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Novidade no impedimento do Brasileirão divide opiniões: 'Até que enfim'

CBF divulga tecnologia nova para 20ª rodada

PorLance!Rio de Janeiro (RJ)
21/07/2026 14:01
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Palmeiras e Flamengo farão jogos nesta quarta-feira (22) (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)
Taça do Brasileirão (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)

A CBF anunciou nesta terça-feira (21) que irá adotar a tecnologia do impedimento semiautomático a partir da 20ª rodada do Brasileirão. Os jogos, que vão marcar a estreia do recurso tecnológico, estão marcados para este final de semana. Nas redes sociais, torcedores reagiram a novidade apresentada.

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    A aquisição do recurso não foi unanimidade entre os fãs do esporte. De um lado, torcedores aprovaram a melhora na marcação dos impedimentos do torneio. Anteriormente, os torneios da CBF usavam a tecnologia manual, ou seja, a marcação das linhas ficavam sobre a responsabilidades dos árbitros da cabine do VAR.

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    Apesar de ser um consenso nacional de que a novidade vai colaborar para o melhor julgamento da arbitragem no Brasileirão, teve torcedor que chamou atenção para o fato da mudança ocorrer durante o torneio. Veja a repercussão abaixo:

    ➡️ Brasileirão 2026: veja chegadas e saídas da Série A

    Detalhes da mudança no Brasileirão

    CBF detalhou, na manhã desta terça-feira (21), em reunião com clubes na sede da entidade, na Barra da Tijuca, Zona Sudoeste do Rio, todo o funcionamento do sistema de impedimento semiautomático (SAOT, na sigla em inglês) no segundo semestre. A novidade terá funcionamento a partir da 20ª rodada do Brasileirão, no dia 25 de julho (sábado).

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    Os primeiros jogos a receberem a tecnologia serão Athletico-PR x Internacional, Santos x Chapecoense e Vasco x Mirassol, que abrirão o returno no fim de semana.

    Todos os estádios da Série A receberam a tecnologia para a nova fase do futebol brasileiro. Os equipamentos foram instalados em operação da Genius Sport, empresa contratada pela CBF, que começou a ser feito no início do ano.

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    Câmeras do sistema do impedimento semiautomático que será utilizado no Brasileirão
    Câmeras do sistema do impedimento semiautomático que será utilizado no Brasileirão (Foto: Divulgação/Corinthians)

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