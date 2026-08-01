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PC Oliveira aponta erro grave da arbitragem em Santos x Remo

Peixe recebe o Remo em confronto de ida das oitavas de final da Copa do Brasil

PorFábia Anselmo PessoaRio de Janeiro (RJ)
01/08/2026 22:35
Atualizado há 17 minutos
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PC Oliveira analisa polémica da arbitragem de Santos e Remo pela Copa do Brasil
PC Oliveira analisa polémica da arbitragem de Santos e Remo pela Copa do Brasil (Foto: Reprodução)

Santos e Remo se empataram em 0 a 0 neste sábado (1º), na Vila Belmiro, pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil. Um lance polêmico no primeiro tempo chamou a atenção de PC Oliveira, que apontou erro na decisão de Bruno Arleu.

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Quando o cronômetro marcava os 39 minutos da primeira etapa, Santos reclama de contato em João Ananias com Zé Ricardo após disputa pelo alto. O juiz deu cartão amarelo para o meio-campista.

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Veja o lance:

O VAR não entrou em ação para uma possível revisão do lance. Na transmissão da partida pelo "Premiere", o narrador expôs a opinião de PC Oliveira, que discordou da decisão.

— Jogador do Remo, Zé Ricardo deixa o cotovelo no rosto do zagueiro Ananias do Remo e a arbitragem só deu cartão amarelo, só que era para expulsão — afirmou.

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Como foi o jogo?

O Santos começou a partida com intensidade e teve amplo domínio das ações ofensivas no primeiro tempo, principalmente com Neymar, Barreal e Gabriel Barbosa. A primeira grande oportunidade saiu dos pés de Gabigol, que finalizou e obrigou Marcelo Rangel a fazer a defesa em dois tempos. Logo na sequência, o jogo ganhou emoção com duas bolas na trave: Jajá acertou pelo lado do Remo, enquanto Barreal respondeu para o Peixe.

Neymar, atuando pelo lado esquerdo e também centralizado, foi o principal articulador das jogadas santistas. Aos 14 minutos, o camisa 10 quase abriu o placar ao receber passe de Gabriel Bontempo dentro da área e cruzar fechado, exigindo uma intervenção de Marcelo Rangel. Aos 25, puxou um rápido contra-ataque e encontrou Gabigol em boa condição. O centroavante acionou Barreal na entrada da área, mas o argentino parou novamente no goleiro adversário. Antes do intervalo, Lucas Veríssimo acertou o travessão e, no rebote, Gabriel Barbosa não conseguiu completar para marcar o 100º gol da carreira.

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Na volta para o segundo tempo, Cuca promoveu as entradas de Gabriel Menino e Gustavo Caballero nas vagas de Igor Vinícius e Rollheiser. O Santos seguiu pressionando em busca do gol, mas encontrou dificuldades para transformar o domínio em vantagem no placar. Aos seis minutos, Gabigol desperdiçou boa chance após tabela com Gabriel Bontempo, finalizando por cima da meta.

O Remo também ameaçou e obrigou Gabriel Brazão a trabalhar em finalização de Alef Manga, mas o lance foi anulado por impedimento. Na reta final, o Peixe voltou a assustar em cobrança de escanteio de Neymar, que encontrou Gabigol na segunda trave. O atacante desviou de pé esquerdo, a bola bateu na trave e chegou a balançar as redes, mas a arbitragem anulou o gol por identificar que a bola havia saído antes do cruzamento. Sem conseguir furar a defesa adversária, o Santos ficou no empate sem gols e deixou a decisão da classificação para o duelo de volta, no Mangueirão, na próxima terça-feira (4), às 21h30 (de Brasília).

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Saiba onde assistir Santos x Remo em duelo pelas oitavas de final da Copa do Brasil

 

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Ficha Técnica:

⚽ SANTOS 0 X 0 REMO - jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil 
🏆 Copa do Brasil - Oitavas de final (ida)
📆 Data e horário: sábado, 1º de agosto, às 21h (de Brasília)
📍 Local: Estádio Urbano Caldeira (Santos, SP) 
🕴️ Arbitragem: Bruno Arleu de Araujo (RJ) 
🚩 Assistentes: Thiago Henrique Neto Correa Farinha (RJ) e Luiz Claudio Regazone (RJ)
📺 VAR: Daniel Nobre Bins (RS) 
🟨 Cartão amarelo: Rollheiser, Escobar e Neymar (Santos) - Zé Ricardo, Matheus Felipe, Alef Manga e Edson Fernando (Remo)
🟥 Cartão vermelho: -
👭 Público: 12.820
💰 Renda: R$832.156,25
🥅 Gols: -

Escalações:

SANTOS (Técnico: Cuca) Gabriel Brazão; Igor Vinícius (Gabriel Menino), Lucas Veríssimo (Adonis Frías), João Ananias e Escobar; Christian Oliva, Gabriel Bontempo e Rollheiser (Caballero); Barreal (Rony), Neymar e Gabigol (Thaciano).

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REMO (Técnico: Léo Condé) Marcelo Rangel; Marcelinho, Marllon, Matheus Felipe e Mayk; Picco (Edson Fernando), Zé Welison e Zé Ricardo (Vitor Bueno); Jajá, Yago Pikachu (Matheus Alexandre) e Alef Manga (Gabriel Taliari).

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