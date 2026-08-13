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Torcida do Santos perde a paciência com dupla contra o Macará

Duelo é válido pelas oitavas de final da Sul-Americana

PorBernardo PinhoRio de Janeiro (RJ)
13/08/2026 19:56
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Santos e Macará pela Sul-Americana
Santos e Macará pela Sul-Americana (Foto: Jota Erre/AGIF/Folhapress)

O Santos está enfrentando o Macará, na noite desta quinta-feira (13), em jogo válido pelas oitavas de final da Sul-Americana. Até aqui, o time visitante vence por 1 a 0, e a torcida do Peixe perdeu a paciência com dois jogadores.

Depois de uma saída errada do Santos contra o Macará, Mateo Viera cruzou, Franco Posse se antecipou e fez 1 a 0 com o joelho. Para muitos torcedores, William Arão e Luan Peres erraram no gol que abriu o placar na Vila Belmiro.

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➡️Veja gols de Santos x Macará: Gabigol empata com passe de Neymar

Alguns santistas alegaram que Peres não foi firme para fechar o cruzamento, e Arão foi antecipado pelo atacante. Veja os comentários abaixo:

Veja o lance e os comentários dos torcedores

Onde assistir Santos x Macará

Santos enfrenta o Macará nesta quinta-feira (13), às 19h (de Brasília), pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa Sul-AmericanaClique aqui para assistir ao vivo no Disney+.

O Peixe busca uma vitória em casa para amenizar o clima tenso do time na zona do rebaixamento do Campeonato Brasileiro. O Alvinegro Praiano vem de uma derrota por 2 a 0 para o Athletico-PR, na Vila Belmiro.

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Santos chega pressionado para o duelo com o Macará após perder por 2 a 0 para o Athletico-PR, no último domingo (9), na Vila Belmiro, pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com o resultado, o Peixe voltou à zona de rebaixamento da competição.

Nas Copas, porém, o cenário é diferente. O Santos eliminou Coritiba e Remo na Copa do Brasil, vencendo, inclusive, os dois jogos de volta fora de casa. Na Copa Sul-Americana, terminou a fase de grupos na segunda colocação e avançou no playoff diante da Universidad Central, da Venezuela.

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Na última segunda-feira (10), antes de Santos x Macará, membros da principal torcida organizada do clube se reuniram com o elenco santista para conversar sobre o desempenho irregular da equipe em campo. Os torcedores também se colocaram à disposição para ouvir as reclamações dos jogadores.

Durante o encontro, os atletas relataram incômodo com a presença constante de pessoas não ligadas ao futebol no CT Rei Pelé, além de apontarem a falta de influência do clube nos bastidores, a relação ruim com dirigentes, a crise financeira e a ausência do clima de "Alçapão" na Vila Belmiro.

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Neymar treina com o elenco do Santos visando jogo contra o Macará. (Foto: Raul Baretta/ Santos FC)
Neymar treinou com o elenco do Santos visando jogo contra o Macará. (Foto: Raul Baretta/ Santos FC)

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