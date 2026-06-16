Mbappé x Olise: qual astro da França vale mais no mercado? Dupla de atacantes brilhou na vitória da França sobre o Senegal

O primeiro gol da França na Copa do Mundo 2026 veio da união de dois dos maiores craques da atual geração francesa: Michael Olise e Kylian Mbappé. O atacante do Bayern de Munique encontrou um belo passe entre linhas para o camisa 10 do Real Madrid. Fábrica de talentos que parece inesgotável, a França tem em seu elenco alguns dos jogadores mais caros do futebol mundial. Mas, afinal, quem é mais valioso?

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Atualmente, Mbappé é avaliado em € 180 milhões, de acordo com o site especializado Transfermarkt. O atacante do Real Madrid está com € 20 milhões a menos no valor de mercado mais alto que já atingiu até aqui, que foi na temporada 18/19, quando ainda atuava no Paris Saint-Germain (FRA). Já o atacante do Bayern de Munique, Michael Olise, está avaliado em € 140 milhões.

Os dados são do "Transfermarkt", plataforma especializada na avaliação financeira de clubes e jogadores.

Mbappé, Olise e Dembelé durante amistoso entre França e Irlanda do Norte (Foto: FRANCK FIFE/AFP)

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Mais sobre Michael Olise

Com passagem de destaque pelo Crystal Palace, Olise ganhou projeção internacional antes de se transferir para o Bayern de Munique. Canhoto, técnico e extremamente criativo, ele atua preferencialmente pela direita, cortando para o meio.

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No futebol alemão, rapidamente se adaptou ao estilo intenso e ofensivo do Bayern, contribuindo com gols e assistências. Sua capacidade de decidir jogos em jogadas individuais o torna uma arma importante, especialmente contra defesas fechadas.

Com a camisa do Bayern de Munique, Michael Olise tem ótimos números nesta temporada: são 33 participações em gols — com 22 gols e 31 assistências — em 52 partidas disputadas.

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