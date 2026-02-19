Lenda da seleção francesa detona Mourinho: 'Ultrajante'

O ex-jogador da seleção francesa Lilian Thuram manifestou-se publicamente contra as recentes declarações do técnico José Mourinho referentes ao episódio de racismo denunciado por Vini Jr. Em texto publicado no jornal francês L'Equipe, Thuram apontou um "sentimento de superioridade" e "narcisismo branco" na forma como o treinador português abordou o caso, ocorrido na partida entre Real Madrid e Benfica pela Champions League.

As críticas ao treinador

Para Thuram, a análise de Mourinho minimiza a gravidade do racismo ao tentar atribuir justificativas externas — como o comportamento do atleta em campo — ao ato discriminatório. O ex-zagueiro questionou a descrença nas palavras de Vini Jr e de Kylian Mbappé, afirmando que a dúvida persistente sobre os relatos expõe uma dificuldade de pessoas brancas em compreender a violência sofrida e em se colocarem no lugar das vítimas.

— O ato racista que Vinicius sofreu não teve nada a ver com o comportamento dele, mas sim com a cor da sua pele. Mourinho sugere que a culpa pode ser de Vinicius. Que ele provocou isso, basicamente. É ultrajante — declarou Thuram em seu artigo.

Lilian Thuram, campeão Mundial com a França, com seus filhos Khéphren e Marcus (Foto: Divulgação/FIFA)

O contexto da denúncia

O episódio central da polêmica ocorreu durante a vitória do Real Madrid por 1 a 0 sobre o Benfica, no Estádio da Luz. Após marcar o gol da partida, Vinícius Júnior comemorou com uma dança em frente a uma das bandeiras de escanteio e, na sequência, acusou o jogador argentino Prestianni, do Benfica, de proferir insultos racistas contra ele. A denúncia foi imediatamente endossada por Mbappé, que relatou à imprensa ter ouvido o adversário chamar o brasileiro de "macaco" por cinco vezes.

Após o apito final, José Mourinho optou por criticar a atitude do atacante do Real Madrid. O técnico do Benfica argumentou que existem versões diferentes sobre o ocorrido entre Vinícius e Prestianni e reprovou a comemoração do brasileiro. Segundo o treinador português, ao marcar um gol daquela magnitude, o jogador não deveria "mexer com o coração" do estádio adversário. O treinador afirmou ainda que a atitude do brasileiro "acabou com o jogo".

Vini Jr conversa com José Mourinho após acusar Prestianni de racismo em Benfica x Real Madrid, pela Champions League (Foto: Patricia De Melo Moreira/AFP)

