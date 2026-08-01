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Torcedores apontam culpado por empate em Atlético-MG x Juventude

Equipes se enfrentam pelas oitavas de final da Copa do Brasil

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
01/08/2026 21:48
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Elenco do Atlético-MG em campo contra o Juventude pela Copa do Brasil de 2026
Elenco do Atlético-MG em campo contra o Juventude pela Copa do Brasil de 2026 (Foto: Gilson Lobo/AGIF/Folhapress)

O Atlético-MG empatou com o Juventude em 0 a 0, neste sábado (1), na Arena MRV, pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil. No confronto, o atacante Cassierra foi um dos principais alvos da torcida do Galo. O camisa 9 dispertiçou boas oportunidades ao longo do confronto.

➡️ Atlético está escalado para enfrentar o Juventude na Copa do Brasil

A mais clara aconteceu durante o segundo tempo. O cronômetro marcava 35 minutos, quando Igor Gomes acertou a trave em uma cobrança de falta. No rebote, Cassierra teve o gol aberto para marcar, mas ele acabou furando a bola.

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➡️ Análise: Atlético não pode subestimar o embalado Juventude

Nas redes sociais, torcedores do Atlético-MG não perdoaram a ação errada do jogador, que foi um dos mais criticados após o empate sem gols com o Juventude. Veja a repercussão abaixo:

Como foi Atlético-MG x Juventude?

A primeira etapa foi de um Atlético tentando aproveitar o apoio da torcida para pressionar o Juventude. Com mais posse de bola e volume ofensivo, o time mineiro esbarrou na forte e compacta marcação da equipe gaúcha, que dificultou as infiltrações e limitou a criatividade alvinegra. Sem conseguir criar chances claras, o Galo apostou em cruzamentos e chutes de fora da área, mas levou pouco perigo. A melhor oportunidade do primeiro tempo foi do Juventude, que em um rápido contra-ataque acertou o travessão em um chute de fora da área e ficou perto de abrir o placar.

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Na segunda etapa, a partida ficou mais aberta e as duas equipes passaram a criar mais oportunidades. O jogo ganhou intensidade, com alternância na posse de bola e ataques para os dois lados. Jogando em casa, o Atlético se lançou ao ataque em busca da vitória, mas voltou a esbarrar na forte e organizada defesa do Juventude, que conseguiu neutralizar as investidas alvinegras e segurar o empate, deixando o confronto em aberto para a volta, no Alfredo Jaconi.

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Lyanco em Atlético x Juventude na Copa do Brasil (Foto: Pedro Souza / Atlético)
Lyanco em Atlético x Juventude na Copa do Brasil (Foto: Pedro Souza / Atlético)
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