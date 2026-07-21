Novidade no impedimento do Brasileirão divide opiniões: 'Até que enfim' CBF divulga tecnologia nova para 20ª rodada

A CBF anunciou nesta terça-feira (21) que irá adotar a tecnologia do impedimento semiautomático a partir da 20ª rodada do Brasileirão. Os jogos, que vão marcar a estreia do recurso tecnológico, estão marcados para este final de semana. Nas redes sociais, torcedores reagiram a novidade apresentada.

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A aquisição do recurso não foi unanimidade entre os fãs do esporte. De um lado, torcedores aprovaram a melhora na marcação dos impedimentos do torneio. Anteriormente, os torneios da CBF usavam a tecnologia manual, ou seja, a marcação das linhas ficavam sobre a responsabilidades dos árbitros da cabine do VAR.

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Apesar de ser um consenso nacional de que a novidade vai colaborar para o melhor julgamento da arbitragem no Brasileirão, teve torcedor que chamou atenção para o fato da mudança ocorrer durante o torneio. Veja a repercussão abaixo:

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Eu acho isso péssimo deveria ter impedimento semiautomático a partir da rodada 1



Vai alterar a regra do campeonato no meio dele ? — Souza Lyandro (@Souza_Lyandro) July 21, 2026

Até que fim, depois de 4 anos. Isso só mostra o quanto o futebol brasileiro é atrasado. — RBV (@Reblav10) July 21, 2026

Imagina se anular um gol como foi no gol do Irã? KKKKKKKKK o dedo mindinho, gente! — las (@lastuitta) July 21, 2026

a quantidade de choro que torcedor e jogador vai fazer nem em uma maternidade vai ter tanto — Sem Paciência Futebol Clube (@Sugtvx_) July 21, 2026

Ainda vai ter gente que vai reclamar quando essa tecnologia detectar um impedimento por achar que está errado — Arbeloa Paizão (@JoaoDiMari49709) July 21, 2026

Detalhes da mudança no Brasileirão

A CBF detalhou, na manhã desta terça-feira (21), em reunião com clubes na sede da entidade, na Barra da Tijuca, Zona Sudoeste do Rio, todo o funcionamento do sistema de impedimento semiautomático (SAOT, na sigla em inglês) no segundo semestre. A novidade terá funcionamento a partir da 20ª rodada do Brasileirão, no dia 25 de julho (sábado).

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Os primeiros jogos a receberem a tecnologia serão Athletico-PR x Internacional, Santos x Chapecoense e Vasco x Mirassol, que abrirão o returno no fim de semana.

Todos os estádios da Série A receberam a tecnologia para a nova fase do futebol brasileiro. Os equipamentos foram instalados em operação da Genius Sport, empresa contratada pela CBF, que começou a ser feito no início do ano.

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