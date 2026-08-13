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PVC critica decisão de arbitragem em Cienciano x Botafogo: 'Errou'

O clube Alvinegro está sendo derrotado por 4 a 0

PorFábia Anselmo PessoaRio de Janeiro (RJ)
13/08/2026 22:39
Supervisionado porLeonardo Damico,
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PVC critica decisão de arbitragem em Cienciano e Botafogo na Sul-Americana
PVC critica decisão de arbitragem em Cienciano e Botafogo na Sul-Americana (Foto: Reprodução)

Botafogo está perdendo por 4 a 0 para o Cienciano, no Estádio Inca Garcilaso de la Veja, em Cusco, no Peru, ainda na primeira etapa, no jogo de ida das oitavas de final da Copa Sul-Americana. No entanto, o segundo gol do clube peruano foi o que revoltou o comentarista Paulo Vinícius Coelho (PVC).

➡️ Veja os quatro gols relâmpagos de Cienciano x Botafogo

Aos 19 minutos da primeira etapa, na cobrança de falta ensaiada, Amondarain cabeceia para o meio da área, e Bandiera desvia para o gol vazio para marcar o segundo do Cienciano. O lance foi revisado pelo VAR, que nada deu. Apesar disso, o comentarista discordou da decisão do árbitro afirmando que a bola toca na mão.

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Veja o lance:

— Pra mim, errou o árbitro. Eu não tenho a menor dúvida que a bola bateu no braço do Bandiera. Mas, demorou 5 minutos pra ele tomar a decisão errada. Ao meu ver, decisão falha do árbitro. Mas, Botafogo pediu pra tomar o gol — afirmou.

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Succar, atacante do Cienciano que marcou dois dos quatro gols da partida contra o Botafogo
Succar, atacante do Cienciano que marcou dois dos quatro gols da partida contra o Botafogo (Foto: Jose Angulo / AFP)

Veja mais sobre Cienciano x Botafogo:

✅ FICHA TÉCNICA
Cienciano-PER 🆚 Botafogo
Copa Sul-Americana - Oitavas de final (ida)

📆 Data e horário: quinta-feira, 13 de agosto de 2026, às 21h30 (de Brasília)
📍 Local: Estádio Nilton Santos, Rio de Janeiro (RJ)
📺 Onde assistir: Paramount+
🟨 Arbitragem: Augusto Aragon (EQU)
🚩 Assistentes: Christian Lescano (EQU) e Mauricio Lozada (EQU)
🖥️ VAR: Franklin Congo (EQU)

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