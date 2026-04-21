Marcelo Bechler exalta craque do Cruzeiro e compara a Neymar

Após a vitória contundente do Cruzeiro para cima do Grêmio, por 2 a 0, no Mineirão, o comentarista Marcelo Bechler não poupou elogios, em uma postagem via redes sociais, direcionados ao atacante Matheus Pereira.

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Atacante do Cruzeiro é líder de passes para finalização no Brasileirão (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

Matheus Pereira no nível de Neymar?

Na situação, o jornalista apontou qualidades e méritos do atleta nesta edição do Brasileirão, comparou com Neymar e mencionou uma possível convocação à Copa do Mundo:

- Se o Matheus Pereira se chamasse 'May Jr.', a gente teria uma comoção no país para que ele fosse para a Copa do Mundo. O Matheus é muita coisa do que a gente gostaria que o Neymar estivesse sendo neste momento. Está sempre perto da bola, ajudando, quase sempre fazendo a coisa certa. Participando do jogo, para sair de pressão, para ajudar o time na frente e achar espaço. A sensação que ele dá no jogo, é que está sempre participando muito - apontou Bechler.

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Posteriormente, o comentarista chegou a criticar a falta de visibilidade à outros atletas quando o assunto envolve convocação:

- Não é um Matheus Pereira versus Neymar, mas no Brasil estamos vendo o Neymar com lupa, vendo o que ele consegue fazer de útil ou não para a Copa do Mundo. Se olhássemos para mais jogadores com esta lupa, como Matheus Pereira, talvez a gente chegasse à conclusão que ele pode ser útil para a Seleção Brasileira - destacou o comentarista.

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Como foi Cruzeiro x Grêmio

O Cruzeiro venceu o Grêmio por 2 a 0 no Mineirão na noite deste sábado (18), pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. A segunda vitória seguida da Raposa na competição fez a equipe deixar a zona de rebaixamento. Os gols foram marcados por Christian e Lucas Romero.

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Com o resultado, o Cabuloso chegou a 13 pontos e à 16ª colocação, deixando a zona de rebaixamento e empurrando o Corinthians para o 17º lugar. Já o Grêmio segue com 13 pontos, na 14ª posição.

Na próxima rodada, a Raposa enfrenta o Remo, fora de casa, no sábado (25), às 18h30 (de Brasília). Antes, o time comandado por Artur Jorge joga contra o Goiás, pela Copa do Brasil. Enquanto isso, o Tricolor recebe o Confiança pela Copa do Brasil, e o Coritiba, no domingo (26), às 16h (de Brasília).

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