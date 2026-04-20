RMP compara Flamengo de Filipe Luís ao de Leonardo Jardim: 'Não acredito'

A vitória do Flamengo por 2 a 0 diante do Bahia acrescentou ainda mais confiança e força ao trabalho do português Leonardo Jardim. Sem sofrer gols diante de mais um adversário forte, o Fla garantiu a vitória com gols de Arrascaeta e Lucas Paquetá.

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Nesse cenário de afirmação do trabalho de Leonardo Jardim no Flamengo, surgem muitas comparações com Filipe Luís, que foi campeão brasileiro e continental com o rubro-negro em 2025. O jornalista Renato Maurício Prado deu sua opinião sobre as comparações. Confira:

- Estão dizendo que o Famengo está jogando bem agora porque está 100% fisicamente. Eu não acredito que seja só isso, acho que o Filipe Luís teve culpa também. Para mim ele é um dos grandes ídolos da história do Flamengo, pessoalmente eu o admiro muito, foi um grande jogador e um ótimo técnico no primeiro ano, mas ele se perdeu nas próprias convicções. Acho que os dois meses que o Filipe comandou o Flamengo em 2026 mostraram isso de maneira muito clara. Não acredito que o Flamengo de Filipe Luís estaria jogando tão bem quanto está o de Leonardo Jardim, que já tem mudanças de estratégia muito claras - defendeu.

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Leonardo Jardim prova seu valor em mais uma vitória do Flamengo

Com a cara de Leonardo Jardim no modelo de jogo, o Flamengo venceu o Bahia por 2 a 0 em confronto disputado em um Maracanã lotado por mais de 60 mil torcedores rubro-negros. A vitória da equipe de Leonardo Jardim na 12ª rodada do Campeonato Brasileiro levou a equipe a vice-liderança do Campeonato Brasileiro.

O Rubro-Negro chega a 23 pontos, seis de desvantagem para o Palmeiras, mas com um jogo a menos. O Bahia estaciona nos 20 pontos e termina a rodada na 5ª posição.

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