Cartão amarelo de Neymar em Santos x Remo repercute: 'Mais um' Equipes se enfrentam pelas oitavas de final da Copa do Brasil

Santos e Remo protagonizaram um empate sem gols, neste sábado (1), na Vila Belmiro, pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil. Em campo, o atacante Neymar foi advertido com um cartão amarelo durante o segundo tempo.

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A advertência do camisa 10 aconteceu nos minutos finais do confronto. O cronômetro marcava 48 minutos da segunda etapa, quando Neymar fez uma falta em Edson Fernando. O árbitro Bruno Arleu de Araújo aplicou o cartão amarelo de forma imediata.

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Nas redes sociais, a advertência repercutiu. Torcedores chamaram atenção para a falta do atacante e debateram sobre a decisão da arbitragem. Veja abaixo:

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Mais um dia com o Neymar tomando o bom e velho cartão amarelo 🤣🤣 pic.twitter.com/zRSGm4obXu — MAGREEN (@magreentipster) August 2, 2026

Neymar forçou MUITO o cartão amarelo agora no final de jogo.



MUITO PQP — CABRELOA (@cabreloatips) August 2, 2026

Tenho a impressão que o Neymar toma cartão amarelo em toda partida que joga. — Doentes por Futebol ⚽ (@DoentesPFutebol) August 2, 2026

Neymar forçou MUITO o cartão amarelo agora no final de jogo.



MUITO PQP — CABRELOA (@cabreloatips) August 2, 2026

Mais um cartão amarelo para Neymar… — Lucas Musetti Perazolli (@lucas_musetti) August 2, 2026

Como foi Santos x Remo?

O Santos iniciou a partida pressionando e criou as principais chances do primeiro tempo com Neymar, Barreal e Gabriel Barbosa. A primeira oportunidade foi de Gabigol, que exigiu boa defesa de Marcelo Rangel. Em seguida, o jogo ganhou emoção com uma bola na trave para cada lado: Jajá acertou a trave pelo Remo, e Barreal respondeu pelo Peixe.

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Neymar, atuando pelo lado esquerdo e também centralizado, quase abriu o placar aos 14 minutos. Após passe de Gabriel Bontempo, o camisa 10 cruzou fechado e obrigou Marcelo Rangel a espalmar. Aos 25, o próprio Neymar puxou um contra-ataque, encontrou Gabigol, que serviu Barreal, mas o argentino parou novamente no goleiro adversário. Antes do intervalo, Lucas Veríssimo acertou o travessão e, no rebote, Gabriel Barbosa não conseguiu completar para o gol.

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Na volta para o segundo tempo, Cuca promoveu as entradas de Gabriel Menino e Caballero. O Santos seguiu em busca da vitória, mas voltou a desperdiçar oportunidades. Gabigol finalizou por cima após tabela com Gabriel Bontempo e, pouco depois, chegou a balançar as redes após cruzamento de Neymar, porém o lance foi anulado porque a bola havia saído pela linha de fundo antes do cruzamento. Apesar da pressão santista durante boa parte da partida, o placar permaneceu inalterado, deixando a decisão da vaga para o confronto de volta, no Mangueirão.

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