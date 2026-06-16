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Gol perdido em França x Senegal impressiona torcida: 'Chocante'

Duelo está sendo disputado em Nova Jersey nesta terça-feira (16)

PorBernardo PinhoRio de Janeiro (RJ)
16/06/2026 17:19
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França x Senegal pela Copa do Mundo (Foto: FRANCK FIFE / AFP)
França x Senegal pela Copa do Mundo (Foto: FRANCK FIFE / AFP)

França e Senegal estão se enfrentando, na tarde desta terça-feira (16), em jogo válido pela primeira rodada da fase de grupos da Copa do Mundo dos Estados Unidos, México e Canadá. Até aqui, o duelo está empatado por 0 a 0, e um gol perdido chamou atenção nas redes sociais.

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    • Depois de um primeiro tempo pouco movimentado em França x Senegal, a seleção africana teve uma chance clarísisma de gol na reta final. Ismaila Sarr, do Crystal Palace, recebeu cruzamendo de Sadio Mané e teve tudo para abrir o placar, mas chutou para fora.

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    Nas redes sociais, a chance desperdiçada chamou muita atenção de torcedores espalhados pelo planeta. Veja os comentários abaixo:

    França e Senegal se enfrentam em Nova Jersey pela Copa do Mundo
    França e Senegal se enfrentam em Nova Jersey pela Copa do Mundo (Photo by FRANCK FIFE / AFP)

    Veja repercussão dos torcedores em França x Senegal

    Tradução sobre o gol perdido: Ismaila Sarr com um erro chocante no que foi o último chute do primeiro tempo. Que chance para o Senegal. Um grande alívio para a França. Os franceses não estão brilhando como esperado em sua estreia na Copa do Mundo da FIFA

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    Tradução sobre o lance na Copa do Mundo: Sarr pode vencer este jogo para o Senegal. Mano precisa relaxar na frente do gol. O Senegal está jogando melhor que a França.

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    Tradução sobre a chance desperdiçada: O Mbappé está sendo humilhado lá fora 💀 Diouf roubou dele como um jogador de rua, Jackson acertou a trave, Sarr perdeu um gol feito e a França AINDA não criou nada 😭Este é o mundial!!!

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