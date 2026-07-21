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Volta de Fred ao Fluminense como treinador do sub-20 repercute: 'Precisamos'

Ídolo do clube já treinou o Fortaleza sub-17

PorLourenço Cavanellas RebelloRio de Janeiro (RJ)
21/07/2026 14:20
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Fred Guedes de colete com a camisa do Fluminense no Maracanã
Fred retornou ao Fluminense como treinador sub-20 (Foto: Lucas Mercon/FFC)

O Fluminense anunciou nesta terça-feira (21) o retorno de Fred Guedes ao clube como novo treinador do sub-20, e o fato repercutiu nas redes sociais. O ex-centroavante tem licenças UEFA A e PRO da CBF Academy e fará, desde que se aposentou dos gramados, seu segundo trabalho à beira do campo.

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    Desde que iniciou sua carreira no novo cargo em 2025, Fred foi responsável por comandar a equipe sub-17 do Fortaleza, na qual conquistou a Supercopa Capital, em Brasília. Este ano o ex-atleta comandou o sub-20 do clube cearense.

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    Veja alguns comentários de torcedores:

    Confira o anúncio feito pelo Fluminense:

    Anunciado como técnico do sub-20 do Fluminense, Fred olha para o lado de camisa cinza com a palavra &quot;Xerém&quot; e
    Fred é anunciado como novo técnico do sub-20 do Fluminense (Foto: Marcelo Gonçalves/FFC)

    Saiba mais detalhes de Fred como novo treinador do Fluminense sub-20

    Fred substituirá Felipe Canavan, que retorna ao comando da equipe sub-17. Canavan dirigiu o sub-20 nas últimas temporadas e conquistou o Campeonato Brasileiro e a Copa do Brasil da categoria em 2024. Já Thiago Macedo, atual treinador do sub-17, foi convidado por Fred para integrar sua comissão técnica.

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    A comissão técnica será formada pelo auxiliar Bruno Barros, pelo analista de desempenho Conrado Aguilar e pelo preparador físico Jefferson Souza, que terá Gabriel Pinho como auxiliar. Kepler Inocêncio permanece como supervisor técnico da categoria.

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    Aposentado dos gramados desde 2022, Fred construiu parte da carreira no Fluminense. Pelo clube, conquistou os Campeonatos Brasileiros de 2010 e 2012, os Campeonatos Cariocas de 2012 e 2022, as Taças Guanabara de 2012 e 2022 e a Taça Rio de 2020.

    Após encerrar a carreira como jogador, o ex-atacante também trabalhou como diretor de planejamento esportivo do Fluminense entre 2022 e 2024. No período, participou da gestão que conquistou a Libertadores de 2023, a Recopa Sul-Americana de 2024 e o Campeonato Carioca de 2023.

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