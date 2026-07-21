Volta de Fred ao Fluminense como treinador do sub-20 repercute: 'Precisamos'
Ídolo do clube já treinou o Fortaleza sub-17
O Fluminense anunciou nesta terça-feira (21) o retorno de Fred Guedes ao clube como novo treinador do sub-20, e o fato repercutiu nas redes sociais. O ex-centroavante tem licenças UEFA A e PRO da CBF Academy e fará, desde que se aposentou dos gramados, seu segundo trabalho à beira do campo.
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Desde que iniciou sua carreira no novo cargo em 2025, Fred foi responsável por comandar a equipe sub-17 do Fortaleza, na qual conquistou a Supercopa Capital, em Brasília. Este ano o ex-atleta comandou o sub-20 do clube cearense.
Veja alguns comentários de torcedores:
Ótimo, pq precisamos de mais técnicos brasileiros— las (@lastuitta) July 21, 2026
Maneiro demais quando isso acontece. Que tenha sucesso como teve o Filipe Luís. Futebol brasileiro precisa ser renovado.— Daniel 🌪🔴⚪️🌪 (@_mirandaniel) July 21, 2026
Com a experiência que teve, pode agregar muito.
Protocolo Felipe Luiz neles filho— Espirit_ (@El_espirit_) July 21, 2026
Top demais! Em breve teremos o Fred sendo técnico de algum clube de série A.— Luís (@xftbol) July 21, 2026
Que bom, que se desenvolva bastante e vamos gerar mais treinadores brasileiros!— ramos (@mramos033) July 21, 2026
Confira o anúncio feito pelo Fluminense:
O parabéns do ídolo com uma notícia pra emocionar a todos nós!— Fluminense F.C. (@FluminenseFC) July 21, 2026
Fred está de volta ao Flu! O eterno camisa 9 é o novo técnico do sub-20 do Fluminense.
Seja bem-vindo à sua casa! #VemQueTem #OFredÉDeXerém #Flu124 pic.twitter.com/yS1tijEhA4
Saiba mais detalhes de Fred como novo treinador do Fluminense sub-20
Fred substituirá Felipe Canavan, que retorna ao comando da equipe sub-17. Canavan dirigiu o sub-20 nas últimas temporadas e conquistou o Campeonato Brasileiro e a Copa do Brasil da categoria em 2024. Já Thiago Macedo, atual treinador do sub-17, foi convidado por Fred para integrar sua comissão técnica.
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A comissão técnica será formada pelo auxiliar Bruno Barros, pelo analista de desempenho Conrado Aguilar e pelo preparador físico Jefferson Souza, que terá Gabriel Pinho como auxiliar. Kepler Inocêncio permanece como supervisor técnico da categoria.
Aposentado dos gramados desde 2022, Fred construiu parte da carreira no Fluminense. Pelo clube, conquistou os Campeonatos Brasileiros de 2010 e 2012, os Campeonatos Cariocas de 2012 e 2022, as Taças Guanabara de 2012 e 2022 e a Taça Rio de 2020.
Após encerrar a carreira como jogador, o ex-atacante também trabalhou como diretor de planejamento esportivo do Fluminense entre 2022 e 2024. No período, participou da gestão que conquistou a Libertadores de 2023, a Recopa Sul-Americana de 2024 e o Campeonato Carioca de 2023.
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