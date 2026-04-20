'Pipocada' do Arsenal na Premier League gera comparações com Botafogo

Com as mãos na taça da Premier League 25/26, o Arsenal pode estar vendo o título escapar, assim como o Botafogo viu em 2023. Na ocasião, a equipe carioca chegou a abrir 13 pontos de vantagem sobre o Palmeiras - segundo colocado na época -, mas ainda assim acabou a temporada sem o título poucos meses depois.

continua após a publicidade

Na reta final da temporada o Botafogo colapsou esportivamente e emocionalmente. A equipe enfrentou uma sequência de tropeços contra times do meio e do fundo da tabela que, somados, foram corroendo a vantagem ponto a ponto. O Palmeiras aproveitou a crise do rival e conquistou o Campeonato Brasileiro.

📲 Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Cenário semelhante se repete com o Arsenal na Premier League. No domingo (19), a equipe de Londres (após ter visto seus muitos pontos de vantagem para o 2º colocado desaparecerem) teve a chance de se colocar como favorita ao título. Enfrentou o Manchester City, seu rival direto no campeonato inglês. Entretanto, a equipe de Pep Guardiola venceu a partida por 2 a 1 no Etihad Stadium e agora depende apenas dos seus próprios resultados para ser campeã.

continua após a publicidade

➡️ Quem será campeão? City ou Arsenal: simule todos os cenários da Premier League

O paralelo Arsenal - Botafogo

O Arsenal lidera com 70 pontos contra 67 do Manchester City — apenas três pontos de diferença, com rodadas ainda pela frente. Durante boa parte da temporada, os Gunners construíram uma vantagem que parecia confortável, com Arteta imprimindo um futebol organizado e intenso que encantou England e colocou o clube a um passo de encerrar um jejum de mais de 20 anos sem o título inglês.

Disputa na Premier League entre Arsenal e City levanta comparação com Palmeiras e Botafogo em 2023 (Foto: Darren Staples/AFP)

E é exatamente essa pressão que torna a situação atual tão parecida com a do Botafogo. O Arsenal carrega a expectativa de uma torcida que há mais de vinte anos não sabe o que é comemorar um título nacional, assim como o Botafogo. Assim surge a tradicional zoação da "pipocada" e as comparações entre as equipes.

continua após a publicidade

O City de Guardiola, por sua vez, faz o papel do Palmeiras de Abel com uma precisão quase didática. São dois treinadores que constroem equipes emocionalmente blindadas, que não se abalam com narrativas externas.

➡️ Análise Tática do Guffo: o Arsenal ainda tem chance de ser campeão?