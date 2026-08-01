Neymar 'culpa' Gabriel Medina por gafe em casamento Padrinho da união, o jogador não recebeu a paleta de cores de roupa proposta para a cerimônia

Na noite da última quinta-feira (30), Gabriel Medina se casou com a empresária Isabella Arantes em cerimônia que reuniu grandes nomes do esporte em Maresias, interior de São Paulo. Um deles foi Neymar Jr., que, escolhido como padrinho, foi o único a ir ao casamento com roupas pretas, fora do padrão proposto pelo casal. Nas redes sociais, o jogador compartilhou a história e, em bom humor, "culpou" o surfista pela gafe.

➡️ Durante casamento, Gabriel Medina anuncia que será pai

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Nos stories do Instagram, Neymar deixou claro que Medina não lhe enviou a paleta de cores escolhida para os convidados e brincou com o surfista: "Nossa amizade é assim mesmo!". Confira o texto do jogador:

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"Cheguei no casamento e só eu de preto! Percebi que algo tinha dado errado. Após a cerimônia, fui perguntar ao meu grande amigo/dupla Gabriel: 'Irmão, por que só eu estou de preto? Tem paleta de cores?… Resposta dele: 'Putz, esqueci de enviar!'. Jeito Gabriel, né. Sou capaz de fazer igual.

Nossa amizade é assim mesmo... Não importa o tempo que a gente fica sem se ver, porque quando estamos juntos, parece que nunca ficamos um dia sem nos ver!! Te amo, meu irmão, muitas felicidades para vocês. 'Tamo junto' sempre."

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Neymar explica gafe com roupa no casamento de Gabriel Medina (Foto: Reprodução/Instagram)

Gabriel Medina anuncia que será pai

No momento dos votos no casamento, Gabriel Medina anunciou que Isabella Arantes está grávida e ele será pai pela primeira vez. O surfista pediu a empresária em casamento no dia 10 de julho, durante uma viagem a Lisboa, em Portugal. Ela compartilhou o momento nas redes sociais, onde publicou fotos do noivado acompanhadas da frase "I said yes" ("Eu disse sim", em português).

O relacionamento foi assumido publicamente em agosto de 2025 e, agora, o casal se prepara para a chegada do primeiro filho. Até o momento, não foram divulgados detalhes sobre a gestação, como o tempo de gravidez ou o sexo do bebê.

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