis partidas de suspensão. Entretanto, a decisão é em primeira instância e cabe recurso do Palmeiras para reverter a decisão. O julgamento acontece na terça-feira (4).

No lance da partida, que aconteceu na última quarta-feira, Mauricio disputava a bola com o zagueiro do Leão e acertou uma cotovelada no queixo do rival. Os atletas do Vitória pediram cartão vermelho direto e revisão do lance pelo VAR, mas o árbitro Alex Gomes Stéfano aplicou um amarelo para Mauricio.

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Segundo o texto, de autoria do relator Luiz Gabriel Batista Neves, além de Mauricio, o próprio zagueiro Cacá foi denunciado pelo STJD no mesmo artigo, mas por um lance diferente. O defensor do Vitória foi expulso no mesmo jogo por uma falta em Arias com um carrinho. O árbitro da partida deu cartão vermelho direto para o atleta rubro-negro após recomendação de revisão do VAR.

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