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Jogo da Argentina na Copa: veja datas, adversários e onde assistir

Atual campeã, Argentina estreia na Copa de 2026 de olho em feito que não acontece desde 1962

PorJuliana YamaokaSão Paulo (SP)
16/06/2026 16:36
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O técnico da Argentina, Lionel Scaloni, durante coletiva de imprensa. (Foto: Divulgação/ AFA)
O técnico da Argentina, Lionel Scaloni, durante coletiva de imprensa. (Foto: Divulgação/ AFA)

Entre as principais favoritas ao título, a Argentina entra em campo pela primeira vez na Copa do Mundo nesta terça-feira (16), e terá transmissão de SporTV, Globo, SBT, Nsports e CazéTV

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    A equipe comandada por Lionel Scaloni encara a Argélia, em Kansas City, nos Estados Unidos, pela primeira rodada do Grupo J, às 22h (de Brasília), iniciando uma campanha que pode entrar para a história. Caso conquiste o torneio, a Albiceleste se tornará a primeira seleção a defender com sucesso um título mundial desde o Brasil bicampeão em 1962.

    Grande favorita da chave, a Argentina chega ao Mundial mantendo a espinha dorsal que levantou a taça no Catar, em 2022. Nomes como Emiliano Martínez, Cristian Romero, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister, Julián Álvarez e Lautaro Martínez seguem entre os pilares da equipe, que também conquistou as Copas América de 2021 e 2024 sob o comando de Scaloni.

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    Mas as atenções continuam voltadas para Lionel Messi. Aos 38 anos, o camisa 10 disputa sua sexta Copa do Mundo e deve alcançar mais uma marca histórica com a camisa da seleção argentina. Campeão mundial no Catar, o astro chega aos Estados Unidos, México e Canadá cercado pela expectativa de disputar o último Mundial de sua carreira.

    Nos dias que antecederam a estreia, a condição física do craque gerou preocupação após uma lesão muscular sofrida antes da competição. Recuperado, Messi voltou a atuar em amistoso preparatório e foi confirmado entre os titulares para o duelo contra os argelinos.

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    Do outro lado estará uma Argélia que retorna à Copa do Mundo após 12 anos de ausência. Os africanos disputam o torneio pela quinta vez e tentam repetir o desempenho de 2014, quando alcançaram as oitavas de final e fizeram jogo duro contra a Alemanha, a campeã da edição brasileira.

    A estreia representa o primeiro passo de uma campanha cercada por expectativas. Se em 2022 a Argentina começou o Mundial com uma surpreendente derrota para a Arábia Saudita antes de levantar a taça, desta vez os argentinos esperam evitar sustos e dar início à defesa do título com uma vitória.

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    Argentina encara Argélia na estreia da Copa do Mundo. (Foto: Divulgação/ Instagram)
    Argentina encara Argélia na estreia da Copa do Mundo. (Foto: Divulgação/ Instagram)

    Confira a agenda da Argentina:

    Argentina x Argélia

    ⚽ Fase de grupos (Grupo J)
    📅 16 de junho, (terça-feira), às 22h (de Brasília)
    🏟️ Kansas City, EUA

    Argentina x Áustria

    ⚽ Fase de grupos (Grupo J)
    📅 22 de junho, (segunda-feira), às 14h (de Brasília)
    🏟️ Dallas, EUA

    Jordânia x Argentina

    ⚽ Fase de grupos (Grupo J)
    📅 27 de junho, (sábado), 23h (de Brasília)
    🏟️ Dallas, EUA

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