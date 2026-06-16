Gol perdido em França x Senegal impressiona torcida: 'Chocante'
Duelo está sendo disputado em Nova Jersey nesta terça-feira (16)
França e Senegal estão se enfrentando, na tarde desta terça-feira (16), em jogo válido pela primeira rodada da fase de grupos da Copa do Mundo dos Estados Unidos, México e Canadá. Até aqui, o duelo está empatado por 0 a 0, e um gol perdido chamou atenção nas redes sociais.
Depois de um primeiro tempo pouco movimentado em França x Senegal, a seleção africana teve uma chance clarísisma de gol na reta final. Ismaila Sarr, do Crystal Palace, recebeu cruzamendo de Sadio Mané e teve tudo para abrir o placar, mas chutou para fora.
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Nas redes sociais, a chance desperdiçada chamou muita atenção de torcedores espalhados pelo planeta. Veja os comentários abaixo:
Veja repercussão dos torcedores em França x Senegal
Ismaila Sarr with a shocking miss in what was the last kick of the first half.— Warothe Kiru (@warothe) June 16, 2026
What a chance for Senegal. A huge let off for France.
The French are not sparkling as expected in their FIFA World Cup opener ⚽
Tradução sobre o gol perdido: Ismaila Sarr com um erro chocante no que foi o último chute do primeiro tempo. Que chance para o Senegal. Um grande alívio para a França. Os franceses não estão brilhando como esperado em sua estreia na Copa do Mundo da FIFA
Sarr can win this match for Senegal. Bro needs to relax in front of goal. Senegal is playing better than France.— Naija Naruto 🇳🇬 👑 (@IamKingAmarachi) June 16, 2026
Tradução sobre o lance na Copa do Mundo: Sarr pode vencer este jogo para o Senegal. Mano precisa relaxar na frente do gol. O Senegal está jogando melhor que a França.
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#FRASEN Mbappé is getting bullied out there 💀 Diouf robbed him like a street footballer, Jackson hit the post, Sarr missed a sitter and France STILL haven't created anything 😭— Asià🐐 (@asia_emmanuel15) June 16, 2026
This is the world cup!!!
Tradução sobre a chance desperdiçada: O Mbappé está sendo humilhado lá fora 💀 Diouf roubou dele como um jogador de rua, Jackson acertou a trave, Sarr perdeu um gol feito e a França AINDA não criou nada 😭Este é o mundial!!!
MEU DEUS O GOL QUE O ATACANTE DO SENEGAL PERDEU EM BAIXO DO GOL— Portal Futebol BR 🇧🇷 (@portaIfutebolbr) June 16, 2026
O SARR NÃO SABE CHUTAR COM A PERNA RUIM
larguei pic.twitter.com/8b7safxivE
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