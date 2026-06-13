Bélgica x Egito Palpite – Análise e odds (15/06)

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Bélgica e Egito se enfrentam nesta segunda-feira (15), no Lumen Field, em Seattle, pela primeira rodada do Grupo G da Copa do Mundo de 2026. A partida coloca frente a frente duas seleções com objetivos distintos: os belgas querem apagar a decepção da eliminação na fase de grupos em 2022, enquanto os egípcios buscam a primeira vitória de sua história em Mundiais.

Nona colocada no ranking da Fifa, a Bélgica combina veteranos com uma geração mais jovem já consolidada nas principais ligas europeias. Do outro lado, o Egito aposta em Mohamed Salah e Omar Marmoush para surpreender e tentar avançar às oitavas de final pela primeira vez. Confira os palpites do Lance para a estreia das seleções no mundial e também outras dicas de aposta para a copa do mundo.

Melhores palpites para Bélgica x Egito pela Copa do Mundo

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Análise da partida - Bélgica tenta confirmar favoritismo, Egito busca vitória histórica

A Bélgica chega à Copa do Mundo depois de uma campanha invicta nas Eliminatórias Europeias. A equipe de Rudi Garcia venceu cinco jogos, empatou três e terminou o Grupo J com 29 gols marcados e sete sofridos. O desempenho colocou os belgas à frente de País de Gales, Macedônia do Norte, Liechtenstein e Cazaquistão.

A preparação também reforçou a confiança. A goleada por 7 x 0 sobre Liechtenstein selou a classificação, enquanto os amistosos trouxeram vitórias expressivas contra Estados Unidos, Croácia e Tunísia. O único tropeço recente foi o empate por 1 x 1 com o México, resultado que não apagou o bom momento ofensivo da equipe.

A principal preocupação está no estado físico de Kevin De Bruyne. O meia sofreu uma lesão muscular grave pelo Napoli em outubro de 2025 e ficou quatro meses afastado. Ainda assim, voltou a atuar em março, ganhou minutos nos amistosos e segue como o cérebro criativo da seleção, mesmo sem a explosão dos melhores anos pelo Manchester City.

Romelu Lukaku também chega após uma temporada irregular. O centroavante só retornou ao Napoli em janeiro de 2026, depois de problemas físicos recorrentes, mas marcou nos amistosos contra Estados Unidos e Tunísia. Maior artilheiro da história belga, com 90 gols pela seleção, ele segue como referência de área, embora De Ketelaere apareça como alternativa para iniciar a estreia.

O Egito completou uma campanha perfeita nas Eliminatórias Africanas. Foram oito vitórias e dois empates em dez jogos, com 20 gols marcados e apenas dois sofridos no Grupo A. Mohamed Salah terminou como artilheiro da chave, com nove gols, e reforçou seu peso como principal nome da seleção.

Nos amistosos preparatórios, a equipe de Hossam Hassan mostrou solidez, com vitória por 4 x 0 sobre a Arábia Saudita e triunfo por 1 x 0 diante da Rússia. Porém, o empate sem gols com a Espanha e a derrota por 2 x 1 para o Brasil mostraram limitações contra adversários de elite, sobretudo na saída para o ataque.

O grande desafio egípcio é histórico. Em sete jogos disputados em Copas do Mundo, a seleção nunca venceu: foram dois empates e cinco derrotas. Para mudar esse cenário, o Egito depende de uma atuação quase perfeita defensivamente e da eficiência de Salah, Marmoush e Trezeguet nos poucos espaços que a Bélgica oferecer.

Confrontos diretos entre Bélgica x Egito

Bélgica e Egito se enfrentaram quatro vezes na história, todas em amistosos internacionais. O retrospecto é favorável aos egípcios, com três vitórias contra uma derrota.

