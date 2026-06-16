logo Lance!X
Logo Lance!
Copa do MundoSeleção BrasileiraTabelasVídeosLance! Jogos

Mbappé vira assunto em França x Senegal: 'Não aguento mais'

Astro do Real Madrid brilhou com dois gols na Copa do Mundo

PorBernardo PinhoRio de Janeiro (RJ)
16/06/2026 18:20
Favorite o Lance! no Google
Mbappé em França x Senegal (Foto: FRANCK FIFE / AFP)
Mbappé em França x Senegal (Foto: FRANCK FIFE / AFP)

França e Senegal se enfrentaram, na tarde desta terça-feira (16), em jogo válido pela primeira rodada da fase de grupos da Copa do Mundo. Durante a partida, o nome de Mbappé ficou em alta entre torcedores brasileiros.

continua após a publicidade
  • França x Senegal pela Copa do Mundo (Foto: FRANCK FIFE / AFP)

    Gol perdido em França x Senegal impressiona torcida: ‘Chocante’

    Fora de Campo
    Há 1 hora
  • Endrick não entrou na partida de estreia da Seleção Brasileira contra o Marrocos (Foto: Alexandre Brum/Agencia Enquadrar/Folhapress)

    Zico manda recado a Ancelotti sobre Endrick na Copa: ‘Sempre atento’

    Fora de Campo
    Há 5 horas
  • Atacante possivelmente não jogará a fase de grupos da Copa (Foto: Sports Press Photo/Fotoarena/Folhapress)

    Vampeta detona convocação de Neymar para Copa do Mundo: ‘Tira sonho’

    Fora de Campo
    Há 7 horas

    • Depois de uma partida apagada do astro do Real Madrid, Olise achou um passe fenomenal em França x Senegal e Mbappé tocou com categoria na saída do goleiro Mendy para abrir o placar. Minutos depois, Rabiot encontrou Barcola, que ampliou. Os senegaleses ainda diminuiram com Mbaye, mas Mbappé fechou o placar por 3 a 1.

    ➡️Gol perdido em França x Senegal impressiona torcida: 'Chocante'

    Nas redes sociais, brasileiros foram à loucura ao avaliar a atuação de Mbappé em França x Senegal. A maioria exaltou a estrela do jogador. Veja os comentários abaixo:

    continua após a publicidade
    Mbappé comemora seu gol no jogo da França contra Senegal pela Copa do Mundo (Photo by CHARLY TRIBALLEAU / AFP)
    Mbappé comemora seu gol no jogo da França contra Senegal pela Copa do Mundo (Photo by CHARLY TRIBALLEAU / AFP)

    Veja comentários sobre o astro

    Como foi o jogo entre França e Senegal

    A França teve mais posse de bola desde o início, mas encontrou dificuldades para furar a marcação senegalesa. Mbappé foi procurado diversas vezes em profundidade, mas não conseguiu dominar as primeiras bolas que recebeu.

    Enquanto a França rondava a área sem efetividade, Senegal era mais perigoso nos contra-ataques. A melhor oportunidade da primeira etapa surgiu aos 24 minutos. Nicolas Jackson arrancou em velocidade, venceu Upamecano, chutou rasteiro e acertou a trave. A bola ainda bateu nas costas de Maignan antes de sair pela linha de fundo.

    continua após a publicidade

    ➡️Quais jogos da Copa do Mundo vão passar na Globo hoje (16)?

    Já nos acréscimos, os africanos desperdiçaram outra chance clara. Mané recebeu pela esquerda e cruzou rasteiro para Ismaïla Sarr, que apareceu livre praticamente na pequena área, mas finalizou por cima do gol. A França foi para o intervalo aliviada com o empate sem gols.

    O segundo tempo começou mais aberto. Logo no primeiro minuto, Doué arriscou de fora da área e assustou Mendy. Pouco depois, Mbappé teve uma grande oportunidade cara a cara com o goleiro senegalês, mas parou em bela defesa. O camisa 10 ainda reclamou de um possível pênalti após disputa com Mané dentro da área. O árbitro foi chamado pelo VAR, revisou o lance e manteve a decisão de campo.

    A pressão francesa, no entanto, surtiu efeito aos 20 minutos. Olise recebeu pelo meio, encontrou um passe preciso para Mbappé e o atacante do Real Madrid dominou já girando para bater cruzado, sem chances para Mendy. Além de abrir o placar, Mbappé chegou a 13 gols em Copas do Mundo, ultrapassando Pelé e Just Fontaine e igualando Lionel Messi na artilharia histórica do torneio. Senegal ainda chegou a balançar as redes com Jackson, mas o atacante estava impedido. Deschamps então promoveu a entrada de Barcola no lugar de Dembélé em França x Senegal. E a mudança teve efeito imediato.

