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Torcedores mandam recado a Cuca após Santos x Remo: 'Tá na hora'

Equipes se enfrentam pelas oitavas de final da Copa do Brasil

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
02/08/2026 05:10
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Cuca, treinador do Santos
Treinador Cuca no comando do Santos (Foto: Marco Miatelo/Photo Premium/Folhapress)

Santos e Remo ficaram em um empate sem gols, no último sábado (1), na Vila Belmiro, pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil. Com o resultado decepcionante, torcedores do Peixe aproveitaram o momento para se manifestarem contra o trabalho do treinador Cuca.

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Em mais um jogo abaixo, a equipe santista não conseguiu balançar as redes contra o Remo. Agora, o Peixe terá que buscar a classificação para as quartas de final da Copa do Brasil fora de casa. O cenário preocupa os torcedores do clube. Veja as manifestações abaixo:

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Como foi Santos x Remo?

Santos iniciou a partida pressionando e criou as principais chances do primeiro tempo com Neymar, Barreal e Gabriel Barbosa. A primeira oportunidade foi de Gabigol, que exigiu boa defesa de Marcelo Rangel. Em seguida, o jogo ganhou emoção com uma bola na trave para cada lado: Jajá acertou a trave pelo Remo, e Barreal respondeu pelo Peixe.

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Neymar, atuando pelo lado esquerdo e também centralizado, quase abriu o placar aos 14 minutos. Após passe de Gabriel Bontempo, o camisa 10 cruzou fechado e obrigou Marcelo Rangel a espalmar. Aos 25, o próprio Neymar puxou um contra-ataque, encontrou Gabigol, que serviu Barreal, mas o argentino parou novamente no goleiro adversário. Antes do intervalo, Lucas Veríssimo acertou o travessão e, no rebote, Gabriel Barbosa não conseguiu completar para o gol.

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Na volta para o segundo tempo, Cuca promoveu as entradas de Gabriel Menino e Caballero. O Santos seguiu em busca da vitória, mas voltou a desperdiçar oportunidades. Gabigol finalizou por cima após tabela com Gabriel Bontempo e, pouco depois, chegou a balançar as redes após cruzamento de Neymar, porém o lance foi anulado porque a bola havia saído pela linha de fundo antes do cruzamento. Apesar da pressão santista durante boa parte da partida, o placar permaneceu inalterado, deixando a decisão da vaga para o confronto de volta, no Mangueirão.

Neymar em duelo do Santos na Vila Belmiro. (Foto: Agif/Folhapress)
Neymar em duelo do Santos na Vila Belmiro. (Foto: Agif/Folhapress)
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