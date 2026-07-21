Volta de Fred ao Fluminense como treinador do sub-20 repercute: 'Precisamos' Ídolo do clube já treinou o Fortaleza sub-17

O Fluminense anunciou nesta terça-feira (21) o retorno de Fred Guedes ao clube como novo treinador do sub-20, e o fato repercutiu nas redes sociais. O ex-centroavante tem licenças UEFA A e PRO da CBF Academy e fará, desde que se aposentou dos gramados, seu segundo trabalho à beira do campo.

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Desde que iniciou sua carreira no novo cargo em 2025, Fred foi responsável por comandar a equipe sub-17 do Fortaleza, na qual conquistou a Supercopa Capital, em Brasília. Este ano o ex-atleta comandou o sub-20 do clube cearense.

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Veja alguns comentários de torcedores:

Ótimo, pq precisamos de mais técnicos brasileiros — las (@lastuitta) July 21, 2026

Maneiro demais quando isso acontece. Que tenha sucesso como teve o Filipe Luís. Futebol brasileiro precisa ser renovado.



Com a experiência que teve, pode agregar muito. — Daniel 🌪🔴⚪️🌪 (@_mirandaniel) July 21, 2026

Protocolo Felipe Luiz neles filho — Espirit_ (@El_espirit_) July 21, 2026

Top demais! Em breve teremos o Fred sendo técnico de algum clube de série A. — Luís (@xftbol) July 21, 2026

Que bom, que se desenvolva bastante e vamos gerar mais treinadores brasileiros! — ramos (@mramos033) July 21, 2026

Confira o anúncio feito pelo Fluminense:

O parabéns do ídolo com uma notícia pra emocionar a todos nós!

Fred está de volta ao Flu! O eterno camisa 9 é o novo técnico do sub-20 do Fluminense.



Seja bem-vindo à sua casa! #VemQueTem #OFredÉDeXerém #Flu124 pic.twitter.com/yS1tijEhA4 — Fluminense F.C. (@FluminenseFC) July 21, 2026

Fred é anunciado como novo técnico do sub-20 do Fluminense (Foto: Marcelo Gonçalves/FFC)

Saiba mais detalhes de Fred como novo treinador do Fluminense sub-20

Fred substituirá Felipe Canavan, que retorna ao comando da equipe sub-17. Canavan dirigiu o sub-20 nas últimas temporadas e conquistou o Campeonato Brasileiro e a Copa do Brasil da categoria em 2024. Já Thiago Macedo, atual treinador do sub-17, foi convidado por Fred para integrar sua comissão técnica.

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A comissão técnica será formada pelo auxiliar Bruno Barros, pelo analista de desempenho Conrado Aguilar e pelo preparador físico Jefferson Souza, que terá Gabriel Pinho como auxiliar. Kepler Inocêncio permanece como supervisor técnico da categoria.

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Aposentado dos gramados desde 2022, Fred construiu parte da carreira no Fluminense. Pelo clube, conquistou os Campeonatos Brasileiros de 2010 e 2012, os Campeonatos Cariocas de 2012 e 2022, as Taças Guanabara de 2012 e 2022 e a Taça Rio de 2020.

Após encerrar a carreira como jogador, o ex-atacante também trabalhou como diretor de planejamento esportivo do Fluminense entre 2022 e 2024. No período, participou da gestão que conquistou a Libertadores de 2023, a Recopa Sul-Americana de 2024 e o Campeonato Carioca de 2023.

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