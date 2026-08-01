Torcedores apontam culpado por empate em Atlético-MG x Juventude Equipes se enfrentam pelas oitavas de final da Copa do Brasil

O Atlético-MG empatou com o Juventude em 0 a 0, neste sábado (1), na Arena MRV, pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil. No confronto, o atacante Cassierra foi um dos principais alvos da torcida do Galo. O camisa 9 dispertiçou boas oportunidades ao longo do confronto.

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A mais clara aconteceu durante o segundo tempo. O cronômetro marcava 35 minutos, quando Igor Gomes acertou a trave em uma cobrança de falta. No rebote, Cassierra teve o gol aberto para marcar, mas ele acabou furando a bola.

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Nas redes sociais, torcedores do Atlético-MG não perdoaram a ação errada do jogador, que foi um dos mais criticados após o empate sem gols com o Juventude. Veja a repercussão abaixo:

cassiERRA



ELE CONSEGUIU FURAR O REBOTE



ESSE CARA É UM BAGRE



ELE CONSEGUE SER TÃO RUIM QUANTO RONY E DI SANTO — QUEM NASCEU PRA SER MENIN NUNCA SERÁ KALIL (@micafabriii) August 2, 2026

o cassierra titular e insubstituível pic.twitter.com/40yoqhS5B9 — thallyta (@atleticxmg) August 2, 2026

CASSIERRA É RUIM DEMAIS, UM CENTROAVANTE QUE NÃO SABE FAZER GOL — Mary Duds (@maryduds_1984) August 2, 2026

Cassierra está de sacanagem, um gol de rebote fácil e ele fura a bola — Lucas Kneipp N (@LucasKneipp2) August 2, 2026

Se esse Borbas tiver um pouquinho de faro de gol, vai ser titular.

Como é ruinzinho o cassierra — Lucas (@Lucas_Campos13) August 2, 2026

Como foi Atlético-MG x Juventude?

A primeira etapa foi de um Atlético tentando aproveitar o apoio da torcida para pressionar o Juventude. Com mais posse de bola e volume ofensivo, o time mineiro esbarrou na forte e compacta marcação da equipe gaúcha, que dificultou as infiltrações e limitou a criatividade alvinegra. Sem conseguir criar chances claras, o Galo apostou em cruzamentos e chutes de fora da área, mas levou pouco perigo. A melhor oportunidade do primeiro tempo foi do Juventude, que em um rápido contra-ataque acertou o travessão em um chute de fora da área e ficou perto de abrir o placar.

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Na segunda etapa, a partida ficou mais aberta e as duas equipes passaram a criar mais oportunidades. O jogo ganhou intensidade, com alternância na posse de bola e ataques para os dois lados. Jogando em casa, o Atlético se lançou ao ataque em busca da vitória, mas voltou a esbarrar na forte e organizada defesa do Juventude, que conseguiu neutralizar as investidas alvinegras e segurar o empate, deixando o confronto em aberto para a volta, no Alfredo Jaconi.

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