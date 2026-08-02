Por que Nardini, da Cazé TV, narra Inter x Corinthians no Prime? Narrador fará o jogo de ida e volta da Copa do Brasil

Corinthians e Internacional se enfrentam neste domingo (2), às 19h30 (de Brasília), no Beira-Rio, em Porto Alegre, no duelo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil, com transmissão exclusiva do Amazon Prime e narração de Fernando Nardini, da CazéTV.

Apesar de ser contratado da CazéTV, o locutor fará a narração da partida exclusiva do Prime, e isso se dá pela boa relação entre as empresas e pelas recentes saídas de Rômulo Mendonça e Galvão Bueno do serviço de streaming.

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Em um momento de equipe reduzida devido às saídas desses profissionais, a Amazon buscou Fernando Nardini "emprestado". O narrador será responsável pelo confronto completo, dando voz às partidas de ida e volta, e estará ao lado de Rafael Oliveira, Nilmar, Mauro Naves e Nadine Basttos, além da reportagem de André Hernan e Fernanda Arantes.

Saída de Nardini da ESPN rumo à CazéTV

Principal voz do tênis da ESPN, Nardini acabou afastado das transmissões do esporte na emissora, que conta com todos os Grand Slams. O motivo se deu por conta de discordâncias acerca do envolvimento do narrador com o "New Balls, Please", podcast criado pelo locutor junto com o ex-tenista Fernando Meligeni.

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Meligeni, que deixou a ESPN em 2025, afirmou publicamente que o afastamento de Nardini do tênis no canal foi um dos motivos para a saída do ex-atleta. Além disso, a ESPN perdeu os direitos de transmissão da La Liga, que tinha Nardini como um dos principais narradores. A NFL, outro produto que tinha o rosto do narrador, foi fragmentada entre vários canais.

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O narrador foi perdendo os principais produtos dos quais fazia parte na ESPN e aceitou a proposta da CazéTV, com significativo aumento salarial.

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Fernando Nardini deixou a ESPN rumo à CazéTV (Foto: Divulgação/ESPN)

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