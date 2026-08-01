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Veja gols em Inter Miami x Columbus Crew: Casemiro marca contra

Equipes estão empatando em 1 a 1

PorFábia Anselmo PessoaRio de Janeiro (RJ)
01/08/2026 21:48
Atualizado há 1 minutos
Supervisionado porLeonardo Damico,
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Suarez comemorando gol em Inter Miami x Columbus Crew pela MLS
Suarez comemorando gol em Inter Miami x Columbus Crew pela MLS (Foto: Leonardo Fernandez / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

O Inter Miami e Columbus Crew empataram em 2 a 2, neste sábado (1), pela temporada regular da Major League Soccer (MLS). Com Lionel Messi no banco, Luis Suarez abriu o placar com um golaço para o time da casa, no entanto, na estreia de Casemiro diante da torcida, o volante marcou contra.

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Quando o cronometro marcava os 15 minutos da primeira etapa, Luis Suarez marcou um verdadeiro golaço, fazendo com que o goleiro não tivesse quaisquer chance para a defesa.

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Veja o gol:

Veja o gol contra de Casemiro:

Veja gol de Noah Allen:

Veja gol de Brain Méndez

Como foi a estreia de Casemiro pelo Inter Miami

Casemiro voltou a disputar uma partida por clubes após um período sem atuar. Seu último jogo havia sido antes da Copa do Mundo, quando ainda defendia o Manchester United. Depois disso, o volante esteve com a Seleção Brasileiraque acabou eliminada nas oitavas de final do Mundial para a Noruega.

Na estreia pelo Inter Miami, o brasileiro apresentou bons números. Segundo dados do "Sofascore", terminou o confronto com quase 90% de aproveitamento nos passes, além de registrar um desarme e sete bolas recuperadas ao longo dos 90 minutos.

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Casemiro cumprimenta torcedores do Inter Miami
Casemiro cumprimenta torcedores do Inter Miami (Foto: Tim Austen / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

O volante não havia sido relacionado para o compromisso anterior da equipe, contra o Chicago Fire, e fez sua primeira aparição justamente como titular diante do Montreal. A expectativa é que Casemiro ganhe sequência e se torne uma das referências do meio-campo da equipe.

Mesmo sem Messi Rodrigo De Paul, que seguem fora após a decisão da Copa do Mundo, o Inter Miami conquistou mais um resultado positivo e manteve a boa fase na MLS.

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