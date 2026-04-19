Com gol de Haaland e falha de Donnarumma, City bate Arsenal em jogo decisivo da Premier League
Com resultado direto na disputa pelo título, City passa a depender apenas de si após vitória sobre o Arsenal
Com Erling Haaland decisivo e falha marcante de Gianluigi Donnarumma, o Manchester City venceu o Arsenal por 2 a 1 neste domingo (19), em duelo válido pela 33ª rodada da Premier League — uma das mais decisivas da competição.
O City agora só depende de si. Com uma partida atrasada, a ser disputada contra o Crystal Palace, pode abrir vantagem na liderança e se aproximar ainda mais do título. A vitória recoloca a equipe de vez na briga pela taça.
Como foi Manchester City x Arsenal?
O confronto começou carregado de peso na disputa pelo título. O City entrou em campo pressionado, ocupando a segunda colocação e seis pontos atrás do líder, ciente de que um tropeço poderia praticamente encerrar suas chances. Do outro lado, o Arsenal liderava com 70 pontos, mas vinha de derrota para o Bournemouth, o que aumentava ainda mais a importância do clássico.
Nos minutos iniciais, o domínio foi do City, que criou as melhores oportunidades e controlou as ações. Ainda assim, ambas as equipes apresentavam dificuldades na saída de bola. O Arsenal, por sua vez, apostava em uma linha defensiva alta para conter a pressão imposta pelo time de Pep Guardiola.
Aos 15 minutos, o City saiu na frente com Cherki. O camisa 10 levou a melhor sobre Gabriel Magalhães e abriu o placar. O Arsenal, porém, reagiu rapidamente. Poucos minutos depois, empatou em uma falha bizarra de Donnarumma com os pés, que acabou deixando Havertz, livre para empurrar para o gol, em um lance que parecia impossível para quem acompanhava a partida.
O Arsenal passou a levar mais perigo nas bolas paradas, principalmente pelos lados do campo. O City, por sua vez, tentava responder quando conseguia chegar à área adversária. No geral, o primeiro tempo foi equilibrado e terminou empatado.
Na segunda etapa, o ritmo seguiu intenso. Aos 19 minutos, Haaland apareceu para decidir. Após nova falha de Gabriel Magalhães, que não conseguiu acompanhar a jogada, o atacante finalizou com força para marcar o gol da vitória.
O lance esquentou ainda mais o clima em campo. Em uma disputa com Gabriel, o brasileiro chegou a rasgar a camisa do atacante norueguês. Nos minutos finais, os dois voltaram a se desentender, gerando reação à beira do campo de Guardiola.
O Arsenal ainda tentou pressionar até o fim, mas sem sucesso. Com o resultado, o City conquista uma vitória fundamental e passa a depender apenas de si para ser campeão da Premier League, enquanto o Arsenal desperdiça a chance de se manter confortável na liderança.
✅ FICHA TÉCNICA
MANCHESTER CITY X ARSENAL
33ª rodada da Premier League
📆 Data e horário: Domingo, 19 de abril de 2026, às 12h30 (de Brasília)
📍 Local: Etihad Stadium, em Manchester (ING)
🟨 Árbitro: Anthony Taylor (ING)
🚩 Assistentes: Gary Beswick (ING) e Ian Hussin (ING)
⚽ Gols: Cherki (1-0); Havartz (1-1); Haaland (1-2)
🟨 Cartões amarelos: Mosquera, Gabriel (Arsenal); Haaland (City)
🟥 Cartões vermelhos: -
⚽ESCALAÇÕES
🔵⚪ Manchester City (Técnico: Pep Guardiola)
Donnarumma; Matheus Nunes, Khusanov, Guéhi, O'Reilly; Rodri, Bernardo Silva; Semenyo, Cherki, Doku; Haaland.
🔴⚪ Arsenal (Técnico: Mikel Arteta)
Raya; Mosquera, Saliba, Gabriel Magalhães, Hincapié; Zubimendi (Gyökeres), Rice; Ödegaard; Eze (Trossard), Madueke (Gabriel Martinelli), Havertz.