    Aos 36 minutos, Rabiot lançou em profundidade e Barcola, com menos de dois minutos em campo, tocou por cobertura na saída de Mendy para marcar um belo gol e decretar a vitória francesa. Quando parecia que o jogo estava resolvido, Senegal reagiu. Aos 49 minutos, Mbaye fez uma bela jogada individual, deixou Theo Hernández para trás e finalizou forte. Maignan falhou e viu a bola morrer no fundo das redes, diminuindo a diferença. Mas a resposta francesa foi imediata. Já nos acréscimos, aos 50 minutos, Mbappé apareceu mais uma vez para marcar seu segundo gol na partida e decretar a vitória por 3 a 1 no MetLife Stadium.

    🤑 Aposte em todos os jogos da França e Senegal! Clique e saiba mais!
    É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável

    Tudo sobre

    Sugerida para você!

    Messi (Photo by Todd Kirkland / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
    Fora de CampoPor qual motivo brasileiros torcem para a Argentina? Especialista analisaHá 15 minutos
    Fora de CampoNarrador da CazéTV se emociona ao vivo: 'Queria que meus avós estivessem vivos nesse momento'Há 19 minutos
    Ivan Moré na Copa do Mundo. (Reprodução/redes sociais)
    Fora de CampoEx-Globo, Ivan Moré deixa LeoDias TV durante cobertura da Copa do MundoHá 21 minutos
    França x Senegal pela Copa do Mundo (Foto: FRANCK FIFE / AFP)
    Fora de CampoGol perdido em França x Senegal impressiona torcida: 'Chocante'Há 1 hora
    Memphis Depay vem sendo criticado na Holanda (Foto: Sports Press Photo / Sports Press Photo/Fotoarena/Folhapress)
    Copa do MundoJornalista holandês pede estrela da Copa no banco e detona Memphis: 'Não deveria jogar'Há 3 horas
    Endrick não entrou na partida de estreia da Seleção Brasileira contra o Marrocos (Foto: Alexandre Brum/Agencia Enquadrar/Folhapress)
    Fora de CampoZico manda recado a Ancelotti sobre Endrick na Copa: 'Sempre atento'Há 5 horas

    Mais LANCE!

    Atacante possivelmente não jogará a fase de grupos da Copa (Foto: Sports Press Photo/Fotoarena/Folhapress)
    Vampeta detona convocação de Neymar para Copa do Mundo: 'Tira sonho'
    Ex-lateral direito aponta problemas ofensivos na Amarelinha (Foto: Reprodução)
    Denílson propõe mudança radical na Seleção Brasileira; Felipão aprova
    Kylian Mbappé mira artilharia geral da seleção francesa (Foto: FRANCK FIFE / AFP)
    Quem é Ester Expósito, namorada de Mbappé, craque da França?
    tiago-leifert-sbt
    Qual jogo da Copa do Mundo o SBT transmite hoje (16)?
    Renata silveira narradora da Globo
    Narradora da Globo, Renata Silveira alcança feito histórico na Copa do Mundo
    Técnico Marcelo Bielsa olhando para baixo
    Marcelo Bielsa explica por que olhou para baixo em fotos oficias
    Felipe Melo confessou estar apreensivo com o retorno de Neymar a Seleção Brasileira. (Foto: Reprodução/Sportv)
    Felipe Melo é sincero sobre retorno de Neymar contra o Haiti: 'Não vai'
    Time da transmissão da TV Globo na Copa do Mundo. (Foto: ESTEVAM AVELLAR/TV GLOB)
    Quais jogos da Copa do Mundo vão passar na Globo hoje (16)?
    Irã e Nova Zelândia empataram em 2 a 2 na Copa do Mundo. (Foto: Patrick T. Fallon / AFP)
    Veja gols e melhores momentos de Irã x Nova Zelândia na Copa do Mundo
    Hervé Renard
    Algoz da Argentina substitui técnico demitido no meio da Copa por seleção
    Arábia Saudita e Uruguai empataram em 1 a 1, pelo grupo H, da Copa do Mundo. (Foto: CHANDAN KHANNA / AFP)
    Veja gols e melhores momentos de Arábia Saudita x Uruguai na Copa do Mundo
    Juan Mabromata/AFP
    Decisão de Bielsa com jogador do Flamengo revolta uruguaios: 'Inexplicável'
    Canobbio foi destaque negativo na partida entre Arábia Saudita e Uruguai nesta segunda-feira (15). (Foto: CHANDAN KHANNA / AFP)
    Atuação de Canobbio, do Fluminense, em empate do Uruguai divide opiniões