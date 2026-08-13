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Vídeo mostra camisa de Yuri Alberto sendo furtada em Memorial do Corinthians

Funcionários perceberam o crime vendo as câmeras de segurança; item não foi recuperado

PorAbner ReyRio de Janeiro (RJ)
13/08/2026 23:37
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Camisa do Yuri Alberto sendo roubada
Momento em que camisa do Yuri Alberto é furtada em memorial do Corinthians. (Foto: Reprodução)

Um homem, que ainda não teve sua identidade revelada, furtou uma camisa utilizada pelo atacante Yuri Alberto, que estava em exposição no memorial do Corinthians, nesta quinta-feira (13). O episódio foi percebido apenas após a conferência das imagens de segurança, e os funcionários do clube abriram um boletim de ocorrência. (Veja o vídeo do momento abaixo)

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Camisa furtada de Yuri Alberto foi usada durante campanha do título da Copa do Brasil

Corinthians de Yuri Alberto foi derrotado (Foto: Agência Corinthians)
Corinthians de Yuri Alberto foi derrotado (Foto: Agência Corinthians)

De acordo com as informações fornecidas pelo Corinthians, o autor do crime entrou no local por volta das 14h, agindo como um visitante comum após comprar o ingresso na bilheteria. Durante o período em que esteve no espaço, o indivíduo chegou a ser notado por uma funcionária da equipe de limpeza, que não suspeitou de qualquer irregularidade no momento da abordagem.

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A peça roubada é considerada de grande importância para a história recente do clube, e foi utilizada pelo centroavante durante a campanha vitoriosa da Copa do Brasil de 2025. A retirada do item da vitrine de exposição só foi confirmada quando os funcionários responsáveis pela segurança revisaram as filmagens do circuito interno de monitoramento.

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Situação é investigada pela Polícia

Logo após perceberem o furto, funcionários do Corinthians se dirigiram ao 52º Distrito Policial (DP) para registrar a queixa. O caso está sob investigação, e os procedimentos para que seja realizada uma perícia técnica foram iniciados.

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A camisa foi classificada no registro policial como um bem de valor histórico e patrimonial pertencente à instituição de Itaquera. Funcionários do museu e outras testemunhas que estavam no Parque São Jorge durante o período da tarde já prestaram depoimentos para ajudar na identificação do suspeito. Até o momento, o item não foi recuperado e as autoridades seguem analisando as imagens para rastrear o paradeiro do responsável.

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