O primeiro confronto aconteceu em março de 1999, em Bruxelas, com vitória do Egito por 1 x 0. Em fevereiro de 2005, no Cairo, os Faraós venceram por 4 x 0, a maior goleada do histórico entre as seleções. A Bélgica obteve seu único triunfo em junho de 2018, por 3 x 0, em amistoso de preparação para a Copa da Rússia.

O encontro mais recente foi em novembro de 2022, quando o Egito venceu por 2 x 1, apenas uma semana antes da estreia belga na Copa do Catar. Apesar do histórico favorável aos egípcios, este será o primeiro duelo oficial entre as seleções e acontece em um contexto diferente, com a Bélgica em melhor fase coletiva.

Notícias de Bélgica x Egito

Bélgica: desfalques e dúvidas

O principal desfalque belga é Zeno Debast. O zagueiro do Sporting sofreu uma lesão na coxa durante os treinamentos em maio e não tem condições de atuar na estreia. A ausência obriga Rudi Garcia a reorganizar um setor que já era motivo de atenção.

Sem Debast, Brandon Mechele e Nathan Ngoy devem formar a dupla de zaga. Mechele traz experiência pelo Club Brugge, enquanto Ngoy, do Lille, foi convocado como substituto direto para a função. A falta de entrosamento pode ser explorada pelo ataque egípcio.

Kevin De Bruyne está confirmado no time titular, mas sua forma física ainda será observada. Após quatro meses afastado por lesão muscular, o meia fechou a temporada com minutagem reduzida. Nos amistosos, porém, atuou 66 minutos contra a Croácia e 80 contra a Tunísia, marcando gol no último teste.

Romelu Lukaku também vem de um ciclo físico instável, mas marcou contra Estados Unidos e Tunísia na preparação. Ainda assim, a escalação inicial pode ter Charles De Ketelaere como referência ofensiva, com Lukaku sendo utilizado no decorrer da partida.

Provável escalação da Bélgica (4-2-3-1): Thibaut Courtois; Timothy Castagne, Brandon Mechele, Nathan Ngoy e Thomas Meunier; Youri Tielemans e Amadou Onana; Jeremy Doku, Kevin De Bruyne e Leandro Trossard; Charles De Ketelaere. Técnico: Rudi Garcia.

Egito: desfalques e dúvidas

O Egito não tem lesionados para a estreia. Hossam Hassan convocou um grupo de 26 jogadores liderado por Salah e Marmoush, além de nomes experientes como Trezeguet, Emam Ashour e Marwan Attia.

A principal surpresa foi a ausência de Mostafa Mohamed, atacante do Nantes, cortado da lista final. Mohamed Shehata e Nasser Mansi, ambos do Zamalek, também ficaram fora, apesar de terem participado de etapas anteriores do ciclo.

Salah chega à Copa com números abaixo de seu padrão recente pelo Liverpool, mas segue decisivo pela seleção. Nas Eliminatórias, foi o artilheiro do grupo e se aproximou ainda mais do recorde histórico de gols do Egito, que pertence ao próprio Hossam Hassan.

Omar Marmoush viveu uma temporada de adaptação no Manchester City, mas segue como peça central do ataque egípcio. Pela seleção, marcou na goleada sobre a Arábia Saudita e deve atuar como referência móvel, com Salah pela direita e Trezeguet pelo lado oposto.

Provável escalação do Egito (4-2-3-1): Mostafa Shobeir; Mohamed Hany, Yasser Ibrahim, Mohamed Abdelmonem e Ahmed Fatouh; Mohanad Lasheen e Marwan Attia; Mohamed Salah, Emam Ashour e Trezeguet; Omar Marmoush. Técnico: Hossam Hassan.

