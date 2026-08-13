Vídeo mostra camisa de Yuri Alberto sendo furtada em Memorial do Corinthians Funcionários perceberam o crime vendo as câmeras de segurança; item não foi recuperado

Um homem, que ainda não teve sua identidade revelada, furtou uma camisa utilizada pelo atacante Yuri Alberto, que estava em exposição no memorial do Corinthians, nesta quinta-feira (13). O episódio foi percebido apenas após a conferência das imagens de segurança, e os funcionários do clube abriram um boletim de ocorrência. (Veja o vídeo do momento abaixo)

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Camisa furtada de Yuri Alberto foi usada durante campanha do título da Copa do Brasil

Corinthians de Yuri Alberto foi derrotado (Foto: Agência Corinthians)

De acordo com as informações fornecidas pelo Corinthians, o autor do crime entrou no local por volta das 14h, agindo como um visitante comum após comprar o ingresso na bilheteria. Durante o período em que esteve no espaço, o indivíduo chegou a ser notado por uma funcionária da equipe de limpeza, que não suspeitou de qualquer irregularidade no momento da abordagem.

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A peça roubada é considerada de grande importância para a história recente do clube, e foi utilizada pelo centroavante durante a campanha vitoriosa da Copa do Brasil de 2025. A retirada do item da vitrine de exposição só foi confirmada quando os funcionários responsáveis pela segurança revisaram as filmagens do circuito interno de monitoramento.

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O torcedor que apareceu de manhã em frente ao Parque São Jorge xingando a diretoria entrou no Memorial e roubou uma camisa do Corinthians. A camisa era a que Yuri Alberto utilizou na final da Copa do Brasil. pic.twitter.com/M0jeHENAhp — Fellipinho 77 (@Fellipinhoo77) August 14, 2026

Situação é investigada pela Polícia

Logo após perceberem o furto, funcionários do Corinthians se dirigiram ao 52º Distrito Policial (DP) para registrar a queixa. O caso está sob investigação, e os procedimentos para que seja realizada uma perícia técnica foram iniciados.

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A camisa foi classificada no registro policial como um bem de valor histórico e patrimonial pertencente à instituição de Itaquera. Funcionários do museu e outras testemunhas que estavam no Parque São Jorge durante o período da tarde já prestaram depoimentos para ajudar na identificação do suspeito. Até o momento, o item não foi recuperado e as autoridades seguem analisando as imagens para rastrear o paradeiro do responsável.

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