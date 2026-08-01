Veja gol perdido por Gabigol em Santos x Remo: 'Perdeu os poderes'
Equipes se enfrentam pelas oitavas de final da Copa do Brasil
O atacante Gabigol desperdiçou uma chance clara de gol no empate entre Santos e Remo, deste sábado (1), na Vila Belmiro, pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil. A jogada envolvendo o camisa 9 viralizou rapidamente nas redes sociais.
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A chance aconteceu aos 29 minutos. Em um escanteio, Lucas Veríssimo subiu mais alto que a defesa do Remo para cabecear e acertar o travessão. No rebote, a bola subiu na direção de Gabigol, que perdeu o tempo da bola e não conseguiu tocá-la para marcar.
Nas redes sociais, torcedores lamentaram o ocorrido e alguns chegaram a criticar o atacante. Veja a repercussão abaixo:
➡️ Remo 0 x 4 Santos pela Copa do Brasil 2010; dois de Neymar, dois de André
A chance perdida pelo Gabigol em Santos x Remo.— Planeta do Futebol 🌎 (@futebol_info) August 2, 2026
🎥 @sportv | @geglobo pic.twitter.com/qIaxcv7ivE
Ele perdeu os poderes rubro-negros dos jogos decisivos— Nycoᶜʳᶠ (@nycocrf) August 2, 2026
Cara, o que aconteceu com o Gabigol ??— Souza Lyandro (@Souza_Lyandro) August 2, 2026
Gabi Ex Gol perdendo chances pra variar pic.twitter.com/uNrMc5dpiD— Valverde 💻 (@joabevalverde) August 2, 2026
Gabigol é horrível de cabeça kk— OH, meu MENGÃO (@CRFlucas1912) August 2, 2026
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Como foi o jogo?
O Santos começou a partida com intensidade e teve amplo domínio das ações ofensivas no primeiro tempo, principalmente com Neymar, Barreal e Gabriel Barbosa. A primeira grande oportunidade saiu dos pés de Gabigol, que finalizou e obrigou Marcelo Rangel a fazer a defesa em dois tempos. Logo na sequência, o jogo ganhou emoção com duas bolas na trave: Jajá acertou pelo lado do Remo, enquanto Barreal respondeu para o Peixe.
Neymar, atuando pelo lado esquerdo e também centralizado, foi o principal articulador das jogadas santistas. Aos 14 minutos, o camisa 10 quase abriu o placar ao receber passe de Gabriel Bontempo dentro da área e cruzar fechado, exigindo uma intervenção de Marcelo Rangel. Aos 25, puxou um rápido contra-ataque e encontrou Gabigol em boa condição. O centroavante acionou Barreal na entrada da área, mas o argentino parou novamente no goleiro adversário. Antes do intervalo, Lucas Veríssimo acertou o travessão e, no rebote, Gabriel Barbosa não conseguiu completar para marcar o 100º gol da carreira.
Na volta para o segundo tempo, Cuca promoveu as entradas de Gabriel Menino e Gustavo Caballero nas vagas de Igor Vinícius e Rollheiser. O Santos seguiu pressionando em busca do gol, mas encontrou dificuldades para transformar o domínio em vantagem no placar. Aos seis minutos, Gabigol desperdiçou boa chance após tabela com Gabriel Bontempo, finalizando por cima da meta.
O Remo também ameaçou e obrigou Gabriel Brazão a trabalhar em finalização de Alef Manga, mas o lance foi anulado por impedimento. Na reta final, o Peixe voltou a assustar em cobrança de escanteio de Neymar, que encontrou Gabigol na segunda trave. O atacante desviou de pé esquerdo, a bola bateu na trave e chegou a balançar as redes, mas a arbitragem anulou o gol por identificar que a bola havia saído antes do cruzamento. Sem conseguir furar a defesa adversária, o Santos ficou no empate sem gols e deixou a decisão da classificação para o duelo de volta, no Mangueirão, na próxima terça-feira (4), às 21h30 (de Brasília).
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Ficha Técnica:
⚽ SANTOS 0 X 0 REMO - jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil
🏆 Copa do Brasil - Oitavas de final (ida)
📆 Data e horário: sábado, 1º de agosto, às 21h (de Brasília)
📍 Local: Estádio Urbano Caldeira (Santos, SP)
🕴️ Arbitragem: Bruno Arleu de Araujo (RJ)
🚩 Assistentes: Thiago Henrique Neto Correa Farinha (RJ) e Luiz Claudio Regazone (RJ)
📺 VAR: Daniel Nobre Bins (RS)
🟨 Cartão amarelo: Rollheiser, Escobar e Neymar (Santos) - Zé Ricardo, Matheus Felipe, Alef Manga e Edson Fernando (Remo)
🟥 Cartão vermelho: -
👭 Público: 12.820
💰 Renda: R$832.156,25
🥅 Gols: -
Escalações:
SANTOS (Técnico: Cuca) Gabriel Brazão; Igor Vinícius (Gabriel Menino), Lucas Veríssimo (Adonis Frías), João Ananias e Escobar; Christian Oliva, Gabriel Bontempo e Rollheiser (Caballero); Barreal (Rony), Neymar e Gabigol (Thaciano).
REMO (Técnico: Léo Condé) Marcelo Rangel; Marcelinho, Marllon, Matheus Felipe e Mayk; Picco (Edson Fernando), Zé Welison e Zé Ricardo (Vitor Bueno); Jajá, Yago Pikachu (Matheus Alexandre) e Alef Manga (Gabriel Taliari).
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