Destaques individuais de Bélgica x Egito

Jogador destaque · Bélgica Kevin De Bruyne 119 Convocações pela seleção belga 37 Gols pela Bélgica em jogos oficiais e amistosos 6 Gols nas Eliminatórias europeias para a Copa 2026 5 Gols em 18 jogos pelo Napoli na Serie A 2025/26 Jogador destaque · Egito Mohamed Salah 116 Convocações pela seleção egípcia 67 Gols pelo Egito, a dois de igualar o recorde 20 Gols em Eliminatórias africanas para Copas 22 Participações em gol pelo Liverpool 2025/26 (12 gols + 10 assistências)

Os técnicos - Garcia aposta em experiência, Hossam Hassan busca feito histórico

Rudi Garcia

Rudi Garcia, de 62 anos, assumiu a Bélgica em janeiro de 2025, após a saída de Domenico Tedesco. O francês chegou com longa bagagem no futebol europeu, com passagens por Lille, Roma, Marseille, Lyon, Al-Nassr e Napoli, além do título francês conquistado com o Lille em 2010/11.

Seu trabalho na seleção prioriza posse, controle territorial e criação a partir de De Bruyne. Garcia alterna entre 4-2-3-1 e 4-3-3, mas a missão é clara: levar a Bélgica novamente a uma campanha relevante depois da queda precoce no Catar.

Hossam Hassan

Hossam Hassan é o maior artilheiro da história do Egito, com 69 gols pela seleção. No comando desde fevereiro de 2024, construiu a campanha invicta nas Eliminatórias Africanas e chega ao Mundial com forte identificação emocional com o elenco e com a torcida.

Como treinador, aposta em organização defensiva, linhas compactas e transições rápidas com Salah e Marmoush. O objetivo imediato é buscar a primeira vitória egípcia em Copas do Mundo, marca que transformaria sua passagem pelo cargo.

Análise tática de Bélgica x Egito

A Bélgica deve atuar no 4-2-3-1, com Tielemans e Onana protegendo a defesa e De Bruyne centralizado atrás do atacante. Doku e Trossard dão amplitude pelos lados, com liberdade para atacar o um contra um e abrir espaços no bloco egípcio.

O principal caminho belga pode estar pelo lado de Doku. O ponta tem explosão para isolar Ahmed Fatouh e gerar cruzamentos ou finalizações em diagonal. Se o Egito precisar deslocar cobertura para esse setor, De Bruyne pode ganhar espaço entre as linhas.

O Egito deve responder em um 4-2-3-1 mais cauteloso, com Lasheen e Marwan Attia protegendo a entrada da área. Salah partirá da direita com liberdade para cortar para dentro, enquanto Marmoush atacará a profundidade contra uma zaga belga desfalcada e pouco entrosada.

A fragilidade belga está justamente na defesa. Mechele e Ngoy formam uma dupla sem grande rodagem conjunta em jogos deste porte, e o Egito pode explorar o espaço entre zagueiro e lateral nas transições. As bolas paradas também podem pesar, com De Bruyne e Tielemans de um lado, e Trezeguet e Abdelmonem como ameaças do outro.

Prognóstico de placar exato para Bélgica x Egito

🎯 Palpite do Lance! Bélgica 2 x 1 Egito - Odd 8,50 na Br4Bet A Bélgica possui qualidade técnica e profundidade de elenco para superar a organização defensiva do Egito, mas a equipe africana conta com jogadores capazes de desequilibrar em transições rápidas. A tendência é de uma vitória belga por margem apertada, em um duelo com oportunidades para os dois lados. A Bélgica marcou 29 gols em oito jogos nas Eliminatórias europeias, média de 3,6 por partida

nas Eliminatórias europeias, média de 3,6 por partida Kevin De Bruyne registrou seis gols nas Eliminatórias e jogou 90 minutos nos dois últimos amistosos

e jogou 90 minutos nos dois últimos amistosos O Egito nunca venceu uma partida em Copas do Mundo: são cinco derrotas e dois empates em sete jogos

em sete jogos Mohamed Salah tem 67 gols em 116 jogos pela seleção e está a dois de empatar o recorde de Hossam Hassan

pela seleção e está a dois de empatar o recorde de Hossam Hassan No confronto direto, o Egito venceu três dos quatro encontros, incluindo o mais recente, em novembro de 2022

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