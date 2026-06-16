Mbappé vira assunto em França x Senegal: 'Não aguento mais' Astro do Real Madrid brilhou com dois gols na Copa do Mundo

França e Senegal se enfrentaram, na tarde desta terça-feira (16), em jogo válido pela primeira rodada da fase de grupos da Copa do Mundo. Durante a partida, o nome de Mbappé ficou em alta entre torcedores brasileiros.

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Depois de uma partida apagada do astro do Real Madrid, Olise achou um passe fenomenal em França x Senegal e Mbappé tocou com categoria na saída do goleiro Mendy para abrir o placar. Minutos depois, Rabiot encontrou Barcola, que ampliou. Os senegaleses ainda diminuiram com Mbaye, mas Mbappé fechou o placar por 3 a 1.

➡️Gol perdido em França x Senegal impressiona torcida: 'Chocante'

Nas redes sociais, brasileiros foram à loucura ao avaliar a atuação de Mbappé em França x Senegal. A maioria exaltou a estrela do jogador. Veja os comentários abaixo:

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Mbappé comemora seu gol no jogo da França contra Senegal pela Copa do Mundo (Photo by CHARLY TRIBALLEAU / AFP)

Veja comentários sobre o astro

não aguento mais ver gol do Mbappé em Copa do Mundo — Paulo Santos (@paulofrsantos) June 16, 2026

neymar: vergonha nacional

mbappé: marcando mais um gol em mundial — gab (@torturedpoetv) June 16, 2026

Mbappé fez gol mas passou o primeiro tempo assim #FraXSen pic.twitter.com/c3XTUavCPx — Dovglas (@xdougzza) June 16, 2026

MEU DEUS, QUE GOLAÇO 🤯



MBAPPÉ EM COPA E COISA BIZARRA,

IMPRESSIONANTE.



ESTÁ A 1 GOL PRA IGUALAR RONALDO FENÔMENOS. pic.twitter.com/5cEKXxtHH2 — Palestrino SEP 🇮🇹🟢 (@Palestrino_info) June 16, 2026

Mbappé faz seu segundo gol na partida!

França 🇫🇷 3x1 🇸🇳 Senegal.



Já sabemos quem será o artilheiro da copa.#FRAxSEN pic.twitter.com/8ZMs8eyElr — EligeCRF (@eligecrf) June 16, 2026

Como foi o jogo entre França e Senegal

A França teve mais posse de bola desde o início, mas encontrou dificuldades para furar a marcação senegalesa. Mbappé foi procurado diversas vezes em profundidade, mas não conseguiu dominar as primeiras bolas que recebeu.

Enquanto a França rondava a área sem efetividade, Senegal era mais perigoso nos contra-ataques. A melhor oportunidade da primeira etapa surgiu aos 24 minutos. Nicolas Jackson arrancou em velocidade, venceu Upamecano, chutou rasteiro e acertou a trave. A bola ainda bateu nas costas de Maignan antes de sair pela linha de fundo.

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➡️Quais jogos da Copa do Mundo vão passar na Globo hoje (16)?

Já nos acréscimos, os africanos desperdiçaram outra chance clara. Mané recebeu pela esquerda e cruzou rasteiro para Ismaïla Sarr, que apareceu livre praticamente na pequena área, mas finalizou por cima do gol. A França foi para o intervalo aliviada com o empate sem gols.

O segundo tempo começou mais aberto. Logo no primeiro minuto, Doué arriscou de fora da área e assustou Mendy. Pouco depois, Mbappé teve uma grande oportunidade cara a cara com o goleiro senegalês, mas parou em bela defesa. O camisa 10 ainda reclamou de um possível pênalti após disputa com Mané dentro da área. O árbitro foi chamado pelo VAR, revisou o lance e manteve a decisão de campo.

A pressão francesa, no entanto, surtiu efeito aos 20 minutos. Olise recebeu pelo meio, encontrou um passe preciso para Mbappé e o atacante do Real Madrid dominou já girando para bater cruzado, sem chances para Mendy. Além de abrir o placar, Mbappé chegou a 13 gols em Copas do Mundo, ultrapassando Pelé e Just Fontaine e igualando Lionel Messi na artilharia histórica do torneio. Senegal ainda chegou a balançar as redes com Jackson, mas o atacante estava impedido. Deschamps então promoveu a entrada de Barcola no lugar de Dembélé em França x Senegal. E a mudança teve efeito imediato.

Aos 36 minutos, Rabiot lançou em profundidade e Barcola, com menos de dois minutos em campo, tocou por cobertura na saída de Mendy para marcar um belo gol e decretar a vitória francesa. Quando parecia que o jogo estava resolvido, Senegal reagiu. Aos 49 minutos, Mbaye fez uma bela jogada individual, deixou Theo Hernández para trás e finalizou forte. Maignan falhou e viu a bola morrer no fundo das redes, diminuindo a diferença. Mas a resposta francesa foi imediata. Já nos acréscimos, aos 50 minutos, Mbappé apareceu mais uma vez para marcar seu segundo gol na partida e decretar a vitória por 3 a 1 no MetLife Stadium.

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