Torcedores apontam culpado por empate em Atlético-MG x Juventude
Equipes se enfrentam pelas oitavas de final da Copa do Brasil
O Atlético-MG empatou com o Juventude em 0 a 0, neste sábado (1), na Arena MRV, pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil. No confronto, o atacante Cassierra foi um dos principais alvos da torcida do Galo. O camisa 9 dispertiçou boas oportunidades ao longo do confronto.
➡️ Atlético está escalado para enfrentar o Juventude na Copa do Brasil
A mais clara aconteceu durante o segundo tempo. O cronômetro marcava 35 minutos, quando Igor Gomes acertou a trave em uma cobrança de falta. No rebote, Cassierra teve o gol aberto para marcar, mas ele acabou furando a bola.
➡️ Análise: Atlético não pode subestimar o embalado Juventude
Nas redes sociais, torcedores do Atlético-MG não perdoaram a ação errada do jogador, que foi um dos mais criticados após o empate sem gols com o Juventude. Veja a repercussão abaixo:
cassiERRA— QUEM NASCEU PRA SER MENIN NUNCA SERÁ KALIL (@micafabriii) August 2, 2026
ELE CONSEGUIU FURAR O REBOTE
ESSE CARA É UM BAGRE
ELE CONSEGUE SER TÃO RUIM QUANTO RONY E DI SANTO
o cassierra titular e insubstituível pic.twitter.com/40yoqhS5B9— thallyta (@atleticxmg) August 2, 2026
CASSIERRA É RUIM DEMAIS, UM CENTROAVANTE QUE NÃO SABE FAZER GOL— Mary Duds (@maryduds_1984) August 2, 2026
Cassierra está de sacanagem, um gol de rebote fácil e ele fura a bola— Lucas Kneipp N (@LucasKneipp2) August 2, 2026
Se esse Borbas tiver um pouquinho de faro de gol, vai ser titular.— Lucas (@Lucas_Campos13) August 2, 2026
Como é ruinzinho o cassierra
Como foi Atlético-MG x Juventude?
A primeira etapa foi de um Atlético tentando aproveitar o apoio da torcida para pressionar o Juventude. Com mais posse de bola e volume ofensivo, o time mineiro esbarrou na forte e compacta marcação da equipe gaúcha, que dificultou as infiltrações e limitou a criatividade alvinegra. Sem conseguir criar chances claras, o Galo apostou em cruzamentos e chutes de fora da área, mas levou pouco perigo. A melhor oportunidade do primeiro tempo foi do Juventude, que em um rápido contra-ataque acertou o travessão em um chute de fora da área e ficou perto de abrir o placar.
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Na segunda etapa, a partida ficou mais aberta e as duas equipes passaram a criar mais oportunidades. O jogo ganhou intensidade, com alternância na posse de bola e ataques para os dois lados. Jogando em casa, o Atlético se lançou ao ataque em busca da vitória, mas voltou a esbarrar na forte e organizada defesa do Juventude, que conseguiu neutralizar as investidas alvinegras e segurar o empate, deixando o confronto em aberto para a volta, no Alfredo Jaconi.
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