Neymar 'culpa' Gabriel Medina por gafe em casamento
Padrinho da união, o jogador não recebeu a paleta de cores de roupa proposta para a cerimônia
Na noite da última quinta-feira (30), Gabriel Medina se casou com a empresária Isabella Arantes em cerimônia que reuniu grandes nomes do esporte em Maresias, interior de São Paulo. Um deles foi Neymar Jr., que, escolhido como padrinho, foi o único a ir ao casamento com roupas pretas, fora do padrão proposto pelo casal. Nas redes sociais, o jogador compartilhou a história e, em bom humor, "culpou" o surfista pela gafe.
➡️ Durante casamento, Gabriel Medina anuncia que será pai
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Nos stories do Instagram, Neymar deixou claro que Medina não lhe enviou a paleta de cores escolhida para os convidados e brincou com o surfista: "Nossa amizade é assim mesmo!". Confira o texto do jogador:
"Cheguei no casamento e só eu de preto! Percebi que algo tinha dado errado. Após a cerimônia, fui perguntar ao meu grande amigo/dupla Gabriel: 'Irmão, por que só eu estou de preto? Tem paleta de cores?… Resposta dele: 'Putz, esqueci de enviar!'. Jeito Gabriel, né. Sou capaz de fazer igual.
Nossa amizade é assim mesmo... Não importa o tempo que a gente fica sem se ver, porque quando estamos juntos, parece que nunca ficamos um dia sem nos ver!! Te amo, meu irmão, muitas felicidades para vocês. 'Tamo junto' sempre."
Gabriel Medina anuncia que será pai
No momento dos votos no casamento, Gabriel Medina anunciou que Isabella Arantes está grávida e ele será pai pela primeira vez. O surfista pediu a empresária em casamento no dia 10 de julho, durante uma viagem a Lisboa, em Portugal. Ela compartilhou o momento nas redes sociais, onde publicou fotos do noivado acompanhadas da frase "I said yes" ("Eu disse sim", em português).
O relacionamento foi assumido publicamente em agosto de 2025 e, agora, o casal se prepara para a chegada do primeiro filho. Até o momento, não foram divulgados detalhes sobre a gestação, como o tempo de gravidez ou o sexo do bebê.
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