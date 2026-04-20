Torcida do Flamengo levanta campanha por Saúl, que vive dificuldade familiar

O meia espanhol Saúl voltou a jogar pelo Flamengo na vitória por 2 a 0 sobre o Bahia, neste domingo (19), no Maracanã, pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. O jogador entrou aos 33 minutos do segundo tempo e deu assistência para o segundo gol da partida. Após o jogo, o meia revelou que seu filho do meio esteve internado na UTI nos últimos três dias. Saúl é pai de três filhos: África, Enzo e Marco.

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"Muito feliz de poder voltar. Tive sorte, porque minha filha veio me ver depois de tanto tempo. Não está sendo fácil para mim, porque meu filho do meio está na UTI, dormiu os últimos três dias no hospital, e tive que jogar hoje. Foi pesado, mas consegui desfrutar. E ver minha filha me deixa contente' Saúl, jogador do Flamengo

O sacríficio de Saúl emocionou os torcedores do Flamengo, que se comoveram com a perserverança do jogador. Nas redes sociais, um movimento de apoio começa a tomar forma. Torcedores expressam o desejo de homenagear o jogador e seu filho no próximo jogo do Flamengo (contra o Vitória, na quarta-feira (22), pela Copa do Brasil).

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Saúl retorna ao Flamengo após meses e já contribui com assistência

Saúl não atuava pelo Flamengo desde 17 de dezembro de 2025, quando disputou a final da Copa Intercontinental contra o PSG. O meia passou por uma cirurgia no calcanhar esquerdo em janeiro de 2026 e ficou quatro meses afastado dos gramados.

No primeiro toque na bola em seu retorno ao Flamengo, Saúl desviou de letra uma cobrança de escanteio batida por Nico De la Cruz. A bola sobrou para Paquetá, que finalizou na área e marcou o segundo gol do Flamengo.

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Saúl havia sido relacionado pela primeira vez no ano na quarta-feira anterior, na vitória sobre o Independiente Medellín pela Libertadores, mas o técnico Leonardo Jardim não o utilizou na partida.